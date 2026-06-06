- توفي الصياد اليمني ناصر محمد عوض إثر إصابة قاتلة من سمكة "الخرم" أثناء رحلة صيد قبالة سواحل الخوخة، مما يبرز المخاطر التي يواجهها الصيادون في البحر. - سمكة "الخرم" تتميز بمقدمة حادة تشبه الرمح، وقد تسببت في جروح نافذة وعميقة للصياد، مما أدى إلى وفاته قبل تلقي الرعاية الطبية. - يواجه الصيادون اليمنيون تحديات اقتصادية ومعيشية صعبة، بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية وحوادث البحر التي تؤثر على قطاع الصيد البحري كمصدر دخل رئيسي.

توفي صياد يمني، فجر السبت، إثر إصابة قاتلة تعرض لها خلال رحلة صيد قبالة سواحل مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في حادثة نادرة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في قطاع الصيد البحري.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الصياد ناصر محمد عوض (35 عاماً)، وهو من أبناء مديرية الخوخة، فارق الحياة بعد أن أصيب بجروح بليغة جراء اصطدام سمكة تُعرف محلياً باسم "الخرم" بعنقه أثناء وجوده في البحر. وأوضحت المصادر أن الصياد كان قد أنهى رحلة الصيد في الساعات الأولى من الفجر، واستعد للعودة إلى الشاطئ لبيع حصيلته من الأسماك، عندما قفزت السمكة من المياه باتجاه قاربه وأصابته مباشرة في العنق بمقدمتها الحادة.



وأضافت المصادر أن الإصابة تسببت في جروح نافذة وعميقة في العنق وأجزاء أخرى من جسده، ما أدى إلى نزيف حاد. وبحسب المصادر، حاول صيادون كانوا على مقربة منه إسعافه ونقله إلى الشاطئ، إلا أنه توفي متأثراً بإصاباته قبل تلقي الرعاية الطبية.

وسمكة "الخرم" تتميز بمقدمة طويلة وحادة تشبه الرمح، ويمكن أن تتسبب بإصابات خطرة في حالات نادرة عند اندفاعها خارج الماء بسرعة كبيرة. وتأتي الحادثة في وقت يواجه فيه الصيادون اليمنيون ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بمهنة الصيد في البحر.

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ويشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم مصادر الدخل لآلاف الأسر في المناطق الساحلية اليمنية، ولا سيما على امتداد سواحل البحر الأحمر. ويواجه الصيادون تحديات متزايدة تشمل تراجع العائدات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلاً عن المخاطر الطبيعية وحوادث البحر التي تتسبب بين حين وآخر في سقوط ضحايا وإصابات بين العاملين في هذا القطاع.