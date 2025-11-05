سورية: افتتاح المشفى الوطني في القامشلي بعد سنوات من الإغلاق

افتتحت هيئة الصحة في الجزيرة السورية، التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، مشفى الشعب في القامشلي اليوم الأربعاء، بعد إغلاقه عقب سقوط النظام المخلوع، وإجراء أعمال ترميم وتأهيل شاملة شملت المبنى والمعدات الطبية للمشفى الذي كان يعرف سابقا باسم المشفى الوطني، وكان المشفى طيلة الثورة السورية مغلقا أمام السكان والأهالي ويستقبل فقط عناصر قوات النظام السوري البائد والمليشيات الموالية له، وقد افتتح عام 2005 وخضع لصيانة شاملة قبل سقوط النظام بشهرين، ليصبح مجهزا بأحدث الأجهزة الطبية.

تقول آفا مصطفى، إدارية وتعمل في قسم التخدير، لـ"العربي الجديد" إن إعادة افتتاح المشفى جاءت استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الصحية في مدينة القامشلي وريفها، وضمن جهود هيئة الصحة للنهوض بالقطاع الطبي وتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمواطنين. وتضيف أن المشفى يضم 19 قسما طبيا تشمل: الداخلية، والعصبية، والقلبية، والجراحة العامة، والعظمية، والبولية، والطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، وغسيل الكلى، وتفتيت الحصيات، والحروق، إضافة إلى العيادات الخارجية، وقسمي الصيدلة والأشعة والمخبر. ويعمل في المشفى نحو 250 موظفا، بينهم 60 أخصائيا فنيا وأشعة ومخابر، و50 طبيبا مختصا، فيما تبلغ سعته الاستيعابية 220 سريرا، ويقدم كل الخدمات مجانا.

الصورة

وتوضح مصطفى أن المشفى سيساهم في تخفيف الضغط عن باقي المشافي الخاصة والمراكز الصحية العامة في المنطقة، مشيرة إلى أن إعادة افتتاحه تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الواقع الصحي في شمال وشرق سورية، وتقلل من الحاجة للسفر إلى مدن أخرى. مثلا، افتتاح جناح الأورام والتلاسيميا والحروق في القامشلي يزيل مشقة السفر للمرضى.

ويقول ياسر خلف، معلم مدرسة مقيم في القامشلي، لـ"العربي الجديد": "أتمنى أن يكونوا موفقين في هذا المشروع الإنساني، وما أتمناه أكثر أن يكونوا صادقين وقادرين على تأمين العلاج والدواء للفقراء بالمجان أو بأسعار رمزية، لأن الطب في البلد أصبح تجارة أكثر مما هو عمل إنساني".

من جانبه، يضيف محمد عمر (64 سنة)، مقيم في ريف القامشلي، لـ"العربي الجديد": "إن افتتاح المشفى الوطني من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء المالية عن الشرائح الشعبية محدودة الدخل، فالمنطقة تشهد ارتفاعا جنونيا في أجور المعاينات والفحوصات، والعيادات الخاصة تستغل المرضى، ووجود مشفى عام ينافس القطاع الخاص من شأنه أن يخفف من جشع بعض المشافي الخاصة واستغلالها لظروف وحاجة المرضى للمعالجة".

بدورها، ترى منتهى العبدة، محامية مقيمة في القامشلي، أن"افتتاح المشفى وخاصة قسمي الحروق وغسيل الكلى يوفر الكثير من الجهد والمال على المواطنين ويحافظ على حياة الكثيرين" مضيفة لـ"العربي الجديد": "شهدنا في الفترات السابقة حالات وفاة كثيرة بسبب غياب الرعاية الصحية وعجز الكثير من المواطنين عن السفر إلى دمشق أو إقليم كردستان العراق".

ويقول كرم حسين، مقيم في القامشلي، لـ"العربي الجديد": "المهم أن يكون مساعدا للفقير، أنا شاب متزوج عمري 35 عاما ورزقي مرتبط بقوتي الجسمانية. قدمي تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي، طلبوا مني الأطباء عشرين مليون ليرة سورية، مع العلم أن الرباط من نفس الجسم، والعملية ساعة بالمنظار. كيف أعيش وأطعم أولادي؟ أرجو أن تساعدوا الفقراء في إجراء العمليات التي تكلف ماليا ما يعجز عن دفعه أغلب الناس".