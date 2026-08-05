سلطات سبتة تعمل على نقل مئات القُصر المهاجرين إلى إسبانيا

- تواجه مدينة سبتة تحديات كبيرة بسبب تدفق 72 ألف مهاجر في أسبوع، مع بقاء 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، مما يضغط على مراكز الاستقبال. تسعى السلطات لنقلهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا، لكن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة. - أثار التدافع الحدودي الذي أدى إلى وفاة 75 شخصًا قلقًا في الاتحاد الأوروبي، مما أعاد أزمة الهجرة إلى الأذهان. تتصاعد التوترات السياسية في إسبانيا حول كيفية التعامل مع الأزمة بين حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف. - عدلت الحكومة الإسبانية قانون الهجرة لتسهيل إعادة توزيع القُصر وخصصت 25 مليون يورو لدعم سبتة، لكن التحديات في تنفيذ السياسات تزيد التوترات مع دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا.

أكد قادة محليون في مدينة سبتة التي تخضع للحكم الإسباني ولا تزال تعاني من تداعيات تدفق 72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها خلال أسبوع واحد، محاولة السلطات نقل مئات من القُصر الذين وصلوا من دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا. وذكرت الحكومة المحلية، اليوم الأربعاء، أن نحو 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم وصلوا قبل موجة التدفق وأثناءها لا يزالون موجودين في سبتة رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويمكث عدد من هؤلاء القُصر في أماكن إقامة مؤقتة في مستودعات أو ينامون في الشوارع، فيما تواجه مراكز الاستقبال في سبتة صعوبات كبيرة في التعامل مع الوضع.

وقضى نحو 75 شخصاً خلال التدافع الذي شهدته إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا الأسبوع الماضي، ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل، وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها عاما 2015 و2016.

ويُلزم القانون الإسباني حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف في شأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا. وأصرّ حزب "فوكس" على أنه "لا يجب أن يذهب يورو واحد من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القُصر".

وحتى لو قبلت الأقاليم استقبال القُصر، يحذر خبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهوراً، إذ تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم. وقال خوان خيسوس فيفاس، رئيس الحكومة المحلية في سبتة: "نطلب المساعدة والدعم. لا يمكن أن نتحمل هذا الوضع".

ويفرض التعديل الذي طرأ على قانون الهجرة الإسباني العام الماضي بعدما أربك تدفق مهاجرين مراكز الاستقبال في جزر الكناري، إعادة توزيع القُصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء خلال 15 يوماً من استكمال ملفاتهم. وأدت الخلافات في شأن هذه السياسة إلى انسحاب حزب "فوكس" عام 2024 من خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها مع حزب الشعب الذي أيد خطة الحكومة الاشتراكية نقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.

قضايا وناس إسبانيا تخصص 25 مليون يورو لرعاية القاصرين بعد أزمة سبتة

وتشير بيانات حكومية صدرت في إبريل/ نيسان الماضي إلى نقل 719 قاصراً من جزر الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى. وقد يزيد هذا الأمر التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علّقت ترتيبات السفر من دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنغن) مع إسبانيا لأشهر بعد التدفق على حدود سبتة.

وبعدما دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ألما إزكورا، من حزب الشعب، إنه "يجب أولاً اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هويات المشتبه في أنهم قصر، في حين أننا لا نعرف حتى عددهم".

ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا من دون ذويهم. وقال ميغيل أنخيل بيريز، ممثل الحكومة في سبتة: "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القُصر في أماكن أخرى حيث سيكونون في وضع أفضل. يجب احترام القانون".

(رويترز)