سهل ترمسعيا... استيطان ممنهج يحرم الفلسطينيين أراضيهم

يتسارع الاستيطان في بلدة ترمسعيا الفلسطينية ومحيطها منذ "طوفان الأقصى"، ووصل إجمالي الأراضي المسروقة إلى نحو 60% من أراضي البلدة.

تعيش بلدة ترمسعيا الفلسطينية في شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية، تحولات متسارعة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تصاعدت في البلدة المعروفة بسهلها الواسع وزيتونها المعمّر، وطأة الاستهداف الاستيطاني ليصل إلى السيطرة على كامل سهلها والمناطق المحيطة به.

ويؤكد الناشط الفلسطيني في مقاومة الجدار والاستيطان، عوض أبو سمرة، وهو من أهالي ترمسعيا، لـ"العربي الجديد"، أن "البلدة كانت مستهدفة قبل السابع من أكتوبر أيضاً، خصوصاً في ظل وجود مستوطنة شيلو المقامة على أراضيها، التي يعتبرها المستوطنون ذات رمزية دينية، ما يجعل المنطقة محط نشاط استيطاني لم يتوقف منذ عام 1975".

ويستعيد أبو سمرة أحداث 21 يونيو/ حزيران 2023، قبل أشهر على السابع من أكتوبر، حين هاجم أكثر من 500 مستوطن البلدة بعد دفن إسرائيلي قتل في إحدى العمليات. ويقول: "لا ينسى أي من أهالي ترمسعيا الهجوم الذي وقع في قرابة الساعة الواحدة ظهراً، واستهدف حارة سالون، شمالي البلدة، حيث أحرق المستوطنون أكثر من 37 منزلاً، وأكثر من 38 مركبة خلال أقل من نصف ساعة، كذلك استشهد الشاب عمر أبو القطين، وأصيب أكثر من 20 شخصاً".

ويضيف: "لكن الأخطر حدث لاحقاً، إذ سيطر المستوطنون على سهل ترمسعيا بعد السابع من أكتوبر، ليُحرم الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية، كذلك فإن الشارع الذي يربط ترمسعيا بقرية المُغير المجاورة والقرى الأخرى في المنطقة الواقعة شرق رام الله، وحتى خط 90 الاستيطاني، أُغلق بسواتر ترابية في أكثر من ثلاث نقاط، والإغلاق حصل من المستوطنين وليس جيش الاحتلال، وبعضهم كان يرتدي لباس الجيش".

اقتلاع وتدمير ما لا يقل عن 10 آلاف شجرة زيتون خلال السنة الأخيرة، ومُنع أهالي ترمسعيا خلال السنوات الثلاث الماضية من جني الزيتون

يتابع أبو سمرة: "بعد السابع من أكتوبر 2023، توسعت سيطرة المستوطنين لتشمل إضافة إلى السهل مناطق جبلية مزروعة بالزيتون، وجرى اقتلاع وحرق آلاف الأشجار التي تراوح أعمارها بين 50 و70 سنة، إضافة إلى أشجار زيتون روماني قديمة تُقدَّر أعمار بعضها بمئات السنين. أكثر من سبعة آلاف شجرة زيتون دمرت، والمساحة المسيطر عليها تُقدَّر بنحو 11 ألف دونم من أصل نحو 19,500 دونم هي مساحة أراضي ترمسعيا الإجمالية، فيما تبلغ مساحة السهل وحده قرابة سبعة آلاف دونم".

ويحذر الناشط الفلسطيني من أطماع استيطانية إضافية، مشيراً إلى "إقامة بؤرة رعوية قبل نحو عام في سهل ترمسعيا، لا تبعد سوى 300 متر عن آخر بيت في البلدة، ويتزامن ذلك مع خطورة الاستفزازات التي باتت يومية قرب المنازل، ونخشى أن تتحول تلك البؤرة إلى مستوطنة جديدة".

على أطراف سهل ترمسعيا، يقف الفلسطيني عبد الله دار أبو عواد أمام بيته المطلّ على مساحات كانت حتى وقت قريب مصدر رزق لعائلته وعائلات أخرى، لكن المشهد تغيّر كلياً؛ فالسهل الذي كان يُزرع بالزيتون والقمح والشعير بات تحت سيطرة المستوطنين، فيما يُمنع أصحاب الأرض من الوصول إليه.

بؤر استيطانية تهدد أهالي ترمسعيا، فبراير 2026 (العربي الجديد)

يقول أبو عواد لـ"العربي الجديد"، إن "منع الأهالي من الوصول إلى السهل بدأ منذ السابع من أكتوبر 2023، كذلك أُغلقت الطريق المؤدية من سهل ترمسعيا إلى المُغير منذ ذلك التاريخ. لكن ما حدث لم يبدأ فجأة، فالأهالي مُنعوا خلال السنوات الثلاث الماضية من جني ثمار الزيتون، رغم أن جزءاً من السهل يقع ضمن المناطق المصنفة (ب)، وحتى المناطق المصنفة (ج) كنا نصل إليها سابقاً من دون الحاجة إلى تنسيق، بما في ذلك أراضٍ قريبة من مستوطنة شيلو، لكن بعد السابع من أكتوبر، أصبح الوصول إلى الزيتون مشروطاً بتنسيق يُمنح في نهاية الموسم، ولمدة يوم أو يومين فقط، بعد أن يكون المستوطنون قد أنهوا سرقة الثمار".

ويؤكد أبو عواد أن "سهل ترمسعيا كان مصدر رزق لعائلتي وعائلات أخرى في البلدة عبر موسم الزيتون، وعبر زراعة القمح والشعير والعدس والفول والحمص والخضراوات، ثم انقطعت أرزاقنا منذ ثلاث سنوات، وأصبح المستوطنون هم من يزرعونه. تعرض السهل في هذا العام لعمليات تجريف واسعة شملت معظم الأراضي غير المزروعة بالزيتون، التي حُرِثَت وزُرِعَت بالقمح وغيره من الحبوب من المستوطنين، كذلك اقتُلِع ودُمَِّر ما لا يقل عن 10 آلاف شجرة زيتون خلال السنة الأخيرة".

ويتابع: "محيط منزلي الذي كان يضم ما بين 200 إلى 300 دونم مزروعة بالزيتون تعرّض للتجريف، وأقيمت في أجزاء منه أعمال ردم وطمر ارتفع ركامها فوق مستوى سطح البيت، كذلك فإن مكب نفايات أُنشئ في المنطقة أيضاً، والبؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أطراف السهل تبعد نحو 500 متر فقط عن منزلي، وهي مصدر إرباك يومي، خصوصاً أن المستوطنين باتوا يستخدمون مدخل بيتي طريقاً بين البؤرة الاستيطانية ومستوطنة شيلو، وهم يصلون بالمركبات والجرارات الزراعية".

التجريف لا يتوقف في سهل ترمسعيا، فبراير 2026 (العربي الجديد)

ويشير أبو عواد إلى أن منزل عائلته قائم منذ نحو 50 عاماً، أي قبل إقامة مستوطنة شيلو، لكن الوضع تغيّر خلال الفترة الأخيرة، إذ وضع جيش الاحتلال بوابة على مدخل البيت قبل نحو عام، ما جعل العائلة تعيش في حصار فعلي، ولا يُسمح إلا بدخول سيارة واحدة، ولا يتاح لهم استقبال الزوار، وإنه حاول مواجهة الأمر قانونياً لكن من دون جدوى، كذلك لا تزال هجمات المستوطنين واعتداءاتهم متواصلة.

ويشدد على أن "الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون ملكيات خاصة لأهالي البلدة، مقيمين ومغتربين، ومن بينهم من يقيم في الولايات المتحدة، وجرت محاولات لمتابعة الملف قانونياً شملت التواصل مع جهات عدة، من بينها أعضاء في الكونغرس الأميركي، لكن لا تجاوب يُذكر. أخذت على عاتقي توثيق جميع الاعتداءات في السهل وفي محيط البلدة، لكن التوثيق وحده لا يكفي، ولا أعرف ما جدوى الملفات القانونية في ظل استمرار الواقع القائم".

وتُعرف بلدة ترمسعيا منذ القدم بزراعة الزيتون والحبوب والمحاصيل الصيفية، إضافة إلى اللوزيات والعنب والتين، ويبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة، غير أن المقيمين فيها حالياً لا يتجاوزون ثلاثة آلاف فقط، فيما يقيم عدد كبير من أبنائها في الولايات المتحدة الأميركية، وهم يعودون سنوياً لزيارة منازلهم.

وحول استغلال السابع من أكتوبر لتنفيذ خطط قديمة، يؤكد المدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، لـ"العربي الجديد"، أن "ما يجري في سهل ترمسعيا ومحيطه يندرج ضمن مخططات إسرائيلية قائمة أُسرِع في تنفيذها بشكل غير مسبوق، بهدف فرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض".

ويوضح داود أن "سهل ترمسعيا يقع في وسط الضفة الغربية، ويحيط بتكتل استيطاني كبير يُعَدّ له حول مستوطنة شيلو، وتسعى سلطات الاحتلال لتعزيز التكتل عبر نشر عدد كبير من البؤر الاستيطانية في المحيط. هذه البؤر الاستيطانية تهدف إلى إحداث فصل ممنهج بين رام الله ونابلس، باعتبار أن المنطقة ذات أهمية استراتيجية في الرؤية الاستيطانية".

ويشير إلى أن "أنماط الاستيطان الجديدة لا تقتصر على البؤر الاستيطانية الرعوية والزراعية، بل تشمل إقامة أحياء استيطانية كبيرة تجري موضعتها في المنطقة، بما يخدم هدف تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وإضعاف التواصل بين محافظتي رام الله ونابلس، والمستوطنون باتوا أداة أساسية لتنفيذ المخططات الرسمية، بما في ذلك الترحيل القسري، ومصادرة الأراضي، أو السيطرة عليها في ظل حماية من جيش الاحتلال وتمكين من المؤسسة الرسمية، ما يعكس حالة التبادل الوظيفي بين الحكومة والمستوطنين".

ويوضح داود أنه "منذ السابع من أكتوبر 2023، صادرت سلطات الاحتلال في الضفة الغربية نحو 60 ألف دونم، عبر أوامر عسكرية وأوامر استملاك، أو إعلانها 'أراضي دولة' أو محميات طبيعية، كذلك أُقيمت قرابة 160 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة، تمهيداً لتحويلها إلى وقائع رسمية دائمة، في رقم قياسي مقارنة بكل ما جرى قبل هذا التاريخ".