سورية: الأمن يوقف قاصرين بتهمة الإساءة الطائفية إلى طفل في ريف دمشق

- تحقيق فوري في حادثة الاعتداء على الطفل حمزة حسن في قدسيا بريف دمشق، بعد انتشار فيديو يوثق الاعتداء اللفظي والجسدي عليه بعبارات طائفية. - الجهات المختصة أوقفت القاصرين المتورطين واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة، مع إسقاط الحق الشخصي بالتنسيق مع عائلة الطفل، مع التأكيد على حماية حقوق الأطفال. - موجة تضامن واسعة في سوريا ضد الحادثة، ودعوات لمحاسبة الفاعلين ونبذ خطاب الكراهية، مع تعزيز قيم التعايش والسلم الأهلي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

أعلنت مصادر أمنية سورية، اليوم الثلاثاء، أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً فورياً على خلفية حادثة الاعتداء اللفظي والجسدي التي تعرّض لها الطفل حمزة حسن في مدينة قدسيا بريف دمشق، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثّق الواقعة ويُظهر تعرّض الطفل لإهانات وعبارات طائفية في أثناء عودته إلى منزله بعد شراء الخبز.

وقال مصدر أمني سوري لقناة "الإخبارية السورية" إن الفيديو الذي جرى تداوله مساء الاثنين أظهر إيقاف شخصين مجهولين الطفل حمزة في الطريق العام، والاعتداء عليه لفظياً باستخدام عبارات طائفية، إضافة إلى تعرّضه للضرب، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من الجهات المختصة. وأوضح المصدر أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة قدسيا باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحري وجمع المعلومات، بهدف تحديد هوية المتورطين وملاحقتهم وفق الأصول المعمول بها.

وبيّن المصدر أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الشخصين المتورطين في الحادثة قاصران دون السن القانونية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما وفق القوانين النافذة، وبما يراعي خصوصية القاصرين وحقوقهم. وأضاف أنه بالتنسيق مع الطفل حمزة وعائلته، أسقطت الجهات المختصة الحق الشخصي عن القاصرين، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع التشديد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومنع تعرضهم لأي انتهاكات مستقبلية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية الهادفة إلى منع تكرار مثل هذه التصرفات، وضمان عدم تعرّض أي طفل لممارسات مشابهة، مؤكداً أن حماية الأطفال تشكل أولوية لدى المؤسسات المعنية. ودعا المصدر في ختام تصريحه جميع السوريين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وعدم الانجرار خلف من وصفهم بـ"دعاة هذا الخطاب" الذين يتاجرون بدماء السوريين، ويسعون – بحسب تعبيره – لتحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى نشر الفوضى وتقسيم البلاد.

وكان العميد أحمد الدالاتي، قائد أمن ريف دمشق، قد تابع مساء أمس الاثنين قضية الطفل حمزة مباشرةً، ووجّه قوى الأمن بإلقاء القبض على المسيئين، ولا سيما عقب الانتشار الواسع لمقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثاره من ردود فعل غاضبة في الشارع السوري.

وشهدت الحادثة موجة تضامن واسعة من مختلف الطوائف داخل سورية. وطالب ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الفاعلين، والعمل الجاد على الحد من الخطاب الطائفي، وتعزيز قيم التعايش والسلم الأهلي، ولا سيما في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.