أعلن الدفاع المدني السوري، الأربعاء، إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، معظمهم من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سورية، استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة القصف المستمر الذي تتعرّض له أحياء عدة في المدينة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نفّذت عمليات الإجلاء، عبر نقطتي العوارض وشارع الزهور، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية، ولا سيما لكبار السن، ونقل العائلات إلى الوجهات التي يختارونها، أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة، مؤكداً استمرار حالة الجاهزية والاستعداد للاستجابة لأي طارئ.

من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "كل إنسان سوري أمانة في أعناقنا، وواجبنا أن نمد له يد العون ليكون في أمان"، مشيراً إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد لمساعدة العائلات الراغبة بالوصول إلى مناطق آمنة، ريثما تنتهي التوترات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية. وشدد على أن "سورية لن تكون إلا دولة قوية موحّدة تحفظ كرامة أبنائها وتصون حياتهم".

كلُّ إنسان سوري أمانة في أعناقنا، وواجبُنا علينا أن نمدّ له يد العون ليكون في أمان، و نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة العائلات الراغبة بالوصول مناطق آمنة ريثما تنتهي التوترات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

كل السلام لأهلنا في حلب

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ حلب، عزّام الغريب، قراراً بتشكيل "اللجنة المركزية لاستجابة حلب"، لتتولى متابعة أوضاع النازحين نتيجة الظروف الراهنة، وتأمين الإيواء والدعم اللازم لهم، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة واحتواء الآثار الإنسانية.

كما أعلنت محافظة حلب، في بيان، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات العامة والخاصة في مدينة حلب ليوم الخميس، حفاظاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، على أن يُترك قرار استئناف الدوام في باقي المؤسسات والمديريات الحكومية للمديرين والمسؤولين، مع مراعاة السلامة الأمنية، ولا سيما في المناطق القريبة من مواقع الاشتباكات والاستهداف المباشر.

وفي إطار متابعة أوضاع النازحين، أجرى محافظ حلب جولة ميدانية على مراكز الإيواء في المدينة، برفقة نائبيه فواز هلال وعلي حنورة، للاطلاع على أوضاع الأهالي ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وشملت الجولة لقاء نازحين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، إضافة إلى أحياء مجاورة، حيث جرى الوقوف على احتياجاتهم والعمل على تحسين ظروف الإيواء.

وأكد المحافظ استمرار الجهود لتأمين متطلبات النازحين، مشدداً على أن سلامة المواطنين وكرامتهم تبقى أولوية في جميع الإجراءات المتخذة.