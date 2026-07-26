سجينات باكستانيات بين الإهمال وسوء المعاملة

- تعاني النساء في السجون الباكستانية من ظروف إنسانية صعبة تشمل الاكتظاظ وضعف الخدمات الصحية والمعيشية وسوء المعاملة، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للسجينات. - تواجه السجينات تحديات قانونية واجتماعية، مثل صعوبة الوصول إلى المحاكم والفساد، مما يطيل فترة احتجازهن دون محاكمة عادلة، بالإضافة إلى معضلة وجود الأطفال معهن في السجن. - يتطلب تحسين أوضاع النساء في السجون الباكستانية مراجعة شاملة وتعاون بين الحكومة والمؤسسات المعنية، مع دور لعلماء الدين والمجتمع في تحسين وضع المرأة وتثقيفها.

تترك تجربة السجن آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد على باكستانيات يشتكين من معاملة غير إنسانية وصعوبة في الوصول إلى المحاكم أو الحصول على محامين.

في زوايا سجون باكستان المظلمة تواجه نساء أوضاعاً إنسانية صعبة بعيداً من الإعلام والمؤسسات الرقابية، وتزداد الشكاوى من الاكتظاظ وضعف الخدمات الصحية والمعيشية، ومما تصفه منظمات حقوقية بأنه "سوء معاملة وتعامل قاسٍ داخل بعض السجون ومراكز الاحتجاز". وتواجه السجينات، خصوصاً الفقيرات ومن لا يمتلكن دعماً مالياً و قانونياً أو عائلياً ظروفاً معقدة تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تنتهي حتى بعد الإفراج عنهن.

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وتفيد تقارير دولية بأن سجون باكستان تعاني عموماً من الاكتظاظ الشديد، والظروف المعيشية غير الصحية، وعدم كفاية الحصول على المياه النظيفة والغذاء الكافي والرعاية الصحية، والاستغلال في العمل، ومنع التواصل مع العائلات.

وتحتل باكستان المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً على صعيد عدد السجناء، والخامسة من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام. ويُشكّل السجناء الذين ينتظرون المحاكمة نحو 64.5% من إجمالي السجناء.

وتشير تقارير حقوقية وشهادات أدلت بها سجينات إلى أن "نساء كثيرات في سجون باكستان يعانين من غياب الرعاية الطبية والنفسية، ونقص الغذاء والمرافق الأساسية، في وقت يحتجز عدد كبيرة منهن داخل غرف ضيّقة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية. كما تواجه بعضهن صعوبات في الوصول إلى المحاكم أو الحصول على محامين، بينما تبقى معاناة الأمهات والأطفال داخل السجون من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، وسط مطالبات متكررة بزيادة الرقابة الحكومية وتحسين أوضاع الاحتجاز.

وتلقي الإعلامية الباكستانية التي تغطي ملف النساء في السجون، زينب محمد علي، الضوء على القضية، وتقول لـ"العربي الجديد": "تواجه المرأة مشاكل كبيرة في السجون الباكستانية، علماً أن مجرد أن تكون في السجن هو معاناة في حدّ ذاته بسبب حالته السيئة، حيث تزجّ السلطات بأعداد كبيرة من المساجين في غرف صغيرة تفتقر إلى المقومات الأساسية. وفي بعض الأحيان لا يمكن للنساء النوم داخل الزنزانات بسبب كثرة عدد السجينات في مكان صغير". تتابع: "الحالة الصحية للمرأة في السجون متدهورة للغاية، وهي لا تحصل على الرعاية الصحية اللازمة، في حين تعاني كثيرات من أمراض مزمنة ومختلفة من دون أن يتوفر العلاج في معظم الأحيان، وأيضاً من أمراض نفسية. وهكذا تدخل المرأة إلى السجن في وعي كامل وعقل جيد، ثم تخرج منه شبه مجنونة بعد فترة لأن العلاج النفسي غير موجود داخل السجن رغم أن بعض المؤسسات تعنى بهذا المجال".

وتذكر زينب أن "وجود أطفال مع الأمهات معضلة أخرى، وهن يعانين أكثر من وضع الأطفال الذين يحتاجون إلى كل شيء، كما أن خروج الأطفال من السجن مشكلة للأمهات أيضاً. وفي كلتا الحالتين تعاني المرأة نفسياً، فالأولاد داخل السجن أو خارجه معضلة كبيرة، كما بقاء المرأة نفسها في السجن، والقضية شائكة جداً".

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ولا تنحصر معاناة المرأة الباكستانية في السجون، بل تتعداها إلى المحاكم وأساليب تعامل القضاة والسلطات مع ملفاتهن. وتتحدث زينب عن أن "قضية الفساد في المحاكم والشرطة ضاعفت معاناة المرأة في السجون، وأعرف شخصياً فتاة لديها قضية أسرية بسيطة لكنها تعيش في السجن منذ ثلاث سنوات، في حين عُرضت قضيتها مرة واحدة أمام قاضٍ أرجأ النظر فيها لأنها لم تدفع اموالاً، وهذه حال كل النساء اللواتي يبقين فترة طويلة في السجن لأن المحاكم لا تنظر في قضاياهن، ولا يوجد هناك في كثير من الأحيان من يدفع المال لتحريك قضاياهن. وهذا القضية تؤثر في شكل كبير على نفسيات النساء في السجون".

من جهتها تقول المحامية الباكستانية حسيبة ناز لـ"العربي الجديد": "يختلف الوضع من سجن إلى آخر. هناك سجون مركزية ومشهورة وضعها أحسن نسبياً من سجون غير مركزية تنتشر في ربوع البلاد. وأوضاع بعض السجون أحسن خاصة التي تهتم بها المؤسسات الإنسانية وتلك التي تعنى بحقوق المرأة. بالتالي ليست كل السجون على وتيرة واحدة". تضيف: "تفسير الوضع في السجون يختلف بين سجينة وأخرى. ثمّة سجينات لا يجدن الطعام في المنازل ويتعرضن لعنف أسري وتهديدات بالقتل، لذا يعتبر السجن أفضل لهن إذ يجدن الطعام وحماية من الأضرار، وهناك نساء ينتمين إلى أسر غنية تسوء أوضاعهن حين يأتين إلى السجن، وهذا أمر طبيعي للغاية".

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وفي ظل استمرار الانتقادات الحقوقية يحتاج ملف النساء في سجون باكستان إلى مراجعة شاملة وإجراءات عاجلة تضمن احترام الكرامة الإنسانية وتوفير الحدّ الأدنى من الحقوق الأساسية. ويقول الناشط الاجتماعي سيد محمد علي لـ"العربي الجديد": "ملف المرأة في باكستان، أكانت سجينات أم لم تكن ملف شائك وذو شجون، ويحتاج إلى مراجعة كاملة. النظرة إلى النساء والقضايا المتعلقة بهن مهمشة جداً، ليس فقط من قبل الحكومة بل من قبل المجتمع أيضاً، ولا بدّ أن يحصل عمل منسّق بين الحكومة والمؤسسات المعنية بحقوق النساء التي تجمع الأموال وتصرفها فقط على جمع المعلومات من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. أيضاً يجب أن ينفذ علماء الدين دورهم حيال النساء، وتتحسّن النظرة العامة لدى المواطن ورموز الشعب إليهن، وتثقيف المرأة في حدّ ذاته سيكون دافعاً قوياً لتحسين حالة المرأة عموماً والسجينات خصوصاً".