زلزال يضرب شمال غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول

- ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات منطقة سنديرغي في ولاية بالكسير شمال غرب تركيا، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وانقطاع التيار الكهربائي، دون تسجيل ضحايا حتى الآن. - شعر بالزلزال سكان مناطق بحر مرمرة ومدينة إسطنبول، وبدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عمليات البحث الميدانية فوراً لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة. - يأتي هذا الزلزال بعد زلزال سابق في أغسطس الماضي بنفس القوة، وتواصل السلطات مراقبة الوضع وسط تحذيرات من هزات ارتدادية محتملة.

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، اليوم الاثنين، منطقة سنديرغي في ولاية بالكسير شمال غرب تركيا، وشعر به سكان مناطق بحر مرمرة ومدينة إسطنبول. وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن الزلزال وقع على عمق 5.99 كيلومترات، وسجلت قوته بـ6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية انهيار عدد من المباني، مع تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي في المنطقة، من دون الإعلان رسمياً عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس"، إن "زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب سنديرغي في بالكسير، وشعر به سكان الولايات المحيطة، وبدأت فرق آفاد وجميع الفرق المعنية فوراً عمليات البحث الميدانية".

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/f1Yei9VfGS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2025

ووفق وكالة أفاد، وقع الزلزال في الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي (19:48 توقيت غرينتش)، وشعر به سكان عدة مدن أخرى في المنطقة، بينها إسطنبول وإزمير. وأكدت الوكالة أن الفرق المختصة باشرت على الفور عمليات التفقد والمساعدة. كما عرضت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي إتش إي" صوراً تظهر مبنى واحداً مدمراً على الأقل ومباني أخرى متضررة في سنديرغي.

يذكر أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب المدينة نفسها في أغسطس/آب الماضي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. كما شهد جنوب شرق تركيا في فبراير/شباط 2023 زلزالاً عنيفاً في أنطاكية تسبب في مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير المدينة بالكامل. وتواصل السلطات التركية مراقبة الوضع من كثب، فيما تعمل فرق الإنقاذ والطوارئ على تقييم الأضرار وتأمين السكان، وسط تحذيرات من احتمال حدوث هزات ارتدادية بعد الزلزال الأخير.