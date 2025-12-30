سكان يلملمون آثار الدمار غداة العنف في اللاذقية

- شهد حي الرمل الشمالي في اللاذقية أعمال عنف ليلية، حيث هاجمت مجموعة من الأشخاص المحلات والسيارات، مما أثار مخاوف السكان ودفع السلطات لفرض حظر تجول ليلي. - انتشرت قوات الأمن والجيش بكثافة في المدينة بعد مقتل أربعة أشخاص في تظاهرات احتجاجية، وأكدت السلطات رفضها لأي أعمال تخريبية، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. - يعيش السكان حالة من القلق، مطالبين بتعزيز الأمن لحمايتهم، وسط دعوات للعودة إلى الهدوء والوحدة بين جميع الأطياف.

يلملم سكان حي تقطنه غالبية من العلويين في اللاذقية غربي سورية، شظايا الزجاج المتناثرة أمام واجهات محلّاتهم المحطمة، بينما يتفقد آخرون سيارات أُحرقت خلال أعمال عنف ليلية فاقمت مخاوفهم. ومع عودة الحركة تدريجياً إلى المدينة الساحلية، خيَّم هدوء حذر على شوارعها اليوم الثلاثاء، في حين فرضت السلطات حظر تجوّل ليلياً، اعتباراً من الخامسة عصراً وحتى صباح غدٍ الأربعاء.

يتفقّد الطبيب علي حسن (66 عاماً) سيارته التي حطّتمها مجموعة من الأشخاص اقتحموا حي الرمل الشمالي خلال الليل، ويقول الطبيب: "هاجموا الجميع، ودخلوا إلى المحلات وكسروها، ولم يتركوا سيارة إلّا وخرّبوها"، ويضيف: "نحن إخوة، ولا يجب أن يفرّقنا أحد... أناشد الجميع أن يعودوا إلى رشدهم".

وفي مدينة اللاذقية انتشر عناصر الأمن والجيش بكثافة، بينما عادت حركة النقل متباطئة إلى الشوارع، وفتح التّجار محلاتهم، وتوجّه الطلاب إلى جامعاتهم في فترة تشهد امتحانات. وجاءت هجمات الاثنين غداة مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار أثناء تظاهرات شارك فيها الآلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية، احتجاجاً على انفجار استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في مدينة حمص.

في الوقت ذاته، قالت السلطات إنّ قوات الأمن عزّزت انتشارها في عدد من أحياء اللاذقية، بينما أعرب المتحدّث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن رفض السلطات "المطلق لأيّ أعمال تخريبية أو اعتداءات تمسّ كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم"، وأضاف أن السلطات سوف تتّخذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحقّ مرتكبيها.

ويروي إياد (40 عاماً) أنّ سكان حي الرمال الشمالي، حيث يملك مطعماً، عاشوا ليلة من الرعب. ويقول بينما يتفقّد مطعمه: "عند الثامنة والنصف أمس، هاجمنا نحو 40 أو 50 شخصاً يحملون سكاكين كبيرة، وبدأوا بتكسير سيارات ومحلات وشتم العلويين"، ويضيف: "سيارتي تكسّر زجاجها، وخُرّبت إطاراتها، حالها حال كل السيارات في الشارع"، مشيراً إلى أن قوات الأمن التي لم تتدخل في البداية، انتشرت بعد ذلك و"منعت أي أحد من الدخول".

وتروي ربّة المنزل انتصار عبود (60 عاماً) أن المهاجمين "كانوا يشتموننا ويشتمون العلويين"، مطالبةً رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأن "يفرض حواجز على مدخل الحي كي يحمينا ويحمي أرزاقنا".

ومن حي الرمل الشمالي، تقول منال (62 عاماً)، وهي صاحبة متجر اكتفت بذكر اسمها الأول خوفاً على سلامتها: "نتمنى أن تكون هذه الحادثة آخر حادثة في هذا البلد"، وتضيف: "كلنا إخوة ودم واحد... وقد كنّا متفائلين، لكن هذه الحوادث الفردية جعلت تفاؤلنا يتراجع".

(فرانس برس)