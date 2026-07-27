سجون تونس... اكتظاظ وحرّ ودعوات إلى عقوبات بديلة

تبرز في تونس دعوات إلى توسيع العقوبات البديلة والحد من اللجوء المفرط إلى الحبس، خصوصاً أن موجات الحرارة كشفت هشاشة البنية التحتية وتداعيات الاكتظاظ المزمن، ما يهدّد حياة آلاف السجناء وسط نقص التهوية والمياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء.

مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة التي تشهدها تونس خلال الأيام الأخيرة، عاد ملف أوضاع السجون إلى واجهة الاهتمام الحقوقي، وسط تحذيرات من تحوّل المؤسسات السجنية إلى فضاءات تهدّد حياة آلاف السجناء، في ظل الاكتظاظ المزمن ونقص التهوية والمياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي خلال الأيام الماضية، أطلقت منظمات حقوقية تونسية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، نداءات عاجلة للسلطات لاتّخاذ إجراءات فورية لحماية السجناء، معتبرةً أن الظروف المناخية الاستثنائية كشفت هشاشة البنية التحتية للسجون، وأعادت طرح ملف إصلاح السياسة الجزائية والحد من اللجوء المفرط إلى السجن.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن الأزمة لا ترتبط فقط بموجة الحر، بل تعكس مشكلة هيكلية تتمثل بالاكتظاظ المزمن داخل المؤسسات السجنية، حيث ارتفع عدد السجناء خلال الأعوام الأخيرة بشكلٍ لافت، نتيجة التوسع في الإيقاف التحفظي وتشديد العقوبات في عدد من القضايا، وهو ما جعل الطاقة الاستيعابية للسجون تتجاوز في حالاتٍ كثيرة حدودها الطبيعية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض السجون تجاوزت نسبة إشغالها 200%، بينما بلغ عدد السجناء نحو 33 ألف شخص عام 2025، بحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما ينعكس مباشرة على ظروف العيش والرعاية الصحية والنظافة والحق في التهوية والمساحة المخصّصة لكل سجين.

وتروي عزيزة (اسم مستعار) تجربتها في سجن النساء بولاية منوبة شمالي البلاد، في خلال صيف عام 2023، وتقول لـ"العربي الجديد": "كانت درجات الحرارة مرتفعة جدّاً في عنابر السجن، حتى إنّنا لم نكن نستطيع ملامسة الأسرّة ذات الهياكل الحديدية التي تتحوّل إلى أعمدة تكوي جلودنا رغم تشغيل مراوح التبريد المثبتة في الأسقف". وتضيف: "كانت تضطرّ السجينات إلى تبليل الملابس بالمياه، وارتدائها بحثاً عن بعض البرودة، وكنا نتناوب على النوم أرضاً لتجنّب الأسرّة عالية الحرارة". وتؤكد السجينة السابقة أنّها قضت 14 شهراً في فترة إيقاف تحفظي، قبل أن تُخلي المحكمة سبيلها بعد أن حصلت على حكم تبرئتها من قضية مالية. وتوضح أنّ سجن النساء يُصنّف من بين الأقل اكتظاظاً، ومع ذلك تكون ظروفه صيفاً أشبه بالجحيم، رغم محاولة إدارة السجن توفير وسائل التبريد والثلاجات لتجنّب فساد الطعام.

الصورة "الشعب جائع والسجون مكتظة" في تونس العاصمة، 16 مايو 2026 (الشاذلي بن إبراهيم/ Getty)

وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، يؤكد عضو هيئة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محيي الدين لاغة، أنّ موجات الحر الشديد التي تتواتر على تونس صيفاً، بفعل التغير المناخي، تفاقم أوضاع المساجين، في ظلّ نسب اكتظاظ غير مسبوق في الوحدات السجنية ومراكز التوقيف، ما يجعل العقوبة مضاعفة للمودَعين وأسرهم التي تتكبّد مشقّات عدّة خلال مواعيد الزيارات. ويشير لاغة إلى أنّ كلّ المنظمات الحقوقية تتفق على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة من أجل تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإيداع، حمايةً لحقوق المودَعين في ظروف إيقافٍ إنسانية، معتبراً أنّ تأخير تنقيح الإجراءات الجزائية يَحول دون تفعيل منظومة العقوبات البديلة. ويضيف: "لا تنصّ مجلة الإجراءات الجزائية بوضوح على العقوبات البديلة، ومن أجل ذلك يتجنّب القضاة تفعيلها، ويعتمدون أكثر فأكثر على بطاقات الإيداع في السجن". يعود تاريخ إصدار المجلة الجزائية (أقدم المجلات القانونية في تونس) إلى عام 1913، وهي مجلة لم تعد تلبّي واقع المجتمع الحالي، ولا تساعد على إرساء منظومة عدالة متطوّرة.

ويكشف لاغة أنّ "أمراضاً مُعدية تنتشر في سجون تونس بسبب نقص النظافة، أبرزها داء الجرب. وهذه الأمراض تزداد حدّة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة". ويتحدث عن ظروف صعبة يعانيها المساجين بسبب الحر، حيث يُحشر عشرات المساجين في غرف محدودة المساحة وشديدة الحرارة، رغم أنّ 60% من المودَعين في وضع إيقافٍ تحفظي، ولم تصدر بشأنهم أيّ عقوبات، مشيراً إلى أنّه كان بالإمكان متابعة هؤلاء المودَعين قضائياً، وهم في حالة سراحٍ.

وفي تقرير عن أوضاع السجون التونسية خلال الفترة بين عامَي 2022 و2024، قدّرت الرابطة عدد السجناء بأكثر من 23 ألفاً، يشكل الموقوفون احتياطياً منهم نحو 55%، فيما تراوح أعمار 41% من السجناء بين 18 و29 عاماً. ورصد التقرير أعلى نسب الاكتظاظ العليا في سجن القيروان (وسط)، حيث بلغت 251% من طاقته الاستيعابية. وأظهرت ورقة سياسية نشرها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية العام الماضي، أنّ تونس تسجّل مستوى قياسياً في عدد السجناء، وذلك بمعدل يتجاوز 260 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، بواقع 33 ألف سجين، ما أدّى إلى بلوغ نسبة الاكتظاظ في السجون 300%.

ويؤكد لاغة أنّ تعليق سلطات تونس مذكرة التفاهم مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تسبّب في منع محامي الرابطة من معاينة أوضاع السجناء، ما يجعل مراكز التوقيف في أثناء موجة الحر خارج نطاق التفقد، مشيراً إلى أنّ الرابطة تجمع شهادات عن وضع السجون من خلال الأسر وزيارات المحامين لمنوبيهم (موكليهم).

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وتعتمد تونس منذ أعوامٍ آليات للعقوبات البديلة، لكن في نطاق محدود، كذلك لا يزال اللجوء إليها ضعيفاً مقارنةً بعدد الأحكام السجنية، وهو ما يدفع منظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بتوسيع اعتمادها، خصوصاً بالنسبة إلى الجرائم البسيطة، وكبار السن، والمرضى، والحوامل، وكلّ الفئات التي لا تمثل خطراً على المجتمع. وتضمّ تونس 30 مؤسسة سجنية موزعة على 22 ولاية، منها تسعة سجون تضمّ وحدات منفصلة مخصّصة للنساء، وسجن وحيد مخصّص بالكامل للنساء (سجن منوبة)، بالإضافة إلى سبعة مراكز إصلاح للأطفال الجانحين الذين تُراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً. وتُدار هذه الوحدات كافة من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وذلك تحت إشراف وزارة العدل.

وترى منظمات حقوقية أنّ اعتماد بدائل مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، أو السوار الإلكتروني، أو الإفراج المشروط، من شأنه أن يخفّف الضغط عن المؤسسات السجنية ويحسّن ظروف العيش في داخلها، إلى جانب تقليص كلفة الإيواء على الدولة، وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم.

وفي 25 يوليو/ تموز الجاري الذي يصادف عيد الجمهورية التونسية، أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيانٍ لها، عن تحفظها على آليات العفو الخاص والسراح الشرطي لغياب معايير واضحة، ودعت إلى إصلاح المنظومة السجنية بسبب الاكتظاظ والظروف غير الإنسانية في السجون. وبمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد عفواً رئاسياً شمل 2439 سجيناً، بينهم مرشّح رئاسي سابق.