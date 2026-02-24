سورية: افتتاح 41 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي

- افتتح محافظ إدلب 41 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي بدعم من حملة "الوفاء لإدلب"، بهدف تعزيز التعليم في المناطق التي تشهد عودة للسكان، مع إعادة تأهيل وصيانة المدارس. - أكدت معاونة مدير التربية أن إعادة تأهيل المدارس يعزز قدرة القطاع التعليمي على استيعاب الطلاب ويوفر بيئة تعليمية آمنة، مع التركيز على المناطق النائية لتحسين جودة التعليم. - افتتاح المدارس يشجع الأهالي على إعادة تسجيل أبنائهم، مما يحد من التسرب المدرسي ويعزز ثقة السكان بالبقاء، ويدعم تعافي المجتمعات المحلية.

افتتح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، 41 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بدعم من حملة "الوفاء لإدلب"، في إطار جهود تعزيز قطاع التعليم في المناطق التي تشهد عودة متزايدة للسكان. وجرت الفعالية ظهر اليوم في مدرسة "تشرين" ببلدة جرجناز، بحضور مدير التربية والتعليم عمر لطوف، إلى جانب عدد من الفعاليات المحلية والتربوية، في خطوة تعكس توجهاً لتعزيز الاستقرار الخدمي.

وتوزّعت المدارس التي شملها الافتتاح على مدن وبلدات كفرنبل، ومعرة النعمان، وسراقب، وخان شيخون، وأريحا، وجسر الشغور، ومدينة إدلب، في مؤشر على اتساع رقعة المناطق المستهدفة بالدعم. وتشمل القائمة مدارس تعليم أساسي وثانويات للبنين والبنات، من بينها مدارس أُعيد تأهيلها كاملة، وأخرى خضعت لأعمال صيانة جزئية، شملت ترميم الصفوف، وإصلاح المرافق الصحية، وتأهيل الساحات والأسوار.

وفي هذا السياق، قالت جميلة الزير، معاونة مدير التربية في إدلب، إن إعادة تأهيل 41 مدرسة في هذا التوقيت تمثل خطوة حاسمة لدعم قطاع التعليم في ريف إدلب، الذي عانى خلال السنوات الماضية من أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية المدرسية نتيجة القصف المتكرر، ما أدى إلى خروج عدد من المدارس عن الخدمة وتراجع جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الزير في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ترميم هذه المدارس يعزز قدرة القطاع التعليمي على استيعاب عدد أكبر من الطلاب، ويوفر بيئة تعليمية آمنة وصحية تساهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي على المدى البعيد.

وبينت المتحدثة أنه من المتوقع أن يستفيد من إعادة افتتاح المدارس ما بين 30 إلى 40 ألف طالب وطالبة بشكل مباشر، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الأطفال في سن التعليم، والحاجة الملحة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة.

وحول أعمال الترميم، أشارت الزير إلى أن الفرق الفنية عملت على إعادة تأهيل البنية التحتية للمباني المتضررة، بما في ذلك الأسطح والجدران والأسقف، إلى جانب تجديد وبناء مرافق صحية ملائمة، وتأمين أثاث مدرسي جديد من مقاعد وطاولات. كما تم تأمين مادة المازوت لضمان التدفئة داخل الصفوف خلال فصل الشتاء، بما يهيئ بيئة صفية مناسبة للطلاب.

وأفادت بأن اختيار المدارس المستهدفة تم وفق معايير واضحة، أبرزها درجة الضرر، والكثافة الطلابية، والموقع الجغرافي، مع إعطاء أولوية للمناطق النائية التي تفتقر إلى بدائل تعليمية، إضافة إلى التركيز على المدارس التي تحتاج إلى توسيع قدرتها الاستيعابية للحد من الاكتظاظ.

وأكدت أن إعادة افتتاح هذه المدارس ستساهم في تخفيف الضغط داخل الصفوف، عبر توزيع الطلاب على عدد أكبر من المنشآت التعليمية، ما ينعكس على جودة التعليم وتحسين ظروف التعلم. ولفتت الزير إلى أن المديرية وضعت خطة لاستكمال ترميم المدارس المتبقية وفق سلم أولويات يراعي حجم الأضرار والاحتياجات في كل منطقة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية التمويل، والحاجة إلى تجديد شامل لبعض الأبنية، أو إضافة طوابق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن نقص الكوادر التعليمية المؤهلة، واستمرار الحاجة إلى تجهيز المدارس بوسائل وتقنيات تعليمية حديثة تواكب تطور العملية التعليمية.

ويأتي افتتاح المدارس في سياق عودة عائلات إلى بلداتها، بعد سنوات من النزوح، إذ يشكّل التعليم أولوية ملحّة للأهالي الساعين إلى استعادة مظاهر الاستقرار. ويقول يحيى الإبراهيم؛ أحد سكان ريف معرة النعمان الشرقي، إن إعادة فتح المدارس تعني بالنسبة لهم أن البلدة بدأت فعلياً تستعيد إيقاع حياتها الطبيعي، لافتاً إلى أن المدارس كانت إما مدمرة وإما غير صالحة للاستخدام، ما اضطر أبناءه إلى قطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى مدارس في بلدات مجاورة.

ويضيف لـ"العربي الجديد" أن هذا الواقع أثّر نفسياً وتعليمياً على الأطفال، إذ كان الإرهاق اليومي وكلفة المواصلات يشكّلان عبئاً إضافياً على العائلات، فضلاً عن أن بعض الطلاب انقطعوا لفترات متقطعة عن الدراسة بسبب صعوبة التنقل أو سوء الأحوال الجوية. ويرى المتحدث أن قرب المدرسة من المنزل اليوم يمنح الأهالي شعوراً بالأمان، ويشجّعهم على إعادة تسجيل أبنائهم ومتابعة تعليمهم. ويشير إلى أن التعليم "لا يمثّل خدمة فحسب، بل هو مؤشر أساسي على الاستقرار، وعودة المدارس للعمل تعزّز ثقة السكان بالبقاء وعدم التفكير في النزوح مجدداً، وتمنح الأطفال فرصةً لتعويض ما فاتهم خلال سنوات الحرب والنزوح".

من جهتها، ترى ماجدة باكير من ريف سراقب أنّ "افتتاح المدارس يخفف أعباء مادية كبيرة على الأسر، خاصة أن تكاليف النقل والقرطاسية كانت تتضاعف عندما يضطر الطلاب للالتحاق بمدارس بعيدة"، مشيراً إلى أن "قرب المدارس من المنازل اليوم بات يشجع الأهالي على إعادة تسجيل أبنائهم، خاصة الفتيات، ويحدّ من التسرب المدرسي".

أما في خان شيخون، فيشير مراد النجم؛ أحد أولياء الأمور، إلى أن إعادة تأهيل الثانويات تمثّل خطوة مهمة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، لافتاً في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن كثيراً من الطلاب كانوا يعيشون حالة قلق بشأن مستقبلهم التعليمي، في ظل نقص الأبنية الصالحة للتدريس.

وخلال الفعالية، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أنّ دعم قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات المرحلة الحالية، باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعافي المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن افتتاح هذا العدد من المدارس دفعة واحدة يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب مع عودة السكان.

من جانبه أوضح مصدر تربوي في مديرية التربية لـ"العربي الجديد" أن أعمال إعادة التأهيل لم تكن خطوة إسعافية فحسب، بل جاءت بعد سلسلة جولات ميدانية نفذتها لجان فنية مختصة لتقييم واقع الأبنية المدرسية وحصر الأضرار بدقّة، سواء الإنشائية منها أو المتعلقة بالمرافق والخدمات. وبيّن أن التقييم شمل تحديد الاحتياجات من أعمال الترميم والصيانة، إضافةً إلى رصد النقص في الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية، خصوصاً أن عدداً من المدارس كان خارج الخدمة كليّاً، فيما كانت أخرى تستقبل الطلاب بطاقة استيعابية محدودة بسبب الأضرار أو غياب التجهيزات الأساسية.

وأضاف المصدر أنّ الخطة الحالية لا تقتصر على إعادة فتح الأبنية، بل تتضمّن مساراً متكاملاً يهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية على المدى المتوسط، من خلال متابعة احتياجات الكوادر التعليمية، والعمل على سدّ النقص في المعلّمين ضمن الاختصاصات الأساسية، وتأمين الكتب والقرطاسية والمقاعد، فضلاً عن تحسين البيئة الصفّية بما يخفف الاكتظاظ. وأشار إلى أن المديرية تسعى أيضاً إلى وضع آلية متابعة دورية للمدارس التي أُعيد افتتاحها لضمان استمرار جاهزيّتها وعدم عودتها إلى التوقف.

ولفت إلى أن افتتاح 41 مدرسة يمثّل مرحلة ضمن خطة أوسع لإعادة تأهيل مؤسسات تعليمية إضافية في ريف إدلب، ولا سيما في المناطق التي تشهد عودة متسارعة للأهالي، مؤكداً أن التنسيق لا يزال قائماً مع الجهات الداعمة لتوسيع نطاق التدخل وتغطية أكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية العائدة، بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب خلال الفترة المقبلة.