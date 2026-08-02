سريلانكا تستدعي قوات النخبة لاحتواء أعمال شغب في سجن

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ما هي الأسباب الرئيسية وراء تدمير السجناء للمرافق داخل سجن ماهارا؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية لمنع تكرار أعمال الشغب في السجون؟

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