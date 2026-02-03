سورية: إطلاق مشروع إعادة تأهيل المشافي مع الأمم المتحدة وألمانيا

- وقّعت وزارة الصحة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل المشافي العامة بتمويل يتجاوز 30 مليون يورو من "بنك التنمية الألماني"، بهدف تحسين البنى التحتية والتشغيلية للمشافي والمستوصفات. - يركز المشروع على ترميم وتجهيز خمسة مشافي عامة وأقسام في مشفى درعا الوطني، بالإضافة إلى 25 مستوصفاً، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لنحو 895 ألف مواطن في المناطق الأكثر احتياجاً. - أكد وزير الصحة السوري أهمية المشروع في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بينما أشار الممثل الأممي إلى أن المذكرة تؤسس لتأهيل شامل وفق المعايير العالمية لدعم استقرار المنظومة الطبية.

وقّعت وزارة الصحة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكّرة تفاهم لإطلاق مشروع إعادة تأهيل المشافي العامة في سورية بمرحلته الأولى، بتمويل من حكومة برلين، عبر "بنك التنمية الألماني" بقيمة تتجاوز 30 مليون يورو (35.45 مليون دولار أميركي). ويشمل المشروع إعادة تأهيل البنى التحتية والتشغيلية لعدد من المشافي العامة في البلاد، مع تحسين الوصول إلى خدمات صحية أفضل في المحافظات وتخفيف الضغط عن المشافي المركزية.

ويهدف هذا المشروع إلى ترميم خمسة مشافي عامة وتجهيزها، في جسر الشغور وحلفايا وتلدو والبوكمال، بالإضافة إلى قسمَي الأطفال والعيادات الخارجية في مشفى درعا الوطني. كذلك يشمل 25 مستوصفاً في معظم المحافظات السورية، من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية لنحو 895 ألف مواطن في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأفاد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، بأنّ المشروع خطوة حيوية في سورية تتماشى مع استراتيجية الوزارة لتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية وتمكين الكوادر الطبية، مشيراً إلى أنّ من خلال ذلك يُصار إلى "تجاوز مجرّد الإعمار الإنشائي ليُتاح الأمل من جديد بتوفّر الرعاية للجميع". أضاف أنّ الأعمال الهندسية سوف تبدأ فوراً، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

من جهته، أشار الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد صديق مضوي، إلى أنّ مذكّرة التفاهم تؤسّس لعملية تأهيل شاملة وفقاً للمعايير العالمية، بالتزامن مع مشاورات لتوسيع نطاق المشروع لاحقاً حتى يشمل مشفيَين إضافيَّين. وأكد أنّ الأولوية هي تقديم خدمات صحية مستدامة ومتميّزة للمواطنين في سورية والعائدين إليها، بما يدعم استقرار المنظومة الطبية في البلاد.

وكانت المنظومة الصحية في سورية قد واجهت، على مدى 14 عاماً مضت، تدهوراً متفاقماً بفعل الحرب والفساد وسوء الإدارة، بالإضافة إلى تداعيات العقوبات الاقتصادية، ليتراجع مستوى الخدمات المقدّمة للمرضى وتزيد صعوبات تأمين المستلزمات الصحية الأساسية، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع كلفة العلاج وضعف القدرة الاستيعابية للمشافي والمراكز الصحية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة السورية، فقد سجّل عام 2014 خسائر فادحة في القطاع الصحي، إذ تعرّض في خلاله 41 مشفى للتدمير الكامل من أصل 92 مشفى، كذلك تضرّر 674 مركزاً صحياً من أصل 1901، وخسرت المنظومة الصحية 416 مركبة إسعاف، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى، وقلّص من فرص الاستجابة للحالات الطارئة. وتشير تقديرات إلى أنّ متوسط عدد المرضى في سورية لكلّ طبيب يصل إلى 170 مريضاً في مشفى البيروني، و50 مريضاً في مشفى جامعة حمص، و38 مريضاً للطبيب الواحد في مشفى حلب الجامعي، و35 مريضاً في مشفى جراحة القلب.

وأشار وزير الصحة السوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ مشروع إعادة تأهيل المشافي يمثّل خطة وطنية شاملة تهدف إلى ترميم البنية التحتية الصحية، وتعزيز جاهزية المؤسسات الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأضاف العلي أنّ أعمال التأهيل سوف تشمل الجوانب الإنشائية والفنية، وتأمين التجهيزات الطبية الأساسية، إلى جانب تحديث أقسام الإسعاف والعناية المشدّدة والمختبرات، بما يتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة في وزارة الصحة، من أجل ضمان توفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة.

وأوضح العلي أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة النهوض بالقطاع الصحي في المناطق التي تعرّضت منشآتها للتضرّر، وأكد أنّ إعادة تأهيل المشافي سوف تساهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية، وتخفّف الضغط عن المشافي العاملة حالياً، وتحسّن مستوى الاستجابة للحالات الطارئة.