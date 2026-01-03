سكان مخيمات شمال سورية ينتظرون حلولاً دائمة لأزماتهم 

- تدهورت أوضاع النازحين في مخيمات دير حسان بريف إدلب بعد سقوط نظام الأسد، حيث يعانون من نقص الخدمات والمساعدات، مما يضطرهم لمواجهة مصيرهم في ظل تجاهل السلطات. - أطلقت محافظة إدلب حملة بدعم من صندوق "حملة الوفاء لإدلب" لتوزيع مواد التدفئة، لكن الجهود اعتبرت غير كافية لتخفيف معاناة النازحين، مع غياب حلول دائمة أو دعم كافٍ لمواجهة الشتاء. - أطلق فريق "ملهم" التطوعي حملة لترميم منازل النازحين، بينما أطلق أهالي جبلة حملة لجمع المساعدات، بهدف تسليط الضوء على معاناة النازحين وتقديم الدعم لهم.

زادت أوضاع النازحين سوءاً في مخيمات دير حسان بريف محافظة إدلب شمال غربي سورية التي اشتكى سكانها من تراجع الخدمات بعد أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، وسط تجاهل السلطات للنازحين والمهجرين المتروكين لمواجهة مصيرهم. وقالت النازحة من ريف إدلب الجنوبي، منال بكرو، لـ"العربي الجديد": "الحملات التي تستهدف سكان المخيمات غير مجدية، وجميع نازحي مخيمات دير حسان يعيشون في المعاناة ذاتها بعدما تراجع دور المنظمات بشكل واضح إثر سقوط نظام الأسد، ولا حلول ملموسة، وأصبحت المساعدات شحيحة جداً، كأنهم يجبروننا بهذه الخطوات على العودة إلى الخراب في بلداتنا".

وترى بكرو أن الحلول الإسعافية والحملات التي تواكب العواصف المطرية واشتداد البرد لم تعد مجدية لأن نازحي المخيمات يحتاجون إلى حلول دائمة تنهي معاناتهم، وتقول: "لم نحصل على مواد تدفئة منذ حلول الشتاء، والبطانيات لا تنفع مع درجات الحرارة المنخفضة، ويرتدي أولادي الكثير من الملابس كي يستطيعوا النوم".

وأمس الجمعة، أطلقت محافظة إدلب حملة دعمها صندوق "حملة الوفاء لإدلب" لإيصال 1000 طن من مواد التدفئة لنازحي المخيمات، واستهدفت في يومها الأول 716 عائلة حصلت على 74.4 طن مساعدات. لكن كثيرين رأوا أن "هذه الحملات ليست إلا مجرد محاولات لتسكين آلام النازحين، وأحدهم أحمد عبد الرحمن المهجر من ريف حماة الشمالي الذي قال لـ"العربي الجديد": "بيتي مدمّر، وما يُبقيني في المخيم أن لدي عمل يوفر الطعام لعائلتي". تابع: "أصبت بإحباط مع حلول الشتاء الذي أكد أن المخيمات أصبحت منسية، حتى من الحكومة، علماً أننا كنا متفائلين بتطبيق حلول تسمح بعودتنا إلى الديار، أو بالحصول على دعم لمواجهة الشتاء، لكن الأمور ساءت".

في غضون ذلك، أطلق فريق "ملهم" التطوعي حملة بعنوان "حتى آخر خيمة 2" بهدف تخفيف معاناة نازحي مخيمات شمال غربي سورية، فيما تشهد المنطقة انخفاضاً في درجات الحرارة إلى ما دون أربع درجات تحت الصفر. وأوضح المسؤول الإعلامي في فريق ملهم التطوعي عبد الله الخطيب لـ"العربي الجديد"، أن "الحملة تستهدف إعادة ترميم منازل نازحين في مناطق مدمرة بكلفة نحو 4000 دولار لكل منزل، وآخرين في ريف اللاذقية لا يزالون في الخيام، وأيضاً نحو 600 ألف شخص يعيشون في مخيمات بشمال غرب سورية، ولا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب غياب البنى التحتية وتدمير منازلهم ونهب الحديد منها من قبل نظام الأسد بعد قصفها".

ووصف الخطيب الوضع بأنه "أكثر من كارثي بعدما تعرضت مناطق مخيمات شمال غربي سورية لعاصفة ثلجية، لذا تهدف الحملة أيضاً إلى تسليط الضوء على واقع سكان المخيمات الذين يعيشون في خيام ويشعرون بظلم بعد التحرير بعدما كانوا يتوقعون أن تكون أوضاعهم أفضل، لكنهم فوجئوا عند عودتهم، إثر سقوط النظام بتدمير البيوت ونهب الحديد. ونأمل أن تساهم هذه الحملة في إعادة عدد من العائلات إلى منازلها، علماً أن الأصعب يبقى وجود عائلات نشأت خلال الثورة وتعيش من دون بيوت.

إلى ذلك، أطلق أهالي مدينة جبلة بريف اللاذقية حملة لدعم سكان المخيمات، بحسب ما أوضح الناشط في المجال الإنساني أحمد كريم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، الذي قال: "كانت قلوبنا تنفطر على أهلنا في المخيمات بسبب قسوة العيش والبرد، ولم نستطع إلا الدعاء لهم، وقد تغيّر الواقع اليوم فتكثفت الجهود عبر حملة للتخفيف عن النازحين جمعت 15 طناً من الحطب، ونحو 1100 ربطة خبز، و40 مدفأة، ومواد غذائية، وملابس شتوية".