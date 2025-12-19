سودانيون في العراء... إزالة آلاف المنازل في الخرطوم والجزيرة

- نفذت السلطات السودانية حملات إزالة لآلاف المنازل في ولايتي الخرطوم والجزيرة بحجة أنها عشوائية، بعد استرداد الجيش للولايتين، مما أثار جدلاً حول قانونية هذه الإجراءات. - أثارت الإزالات ردود فعل غاضبة من المتضررين الذين انتقدوا عدم توفير بدائل سكنية أو تعويضات، مما أدى إلى تشردهم وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. - تسببت الإزالات في تشريد آلاف الأسر وأثرت على النسيج الاجتماعي، حيث اتهم بعض السكان زوراً بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مما زاد من مصاعب حياتهم.

نفذت سلطات الأراضي السودانية بولايتي الخرطوم والجزيرة حملات إزالة لآلاف المنازل في عشرات الأحياء السكنية المأهولة بحجة أنها مساكن عشوائية غير قانونية، رغم أنها مملوكة لأسر عاشت فيها لأكثر من ثلاثين عاماً.

بدأت حملات الإزالة في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين، عقب استرداد الجيش للولايتين من سيطرة قوات الدعم السريع، وشملت أحياء قديمة في العاصمة، مثل غبوش ومانديلا في الجنوب، والخيرات والعِزبة والمرسى في مدينة بحري.

كما أُزيلت منازل بأحياء أخرى في محلية جبل أولياء المحاذية لولاية النيل الأبيض، وفي أمبدة الواقعة غرب النيل والتي تمثل الجزء الآخر من العاصمة، وشملت أحياء تضم نازحين من دارفور قبل أكثر من عقدين، ومن جبال النوبة التي تخضع لسيطرة الحركة الشعبية منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وفي ولاية الجزيرة، أزالت السلطات مئات المنازل التي يقطنها عمال "مشروع الجزيرة"، ومباني في أحياء الزمالك، وفريق شوك، ودردوق، إلى جانب مبان عدة في قرية عبد الله المصري، شرقي الولاية. وقُدر عدد المنازل التي تم هدمها بأكثر من 300 منزل، وفقاً لمصدر من لجنة إزالة السكن العشوائي والتعدي على الأراضي الحكومية.

وأفاد مصدر بوزارة التخطيط العمراني في ولاية الخرطوم، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "عدد المنازل التي تمت إزالتها في ولاية الخرطوم وحدها يبلغ نحو 750 ألف منزل، تتوزع على مناطق داخل المدينة، وأخرى في القرى التابعة لها".

وتؤكد السلطات أنها تنفذ حملات إزالة المساكن العشوائية من أجل تمكين أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم، بيد أن من تمت إزالة منازلهم ينفون أحقية غيرهم في الأرض التي عاشوا فيها لفترات تراوح بين 25 و40 عاماً، ويتهمون السلطات باستغلال قانون الطوارئ وعسكرة الحياة العامة لتنفيذ الإزالات التي لم تكن ممكنة في الظروف الطبيعية.

من حي المرسى بالقرب من كلية الزراعة في جامعة الخرطوم، وسط مدينة بحري، يصف السوداني صابر خميس ما حدث بأنه "عملية ذات نوايا غير شريفة استخدمت فيها قوة سلطة الدولة لحرماننا من حق السكن والعيش في الأراضي التي شيد عليها الآباء مساكن قبل أكثر من 40 عاماً"، ويوضح في حديث لـ"العربي الجديد" قائلاً: "لم نأت إلى هنا حديثاً، بل وُلدنا هنا، والسلطات لا تملك حق إزالة منازلنا من دون تعويضنا بأماكن مناسبة نشيد عليها المنازل، لكنها استغلت قانون الطوارئ وغياب أجهزة العدالة وعدم وجود صحافة، وجرفت منازلنا بعد إعلان إخلاء لم نتوقع تنفيذه لأنه ليس منطقياً بالمرة".

يتابع خميس: "أزالوا منزلي ومنزل شقيقي ومنزل والدي في أغسطس/ آب الماضي، حينها جاءت آليات ومعها قوات أمنية وعسكرية، ونفذت الإزالة، رغم أن منازلنا شيد بعضها قبل 40 عاماً، ما تسبب في تشريدنا، ونعيش حالياً في العراء".

من حي المرسى أيضاً، يقول أحمد عبد الله لـ"العربي الجديد": "معظم المواطنين الذين جُرفت منازلهم كانوا أو ما زالوا يعملون في وظائف بمؤسسات الدولة، لكن بعد الحرب أصبح ينظر إليهم بوصفهم حواضن للدعم السريع، وجرى التحريض ضدهم في وسائل التواصل الإجتماعي حتى يفقدوا أي تعاطف من المجتمع، وبعضهم اتهم زوراً بأنه كان ضمن اللصوص الذين سرقوا الأسواق أو ممتلكات المواطنين أثناء الحرب، وهى كلها اتهامات باطلة، والغرض منها طردهم من مساكنهم".

من حي العزبة في مدينة بحري، يقول عيسى جابر لـ"العربي الجديد": "تمت إزالة الكثير من مساكن الحي الذي تسكنه آلاف الأسر بتهم ملفقة، وفي مثل هذه الظروف القاسية يعاني الناس الذين أزيلت منازلهم أشد المعاناة، وأجبرت نساء على البقاء في العراء من دون مساعدة".

يضيف جابر: "ليس الحي جديداً، بل يعود تاريخه إلى عشرات السنوات، وخلال السنوات الماضية لم تتمكن السلطات من إزالة المنازل لأنه ليس لديها أي مسوغ قانوني، ولا تستطيع تعويض السكان بمنازل في مناطق سكنية مناسبة. لكن هذه المرة استغلت قانون الطوارئ، ونفذت الإزالة من دون مراعاة لظروف الأسر التي عانت من تبعات الحرب. وجد السكان الذين تم جرف منازلهم أنفسهم أمام هجمة عسكرية ضارية، حتى أن الموظفين المدنيين كانوا يلبسون الزي العسكري، ويحملون الأسلحة، ما أدخل الرعب في القلوب، والمواطنون ليس بمقدورهم إبداء المقاومة، ومن قاوم كان مصيره الضرب بالسياط، وليس مستبعداً تلفيق تهمة له، مثل التعاون مع الدعم السريع، وهذه تهمة يمكن أن يقبع بسببها في السجن لسنوات".

ينطبق الأمر ذاته على أحياء جنوب الخرطوم، مثل حي مانديلا الذي أُسس في التسعينيات، وتمت إزالته ضمن حملة ولاية الخرطوم بحجة السكن العشوائي. يقول طارق مبارك (76 سنة)، وهو أب لستة أبناء: "تمت إزالة المساكن بعد إعلانات تمت كتابتها على الأسوار، ما تسبب في تشريد الأسر التي وجدت نفسها في العراء، رغم أن تشييد تلك المنازل كلفهم سنوات طويلة من العمل والمعاناة".

أُزيل أيضاً نحو 900 منزل في شوارع أبو سعد بمدينة أم درمان، ما أجبر آلاف المواطنين على البقاء في العراء لأيام، لتضاف معاناة فقدان المنازل إلى معاناة الحرب. يقول ميسرة التوم، وهو أحد الذين جُرفت منازلهم، لـ"العربي الجديد": "نسكن في المنطقة منذ سنوات طويلة، ولم تتجرأ أي جهة على إزالة منازلنا لأننا أصحاب حق في الأرض التي شيدنا عليها المنازل. بعد تحرير الخرطوم من الدعم السريع، توقعنا أن أحوالنا سوف تتحسن مع توقف القتال، لكننا فوجئنا بإزالة منازلنا، ما جعلنا في حالة أسوأ. المواطنون الذين أزيلت منازلهم لم تتحدث معهم أي جهة حول التعويضات، أو توفير بدائل لهم، ومعظم الأسر تعيش حالياً في العراء في ظروف قاهرة للغاية".

في جبل أولياء، وهي إحدى محليات ولاية الخرطوم، أزيلت مئات المنازل التي تسكنها الفئات الأقل دخلاً والأشد فقراً، ومعظمهم نازحون قدموا خلال العقود الثلاثة الماضية من دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. كانت تلك المنازل المُشيدة من المواد المحلية والطوب الأخضر هي كل ما يملك أولئك السكان الذين ظلوا يعانون من النظر إليهم باعتبارهم يمثلون حزام الفقر حول العاصمة قبل أن تدمرها الحرب وتجبر سكانها على النزوح واللجوء.

يقول عثمان عبد الله، وهو أحد الأشخاص الذين سوت الجرافات منازلهم في جبل اولياء بالأرض، لـ"العربي الجديد": "بعض المنازل المزالة شيدت قبل أكثر من 25 عاماً، وكانت تضم أسراً معدمة تحتاج إلى الدعم بدلاً من زيادة أوجاعها بتدمير منازلها ودفعها إلى المجهول، وغالبيتها تضم أطفالاً وتلاميذ في المدارس وطلاباً في الجامعات ونساء أرامل".

ويضيف: "بدت السلطات وكأنها على عجلة من أمرها لهدم منازل آلاف المواطنين الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم، لتزيد مصاعب حياتهم، في مشهد لا علاقة له بالقانون ولا بالأخلاق ولا بالدين. القانون لا يمنح الدولة حق تشريد المواطنين من منازل عاشوا فيها أكثر من 25 عاماً، ولو كانت هناك محاكم ونيابات تعمل لتمكنّا من وقف الإزالة بالقانون، لكنه ليس من الأخلاق تشريد النساء والأطفال بحجة أنهم يقيمون في مناطق عشوائية، بينما هم في وضع كارثي يشهده العالم، بينما سلطات البلاد التنفيذية وحدها لا ترى حال الناس، وتقرر زيادة أوجاعهم عبر تدمير مساكنهم".

من جانبه، يبرر مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التابع لوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم عبد العزيز عبد الله قرار إزالة مساكن المواطنين بأن الهدف منه هو تسليم الأرض إلى أصحابها الحقيقيين الذين يحملون أوراقاً قانونية تثبت حقوقهم، ويقول لـ"العربي الجديد": "المناطق التي تمت إزالتها بعضها عشوائي منذ أكثر من 15 عاماً، ولم تتح الفرصة لإزالتها في السابق لأن المواطنين كانوا يقيمون فيها بالقوة. المواقع التي تمت إزالتها في ولاية الخرطوم يبلغ عددها 73 موقعاً، وبعضها أحياء بأكملها".