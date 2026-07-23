سورية: إحباط محاولات تهريب مخدرات وضبط أكثر من 700 ألف حبة كبتاغون

- أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إحباط محاولات تهريب مخدرات من لبنان، حيث ضبطت وحدات حرس الحدود كميات كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاغون في ريفَي حمص ودمشق، ضمن حملة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة الحدودية. - إدارة مكافحة المخدرات السورية نفذت عملية في درعا، فككت جزءًا من شبكة تهريب دولية، وضبطت 200 ألف حبة كبتاغون ومعدات تهريب، مما يعكس الجهود المستمرة لملاحقة شبكات التهريب. - في مايو، أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب 25 مليون حبة كبتاغون، ووصفت العملية بأنها إنجاز أمني استثنائي، مما يبرز التركيز على تشديد الرقابة الحدودية.

أعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط محاولات عدّة لتهريب مواد مخدرة من الأراضي اللبنانية، في عمليات نفّذتها وحدات حرس الحدود في ريفَي حمص ودمشق، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاغون، في إطار حملة متواصلة تشنّها السلطات في سورية لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على الشريط الحدودي مع لبنان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأساليب المتطورة التي تعتمدها شبكات التهريب لتجاوز الإجراءات الأمنية؟ ما هي الجهات المختصة التي تُسلّم إليها المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بأنّ وحدات من قوى حرس الحدود التابعة للجيش العربي السوري تمكّنت في الفترة الأخيرة من إحباط محاولات تهريب، مضيفةً أنّ العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراماً من الحشيش، إلى جانب ضبط أكثر من 700 ألف حبة كبتاغون، وأشارت إلى أنّ المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

في سياق متصل، كانت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، قبل أسبوع، تنفيذ عملية أمنية في محافظة درعا، أقصى جنوبي سورية، أدّت إلى تفكيك جزء من شبكة تهريب دولية تنشط على الحدود، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى معدّات تُستخدَم في عمليات التهريب إلى دول الجوار.

الجريمة والعقاب سورية: ضبط 200 ألف حبة كبتاغون في درعا

وسبق ذلك، في 20 مايو/ أيار الماضي، إعلان وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبّأة في أوانٍ فخارية معدّة للشحن إلى الخارج، ووصفت الوزارة العملية حينها بأنّها من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وأشارت إلى أنّها تمثّل إنجازاً أمنياً استثنائياً.

وفي سياق الجهود ذاتها، كانت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، إحباط محاولة لتهريب شحنة من المواد المخدرة آتيةً من لبنان في منطقة رأس المعرّة بالقلمون الغربي في ريف دمشق.

وتعكس هذه العمليات، إلى جانب اكتشاف شبكة أنفاق في بلدة ربلة بريف القصير بمحافظة حمص، وسط البلاد، في مطلع إبريل الماضي، التي أفادت القوات السورية بأنّها كانت تُستخدَم في عمليات تهريب عبر الحدود مع لبنان، استمرار تركيز السلطات على تشديد الرقابة عند حدود سورية وملاحقة شبكات التهريب التي تعتمد أساليب متطوّرة لتجاوز الإجراءات الأمنية، سواء في تهريب المخدرات أو غير ذلك.