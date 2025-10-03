سارة مولالي أوّل امرأة تقود كنيسة إنكلترا

- تم تعيين سارة مولالي كأول امرأة تتولى منصب رئيسة أساقفة كانتربري، مما يجعلها القائدة الشرفية لنحو 85 مليوناً من أتباع الكنيسة الإنجيلية حول العالم، وهو تغيير تاريخي في الكنيسة الإنجليزية التي يعود تاريخها إلى 1400 عام. - تعيين مولالي قد يثير انقسامات لاهوتية مع الأفرع الأكثر تحفظاً في الكنيسة، خاصة في أفريقيا، حيث سُمح للنساء بتولي المنصب منذ 2014. - مولالي، التي كانت كبيرة مسؤولي التمريض، ستواجه تحديات تتعلق بمعاملة النساء ومجتمع الميم، بالإضافة إلى قضايا الاعتداءات الجنسية والهجرة والموت الرحيم.

صدر قرار تعيين المملكة المتحدة سارة مولالي رئيسة جديدة لأساقفة كانتربري، اليوم الجمعة، وهي المرّة الأولى التي يُصار فيها إلى تعيين امرأة لتقود كنيسة إنكلترا في تاريخ هذا المنصب الممتدّ منذ 1400 عام. وبذلك، تصير مولالي الرئيسة الشرفية أيضاً لنحو 85 مليوناً من أتباع الكنيسة الإنجيلية في أنحاء العالم.

ومن شأن هذه السابقة، تعيين امرأة في هذا المنصب، أن تثير انقسامات لاهوتية أعمق مع بعض الأفرع الأكثر تحفّظاً للكنيسة في دول أفريقيّة، مع العلم أنّه سُمح للنساء بتولّي المنصب قبل 11 عاماً، بعد تعديلات أُدخلت على النظام الأساسي في عام 2014.

Hello, my name is Bishop Sarah Mullally.



I'm deeply honoured to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury.https://t.co/2FIJRUADZk pic.twitter.com/IqTgcfi7tp — Archbishop of Canterbury (@OfficeofABC) October 3, 2025

وبتعيينها رئيسة أساقفة كانتربري، أصبحت مولالي قائدة لأحد مجالات الحياة العامة البريطانية القليلة المتبقية التي كانت تقتصر على الرجال في الماضي. ومولالي هي الشخصية رقم 106 التي تتولّى هذا المنصب القيادي في كنيسة إنكلترا منذ عام 579. يُذكر أنّ مولالي، البالغة من العمر 63 عاماً، لن تتسلّم مهامها قبل استكمال إجراءات اختيارها في يناير/ كانون الثاني 2026.

وفي أوّل تصريح لمولالي اليوم الجمعة، بدأت كلمتها بصلاة ودعاء من على منبر كانتربري، ثمّ أشارت إلى الأمل الذي تراه على الرغم من الاضطرابات العالمية والصراعات في داخل الكنيسة. وفي حين شدّدت على أنّ دعوتها الأولى هي اتّباع المسيح ونشر رسالته، تناولت قضايا أساسية في البلاد، بما في ذلك ملفّ الهجرة الذي تسبّب في انقسامات سياسية، والنقاش الدائر حول مشروع قانون في البرلمان لتقنين الموت الرحيم، الذي لم تخفِ معارضتها له.

وبما يعكس مكانة كنيسة إنكلترا، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار بموافقة رسمية من الملك تشارلز الثالث. وكانت كنيسة إنكلترا قد ظلّت بلا قائد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أن استقال جاستن ويلبي بسبب فضيحة تستّر على إساءة معاملة أطفال.

وسوف تواجه مولالي، التي كانت كبيرة مسؤولي التمريض سابقاً في إنكلترا، انقسامات بشأن معاملة النساء ومجتمع الميم، كذلك سوف تضطرّ إلى مواجهة مخاوف أنّ قادة الكنيسة لم يبذلوا ما يكفي للقضاء على فضائح الاعتداءات الجنسية التي طاولت الكنيسة لأكثر من عقد.

من جهة أخرى، بالنسبة إلى أتباع الكنيسة الإنجيلية على مستوى العالم الذين يعيش نحو ثلثَيهم في دول مثل نيجيريا وكينيا وأوغندا، فإنّ تعيّين أوّل رئيسة أساقفة سوف يزيد من تسليط الضوء على اختلافهم مع الكنيسة الأم في إنكلترا. ويتبع الكنيسة الإنجيلية أكثر من 85 مليون شخص في 165 دولة، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأميركية. وفي حين أنّ لكلّ كنيسة وطنية قائدَها الخاص، فإنّ رئيس أساقفة كانتبري هو الأوّل بين الجميع.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)