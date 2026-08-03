- شهدت محافظة اللاذقية احتجاجات من المعلمين المتعاقدين للمطالبة بتثبيتهم في وزارة التربية والتعليم، وإنهاء نظام العقود السنوية الذي يفتقر للاستقرار الوظيفي والحقوق المالية. - عبّر المعلمون عن استيائهم من العقود السنوية، مطالبين بتثبيت المستحقين الذين اجتازوا المسابقات وأثبتوا كفاءتهم، مشددين على حقوق وظيفية تشمل التثبيت والاستقرار والحقوق التأمينية. - أكد وزير التربية والتعليم السوري على أهمية توفير بيئة وظيفية مستقرة، مشيرًا إلى أن معالجة أوضاع المتعاقدين مرتبطة بصدور التشريعات الجديدة، مع وضع ملفهم ضمن أولويات الحكومة.

تمدّدت احتجاجات المعلمين المتعاقدين في سورية إلى محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، فنفّذ عشرات المعلمين والمعلمات، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية اللاذقية مطالبين بتثبيتهم في ملاك وزارة التربية والتعليم، وكذلك بإنهاء نظام العقود السنوية الذي يرون أنّه يحرمهم من الاستقرار الوظيفي والحقوق المالية والتقاعدية، وذلك بعد أيام من صدور قرار يقضي بتجديد عقودهم للعام الدراسي المقبل 2026-2027 وفقاً لضوابط محدّدة.

وتجمّع المحتجون أمام مبنى مديرية اللاذقية حاملين لافتات تضمّنت مطالبات من قبيل "التثبيت حق للمعلم المتعاقد" و"إنصاف الكوادر التعليمية"، وأكدوا أنّهم بمعظمهم يعملون منذ سنوات في مدارس سورية الحكومية، ويؤدّون المهام ذاتها التي يؤدّيها المعلم المثبّت، من دون أن يحصلوا على الضمانات الوظيفية نفسها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الضوابط المحددة التي استند إليها قرار تجديد عقود المعلمين المتعاقدين للعام الدراسي المقبل؟ ما هي التشريعات الناظمة التي يعتمد عليها وزير التربية والتعليم لمعالجة أوضاع المعلمين المتعاقدين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أحمد ياسين من المعلمين المتعاقدين المشاركين في وقفة اللاذقية اليوم، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ تجديد العقود سنوياً "لا يوفّر أيّ استقرار، إذ ينتظر المعلم في كلّ عام قراراً جديداً يحدّد مصيره الوظيفي". يضيف أنّ مطلبهم الأساسي يتمثّل في وضع "آلية واضحة لتثبيت المستحقين"، ولا سيّما الذين اجتازوا المسابقات الرسمية وأثبتوا كفاءتهم في العمل.

من جهتها، تقول المعلمة المتعاقدة تسنيم حويجة، في خلال مشاركتها في الوفقة، إنّ المتعاقدين كانوا على مدى السنوات الماضية جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، وسدّوا النقص في الكوادر التدريسية في مدارس كثيرة. وتؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ استمرار العمل بعقود مؤقتة "لا ينسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم". تضيف حويجة أنّ المعلمين المحتجين لا يطالبون بامتيازات إضافية، إنّما بحقوق وظيفية أساسية، تشمل التثبيت والاستقرار الوظيفي والحقوق التأمينية والتقاعدية، بما يضمن لهم مستقبلاً مهنياً واضحاً بعد سنوات من الخدمة.

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وقبل وقفة اللاذقية اليوم، شهدت كلّ من محافظة درعا جنوب غربي سورية ومحافظة طرطوس غربي البلاد، أمس الأحد، وقفتَين احتجاجيتَين نفّذها معلمون ومعلمات يعملون بنظام العقود، طالبوا في خلالهما بالنظر في أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم من ضمن ملاك وزارة التربية والتعليم، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم. وفي درعا، التقى مدير التربية محمد الكفري المحتجين أمام مبنى مديريته، وأكد لهم أنّ القضية قيد المتابعة وأنّ المديرية تنقل مطالبهم إلى الجهات المختصة، مع السعي إلى إيجاد حلول من ضمن الأطر القانونية والإدارية.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار وزارة التربية والتعليم السورية تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقدة معها، ابتداءً من الأول من سبتمبر/ أيلول 2026، في مكان التعاقد الأصلي، مع قصر عمل هؤلاء على التدريس الفعلي، وربط التجديد بتوفّر الشواغر والحاجة الفعلية إليهم واجتياز المسابقة الرسمية وتوافق المؤهّل العلمي مع طبيعة العمل.

وعقب اتساع رقعة الاحتجاجات، أفاد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، في بيان نشرته وزارته عبر معرفاتها الرسمية أمس الأحد، بأنّ جميع العاملين المتعاقدين يمثّلون جزءاً أساسياً من كوادر الوزارة، وأنّ الأخيرة حريصة على توفير بيئة وظيفية مستقرّة لهم. وأوضح تركو أنّ أيّ معالجة شاملة للأوضاع الوظيفية أو المالية أو التقاعدية للمتعاقدين في وزارة التربية والتعليم أو غيرها من مؤسسات الدولة تبقى مرتبطة بصدور التشريعات الناظمة، في مقدّمتها قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سوف يحدّد آليات التعيين والتثبيت ويؤسّس لمعالجة موحّدة لجميع العاملين المتعاقدين في القطاع الحكومي.

وأكد الوزير أنّ الحكومة تضع ملفّ المتعاقدين من ضمن أولوياتها، وتعمل على متابعته في إطار تحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقّق المصلحة العامة. وبيّن أنّ أيّ خطوات تتعلّق بالتثبيت سوف تكون من ضمن معالجة شاملة تغطّي جميع المتعاقدين في مؤسسات الدولة، وليس وزارة التربية والتعليم وحدها.

ويترقب آلاف المعلمين المتعاقدين في سورية مآلات هذا الملف مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وسط تمسّكهم بمطلب التثبيت بوصفه الضمانة الأساسية لاستقرارهم المهني، في حين تربط الحكومة أيّ حلّ نهائي باستكمال الإطار التشريعي الجديد الذي تعمل على إعداده.