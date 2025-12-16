سجل وطني للسكري يعزز الوقاية والعلاج في الأردن

- أطلقت وزارة الصحة الأردنية السجل الوطني للسكري من النوع الأول بالتعاون مع جهات متعددة، بهدف تحسين السياسات الصحية من خلال بيانات دقيقة، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، وتوزيع الموارد بشكل أفضل لتحسين جودة حياة المرضى. - يواجه الأردن تحديات كبيرة في السكري، حيث 45% من السكان مصابون بالسكري، ويأتي السجل كأداة حيوية لتحسين التخطيط الصحي وتوفير الأدوية والفحوصات، وتوحيد المعلومات الصحية بين القطاعات. - يهدف السجل إلى تحديد العدد الحقيقي للمرضى وتوزيعهم الجغرافي، وتحسين جودة الخدمات الوقائية والعلاجية، مع تقديرات تشير إلى وجود 11 ألف مصاب بالسكري من النوع الأول في الأردن.

أطلقت وزارة الصحة الأردنية السجل الوطني للسكري من النوع الأول، بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وشركة الحوسبة الصحية (غير ربحية)، والذي يُعدّ منصة رقمية متكاملة تُمكّن صانعي القرار من بناء سياسات وتشريعات ترتكز على بيانات دقيقة وموثوقة، وتعزز برامج الوقاية والكشف المبكر وتوزيع الموارد، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المرضى وتقدير احتياجاتهم.

والسكري من النوع الأول مرض مزمن يحدث عندما يقوم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بتدمير خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين، ما يؤدي إلى إنتاج كمية قليلة، أو عدم إنتاج الإنسولين على الإطلاق، ويحدث هذا النوع غالباً في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

وبحسب بيانات "المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة" في الأردن، فإنّ 45% من الأردنيين مصابون بداء السكري من النوعين الأول والثاني والسكري الكامن، فيما بلغت نسبة السمنة 80%، ما يفتح الباب أمام زيادة أعداد مرضى السكري.

وأوضحت المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية أمل عريفج أنّ فكرة السجل نشأت من جهد بحثي متعمق أجرته الجمعية لتحديد واقع المتعايشين مع المرض والفئات العمرية والخدمات المقدمة لهم، مشيرةً إلى أن هذا السجل جاء ضمن مشروع التوعية بالسكري من النوع الأول، والذي تتبنّاه الجمعية وتطبّقه بدعم من مؤسسة السكري العالمية.

وتتحدث رئيسة الجمعية الأردنية للعناية بالسكري نديمة شقم عن عدم وجود إحصائيات دقيقة بشأن أعداد المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول، إذ كانت التقديرات تشير إلى نحو 6000 حالة، لكن من المرجّح أن ترتفع الأرقام في حال إنجاز إحصاء دقيق، وتقول لـ"العربي الجديد": "هذا السجل مهم جداً لمعرفة حجم المشكلة في الأردن، إذ إنّ إحصاء عددهم يعطي مؤشرات بشأن حاجات هؤلاء المتعايشين مع المرض ومتطلباتهم"، وتلفت إلى أنّ الوزارة توفّر حتى عمر 16 عاماً جهاز فحص السكري و50 شريط اختبار، وكذلك الإنسولين.

وتوضح شقم أن الجمعية تقدّم المعلومات والتوعية الصحية والغذائية في ما يتعلق بمرض السكري على مدار العام، إلى جانب برامج تثقيفية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع في محافظات المملكة كافة، والتي من شأنها مساعدة المرضى على فهم واقع المرض وتعلّم سبل التعايش معه.

وتضيف: "من الضروري توفير الاحتياجات المادية للعلاج من جهاز الفحص والإنسولين، وتوعية المتعايشين وذويهم وتثقيف الأهالي والأطفال، فهذا المرض يحتاج إلى إدارة ومعرفة أنواع الأغذية وحساب النشويات، وما هو مناسب وغير مناسب، وكمية الإنسولين وكيفية التعامل مع الارتفاع والهبوط". وتتابع شقم: "غياب الوعي وعدم المعرفة ينعكسان سلباً على الصحة، فارتفاع المعدل التراكمي يُدخل هؤلاء الأشخاص في مضاعفات المرض، وربما يحتاجون إلى دخول المستشفيات، ما يستلزم جهداً من العائلات والكوادر الطبية، ويكبّد الأهالي ووزارة الصحة كلفة إضافية".



بدوره، يكشف رئيس قسم الوقاية من الأمراض القلبية والوعائية والسكري في وزارة الصحة الأردنية سيف الفاخوري أنّ إنشاء السجل الوطني لمرض السكري من النوع الأول جاء في إطار التزام الوزارة بتطوير منظومة البيانات الصحية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المرتبطة بمرض السكري، خصوصاً بين أفراد فئتي الأطفال واليافعين.

ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد": "برزت الحاجة إلى هذا السجل نظراً لخطورة المضاعفات المرتبطة بالنوع الأول، حيث تشير تقديرات الاتحاد الدولي للسكري إلى وجود نحو تسعة ملايين متعايش مع المرض حول العالم، فيما لا تتجاوز نسبة مَن يبلغون سنّ الـ60 منهم 12%، الأمر الذي يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتوثيق الحالات وتطوير خدمات الرعاية. كما جاء إنشاء السجل استجابة لتعدد الأنظمة الصحية بين القطاعات المختلفة، ما استدعى إيجاد قاعدة بيانات وطنية موحّدة تضمن توحيد المعلومات وتعزيز المتابعة ودعم التخطيط الصحي المبني على الأدلة".

وحول التقديرات الحالية لعدد المرضى بالنوع الأول، يشير الفاخوري إلى أنّه بناءً على معدل الإصابة بالمرض عالمياً، والذي يبلغ واحداً بالألف، فمن المتوقع وجود ما لا يقلّ عن 11 ألف شخص متعايش مع المرض في الأردن. ويتحدث عن مساعي وزارة الصحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها تحديد العدد الحقيقي للمرضى، وتقدير نسبة انتشار المرض بدقة، ومعرفة التوزيع الجغرافي والديمغرافي للحالات، وهو ما يمكّن من تقدير الأعباء الفعلية على المؤسسات الصحية. كما يهدف السجل إلى تسهيل المتابعة السريرية للمرضى وتحسين جودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة لهم، وضمان توفير الأدوية والفحوصات المخبرية بكميات مناسبة تتماشى مع الاحتياجات الفعلية.

ويوضح الفاخوري أنّ مرض السكري من النوع الأول له خصوصية مختلفة، كون عدد الحالات محدوداً نسبياً، لذا يمكن حصر نسبة كبيرة من المصابين به. وبالعموم يكفي في سجلات الأمراض الوصول إلى 80% فما فوق من المصابين. ويتابع: "أمّا السكري من النوع الثاني، ونظراً للأعداد الكبيرة للمصابين، فإنّ آلية إنشاء سجل خاص به ستكون مختلفة، كما هو معمول به في عدد من دول العالم التي أنشأت سجلاً لهذا المرض، وهي محدودة، وربّما تكفينا فيه نسب اكتمال أقلّ بكثير من نسب الاكتمال المطلوبة في سجل السكري من النوع الأول".

ويقول الفاخوري: "بحسب آخر دراسة أجرتها وزارة الصحة الأردنية عام 2019 (المسح الوطني التدرّجي لرصد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية)، فإنّ معدل انتشار السكري بنوعَيه لدى البالغين (أكبر من 18 عاماً)، هو 8%، يُضاف إليه 6% ممّن يشكون من اعتلال السكر أثناء الصيام".

أما بشأن تقدير عدد الوفيات التي يتسبّب بها المرض في الأردن، فتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنّ نسبة الوفيات الناتجة عن مرض السكري بكل أنواعه بلغت 4% وفقاً لآخر تقرير سنوي للوفيات عام 2023. ولم تُصدر الوزارة تقديرات اقتصادية للمرض ومضاعفاته حتى الآن.