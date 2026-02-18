سباق مع الزمن لإنقاذ طفل سوري سقط في بئر بريف الرقة

- استجابت فرق الدفاع المدني السوري لحادثة سقوط طفل في بئر بمدينة الطبقة، حيث يبلغ عمق البئر 30 متراً وقطرها 35 سنتيمتراً، مما يجعل عملية الإنقاذ معقدة وتتطلب تجهيزات خاصة. - تم ضخ الأكسجين للطفل عبد الرزاق سلوم جبير، البالغ من العمر أربع سنوات، مع استمرار التواصل معه لضمان سلامته، بينما تسعى الفرق لاستقدام معدات إضافية. - انطلقت فرق مؤازرة من حلب وإدلب مزودة بمعدات تقنية وأدوات حفر، وتواصل الفرق تنفيذ محاولات إنقاذ مباشرة وحفر جانبي لضمان إخراج الطفل بسلام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، إن فرقها استجابت لبلاغ حول سقوط طفل داخل بئر في مدينة الطبقة، وتحديداً في حي الإسكندرية، قرب مركز المدينة ضمن محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، حيث توجهت الفرق إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

وبحسب المعلومات الأولية، يبلغ عمق البئر نحو 30 متراً، بينما يقدَّر قطرها بنحو 35 سنتيمتراً، ما يجعل عملية الوصول إلى الطفل معقّدة وتتطلب تجهيزات خاصة وإجراءات دقيقة لضمان سلامته. وأفادت فرق الدفاع المدني بأنها باشرت عملية الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث جرى ضخ الأكسجين داخل البئر لضمان سلامة الطفل، بالتوازي مع التواصل المباشر معه والتأكد من استجابته، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً إلى استقرار وضعه حتى الآن.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن الطفل عبد الرزاق سلوم جبير، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، سقط في بئر ارتوازية داخل الحي، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه وتأمين الأكسجين له، مع استمرار الجهود لاستقدام معدات إضافية وتعزيزات بشرية لتسريع عملية إخراجه.

وفي إطار دعم جهود الإنقاذ، انطلقت فرق مؤازرة متخصصة من محافظة حلب للمشاركة في العملية، وهي مزودة بمعدات تقنية متخصصة وأدوات حفر وكاميرات فحص ميدانية، إضافة إلى عناصر إنقاذ مدرّبة على التعامل مع الحوادث المعقّدة داخل الآبار الضيقة. كما توجه فريق آخر من جسر الشغور في محافظة إدلب، يضم أحد عناصر الدفاع المدني "ضعيف البنية"، سبق له المشاركة في عمليات إنقاذ مشابهة تطلبت النزول لآبار ضيقة للوصول إلى العالقين.

وتواصل الفرق العاملة في الموقع تزويد الطفل بالأكسجين وتتواصل معه بشكل مستمر، بالتوازي مع تنفيذ محاولات إنقاذ مباشرة عبر فوهة البئر. وفي الوقت نفسه، بدأت أعمال حفر جانبية موازية للبئر بهدف الوصول إليه بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الأمان، وفق ما أكدته الجهات المشاركة في العملية. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة بوتيرة مكثفة، وسط تنسيق بين الفرق المحلية وفرق المؤازرة المتخصصة، في محاولة لإنهاء العملية بنجاح وضمان إخراج الطفل بسلام.