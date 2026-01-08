سورية: إجلاء آلاف المدنيين من أحياء حلب الشمالية بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية

حلب

محمد كركص
08 يناير 2026   |  آخر تحديث: 00:39 (توقيت القدس)
إجلاء عائلات من حي الأشرفية بمدينة حلب، 7 يناير 2026(الأناضول)
- إجلاء واسع في حلب: أعلن الدفاع المدني السوري عن إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المستمر من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

- استعدادات طارئة: أكد وزير الطوارئ رائد الصالح على استعداد الوزارة لمساعدة العائلات للوصول إلى مناطق آمنة، مشددًا على أهمية الحفاظ على كرامة وأمان السوريين.

- جهود حكومية مكثفة: أصدر محافظ حلب قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة أوضاع النازحين، وتمديد تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلاب.

أعلن الدفاع المدني السوري، الأربعاء، إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، معظمهم من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سورية، استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة القصف المستمر الذي تتعرّض له أحياء عدة في المدينة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نفّذت عمليات الإجلاء، عبر نقطتي العوارض وشارع الزهور، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية، ولا سيما لكبار السن، ونقل العائلات إلى الوجهات التي يختارونها، أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة، مؤكداً استمرار حالة الجاهزية والاستعداد للاستجابة لأي طارئ.

من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "كل إنسان سوري أمانة في أعناقنا، وواجبنا أن نمد له يد العون ليكون في أمان"، مشيراً إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد لمساعدة العائلات الراغبة بالوصول إلى مناطق آمنة، ريثما تنتهي التوترات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية. وشدد على أن "سورية لن تكون إلا دولة قوية موحّدة تحفظ كرامة أبنائها وتصون حياتهم".

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ حلب، عزّام الغريب، قراراً بتشكيل "اللجنة المركزية لاستجابة حلب"، لتتولى متابعة أوضاع النازحين نتيجة الظروف الراهنة، وتأمين الإيواء والدعم اللازم لهم، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة واحتواء الآثار الإنسانية.

نزوح من حي الأشرفية في حلب، 7 يناير 2026 (فرانس برس)
نزوح من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومراكز إيواء مؤقتة

كما أعلنت محافظة حلب، في بيان، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات العامة والخاصة في مدينة حلب ليوم الخميس، حفاظاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، على أن يُترك قرار استئناف الدوام في باقي المؤسسات والمديريات الحكومية للمديرين والمسؤولين، مع مراعاة السلامة الأمنية، ولا سيما في المناطق القريبة من مواقع الاشتباكات والاستهداف المباشر.

وفي إطار متابعة أوضاع النازحين، أجرى محافظ حلب جولة ميدانية على مراكز الإيواء في المدينة، برفقة نائبيه فواز هلال وعلي حنورة، للاطلاع على أوضاع الأهالي ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وشملت الجولة لقاء نازحين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، إضافة إلى أحياء مجاورة، حيث جرى الوقوف على احتياجاتهم والعمل على تحسين ظروف الإيواء.

وأكد المحافظ استمرار الجهود لتأمين متطلبات النازحين، مشدداً على أن سلامة المواطنين وكرامتهم تبقى أولوية في جميع الإجراءات المتخذة.

