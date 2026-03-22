سورية: إغلاق ملاهي الشاطئ الأزرق في اللاذقية بعد وفاة شابة

- أُغلقت مدينة ملاهي "الشاطئ الأزرق" في اللاذقية بعد وفاة شابة وإصابة زوار خلال عيد الفطر، بسبب عدم حصولها على التراخيص القانونية وافتقارها لتدابير السلامة. - شملت الإجراءات توجيه إنذارات لمدينتي ملاهي "النخيل" و"البانوراما" لعدم توفر معايير الأمان الكافية، وسط انتقادات لافتتاح المنشأة دون اختبارات سلامة. - أكد المهندس سامر دقة على أهمية تطبيق معايير السلامة الدولية، مشيراً إلى الاعتماد على مهارة العمال في سورية بدلاً من الفحوصات السنوية الإلزامية.

قرر مجلس مدينة اللاذقية، شمال غربي سورية، اليوم الأحد، إغلاق مدينة ملاهي "الشاطئ الأزرق"، وذلك بعد يومين من وفاة شابة وإصابة زوار بجروح خلال عيد الفطر. وقالت دائرة المهن والشؤون الصحية في مجلس المدينة في بيان نشرته على "فيسبوك" إن "قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم حصول المنشأة على التراخيص القانونية اللازمة، ومخالفتها شروط مزاولة المهنة وافتقارها إلى تدابير السلامة العامة والتأمينات الضرورية لحماية مرتاديها". ولم يقتصر القرار على موقع الحادث، بل شمل توجيه إنذارات إلى مدينتي ملاهي "النخيل" و"البانوراما"، بسبب عدم توفر معايير الأمان الكافية.

وافتتحت منشأة "الشاطئ الأزرق" أخيراً بالتزامن مع عطلة العيد، وشهدت سقوط عارضة حديدية ضخمة فوق رؤوس المتنزهين أول من أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة شابة في الـ19 من العمر، وإصابة أخرى في الـ17 من العمر بجروح خطرة، كما أسعف عشرات أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة ميدانياً أو في مستشفيات المدينة.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات لكيفية سماح الجهات المعنية بافتتاح منشأة واستقبال آلاف الزوار في موسم العيد، من دون الحصول على تراخيص فنية وهندسية تضمن سلامة الألعاب، ومن دون المرور بفترة عمل تجريبية بإشراف متخصصين. وقالت هدى الأسمر التي تعيش في اللاذقية: "من الغريب جداً أن تسمح السلطات بافتتاح منشأة عشية العيد واستقبال عشرات الأشخاص، معظمهم أطفال، من دون إخضاعها لاختبارات السلامة. لا يتحمّل صاحب مدينة الملاهي والعمال مسؤولية هذه الكارثة وحدهم، بل الدولة التي لم تطبق المعايير الدولية لأمان الألعاب".

وقال المهندس سامر دقة لـ"العربي الجديد": "تطبق جميع الدول معايير دولية للسلامة العامة مع فحص سنوي إلزامي من شركات عالمية وشهادات مطابقة أوروبية وأميركية، بينما يُعتمد في سورية على مهارة عمال التركيب وأخلاق وضمير صاحب المنشأة". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "الحادث حصل أثناء تشغيل اللعبة خلال افتتاح مدينة الملاهي ليل أول من أمس الجمعة، ما تسبب في حالة خوف وهلع بين الزوار. وتوجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، ونقِل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج".