- أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية قراراً لإعادة المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية، محددة فترة حتى يونيو 2026 لتقديم الطلبات، ويشمل القرار من فُصلوا بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية لأسباب قاهرة أو المشاركة في الثورة السورية. - تتضمن آلية إعادة العضوية تقديم طلب خطي وسداد الالتزامات دون غرامات، مع تشكيل لجنة مركزية لدراسة الطلبات خلال شهر، وتزويدها بالوثائق اللازمة لضمان سرعة البت. - يعبر المواطنون عن ارتياحهم للقرار الذي يعزز العدالة الإدارية، ويشدد الخبراء على أهمية التطبيق الجيد وشفافية عمل اللجنة لضمان نجاح القرار.

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية قراراً يحمل رقم 167 لعام 2025 يقضي بإعادة المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتها، وفقاً لضوابط وشروط محدّدة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنصاف المتضرّرين من ممارسات النظام السابق ومعالجة آثارها الإدارية والاجتماعية.

ويستند القرار الصادر اليوم الاثنين إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، والقانون رقم 17 لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، بالإضافة إلى الأنظمة الموحّدة الناظمة لعمل قطاع التعاون السكني، بما يضمن إعادة الحقوق من ضمن إطار قانوني منظم. ووفقاً لما ينصّ عليه القرار، حُدّد بدء سريان هذه الإجراءات بتاريخ صدوره، على أن يستمرّ العمل به حتى بداية شهر يونيو/ حزيران 2026، الأمر الذي يمنح المتضرّرين فترة زمنية كافية لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويشمل هذا القرار الأعضاء الذين فُصلوا من الجمعيات التعاونية السكنية في سورية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية، نتيجة ظروف قاهرة حالت دون قدرتهم على التواصل أو الالتزام بالدفع في حينه، إلى جانب الأعضاء المشاركين في الثورة السورية. وينصّ القرار على إعادة تسلسل عضويتهم وأفضلياتهم بحسب ما كانت عليه قبل الفصل، بعد دراسة الوضع القانوني لكلّ حالة على حدة.

في هذا الإطار، حدّدت وزارة الأشغال آلية واضحة لإعادة العضوية، تقوم على تقديم طلب خطي من العضو المعني أو من وكيله القانوني أو من ورثته في حال الوفاة، على أن تُسدَّد كامل الالتزامات المالية المترتّبة على ذلك من دون فرض أيّ غرامات أو فوائد إضافية، وذلك في مراعاة للظروف الاستثنائية التي أدّت إلى الفصل.

وبموجب القرار، تُشكَّل لجنة مركزية سورية تتولى دراسة طلبات إعادة العضوية، والتحقّق من أسباب الفصل، والبتّ في هذه الطلبات في خلال مدّة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمها، على أن تصدر قراراتها إمّا بإعادة العضوية وإمّا برفض الطلب مع توضيح الأسباب بطريقة صريحة. كذلك يُلزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بكلّ السجلات والوثائق اللازمة، لضمان سرعة البتّ في الطلبات ودقّته، مع التأكيد على التزام الجمعيات التعاونية السكنية في سورية بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية وتسهيل إجراءات عودة الأعضاء إلى جمعياتهم من دون عوائق إدارية.

ويعبّر مواطنون سوريون، كانوا قد فُصلوا سابقاً أو تضرّروا من جرّاء ذلك، عن ارتياحهم إزاء القرار. محمد عماد الدين واحد من المتضرّرين من الفصل، يقول لـ"العربي الجديد": "فُصلت من الجمعية قبل سنوات لعدم قدرتي على تسديد الأقساط، بعدما اضطررت إلى النزوح وفقدت مصدر دخلي". يضيف أنّ "هذا القرار يعيد إلينا الأمل باستعادة حقنا في السكن، ويُشعرنا بأنّ ثمّة محاولة حقيقية في سورية اليوم لإنصاف الذين تضرّروا في السنوات الماضية".

بدورها، تقول رائدة العمر، وهي أرملة أحد الأعضاء المفصولين، إنّ القرار "ينصف عائلات كثيرة فقدت معيلها أو انقطعت عن التواصل بسبب الحرب، ويمنح الورثة فرصة لاستعادة حقهم الذي كاد أن يضيع".

في هذا السياق، يرى الخبير في شؤون التعاون السكني في سورية المهندس عمار الرحمون أنّ "القرار يحمل أبعاداً قانونية واجتماعية مهمّة، وأنّ إعادة الأعضاء المفصولين وفقاً لتسلسلهم وأفضلياتهم السابقة تعزّز مبدأ العدالة الإدارية وتعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة". يضيف الرحمون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "إلغاء الغرامات والفوائد يعكس فهماً لطبيعة المرحلة الاستثنائية التي مرّ بها السوريون، ويمنع تحميل المتضرّرين أعباء إضافية".

ويشدّد الرحمون على أنّ نجاح القرار "مرهون بحسن تطبيقه على أرض الواقع وشفافية عمل اللجنة المركزية، والتزام الجمعيات بالتنفيذ من دون مماطلة"، واصفاً هذه الخطوة بأنّها "تمثّل مدخلاً لإعادة الاستقرار إلى قطاع التعاون السكني، ومعالجة تراكمات سنوات من الإقصاء والخلل الإداري، وضمان حقوق المواطنين المتضرّرين، في إطار أوسع يسعى إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي والإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في مؤسسات الدولة".