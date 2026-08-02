سريلانكا تستدعي قوات النخبة لاحتواء أعمال شغب في سجن

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- استدعت سريلانكا قوات عسكرية ونخبة لاحتواء شغب في سجن ماهارا المكتظ قرب كولومبو، مما أدى إلى مقتل سجين وإصابة ستة آخرين، حيث دمر النزلاء مبانٍ عدة داخل السجن.
- شهد السجن نفسه في نوفمبر 2020 أعمال شغب عنيفة أسفرت عن مقتل 11 سجيناً وإصابة 120 آخرين، وتكررت الاضطرابات مؤخراً في سجون أخرى بالمنطقة.
- سجن ماهارا يضم 4100 نزيل، أي أربعة أضعاف طاقته، ومعظمهم موقوفون احتياطياً في قضايا مخدرات، مما يفاقم الأوضاع الأمنية.
- شهد السجن نفسه في نوفمبر 2020 أعمال شغب عنيفة أسفرت عن مقتل 11 سجيناً وإصابة 120 آخرين، وتكررت الاضطرابات مؤخراً في سجون أخرى بالمنطقة.
- سجن ماهارا يضم 4100 نزيل، أي أربعة أضعاف طاقته، ومعظمهم موقوفون احتياطياً في قضايا مخدرات، مما يفاقم الأوضاع الأمنية.
استدعت سريلانكا مئات الجنود وعناصر من قوات النخبة، الأحد، لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل سجين وإصابة ستة آخرين، وفق ما أعلنته الشرطة. وقال نائب المفتش العام للشرطة سانجيفا ميداواتي إن الوضع بات تحت السيطرة بعدما أقدم نزلاء سجن ماهارا على تدمير مبانٍ عدّة داخل المنشأة السبت، مضيفاً "حصلنا على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام وإعادة السجناء إلى زنازينهم"، موضحاً أن السجناء دمّروا بالكامل المطبخ والمستشفى ومبنى حديثاً لإعادة التأهيل ومرافق التدريب المهني.
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وشهد السجن نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعمال شغب قُتل على إثرها 11 سجيناً بالرصاص وأصيب نحو 120 آخرين، فيما جاءت الاضطرابات الأخيرة بعد أقل من شهر على أعمال شغب مماثلة وقعت في أحد سجون المنطقة، وأسفرت عن مقتل 10 حراس و21 سجيناً. ويضمّ سجن ماهارا نحو 4100 نزيل، أي ما يعادل أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية. ويُشكّل الموقوفون احتياطياً في انتظار المحاكمة أكثر من ثلاثة أرباع نزلاء السجون في سريلانكا، فيما يرتبط معظمهم بقضايا مخدرات.
وشهد الشهر الماضي، مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً من بينهم أربعة حراس، وأصيب 100 آخرين، خلال اشتباكات عنيفة وقعت في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، وفق ما أفاد مصدر طبي. وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات إن نحو مئة سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف، مضيفة أن "بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية".
(فرانس برس، العربي الجديد)