زلزال قوي يخلف قتيلين في جنوب الفيليبين

10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 13:27 (توقيت القدس)
دمار خلفه الزلزال في مينداناو، الفيليبين، 10 أكتوبر 2025 (إروين ماسكاريناس/ فرانس برس)
دمار خلفه الزلزال في مينداناو، 10 أكتوبر 2025 (إروين ماسكاريناس/فرانس برس)
- ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات جزيرة مينداناو في الفلبين، مما أدى إلى وفاة شخصين في مدينة ماتي، مع تحذيرات من تسونامي بارتفاع متر واحد على الساحل المطل على المحيط الهادئ.
- أصدرت السلطات تحذيرات للسكان بإخلاء المناطق الساحلية، لكن مركز المحيط الهادئ للإنذار من التسونامي رفع التحذير لاحقًا، مؤكدًا زوال التهديد.
- يأتي هذا الزلزال بعد 11 يومًا من زلزال آخر في جزيرة سيبو، مما يبرز تعرض الفلبين للنشاط الزلزالي ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

وقع زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، صباح أمس الجمعة، قبالة سواحل جزيرة مينداناو جنوبي الفيليبين. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 20 كيلومتراً شرق مدينة سانتياغو في الجزيرة، ووقع على عمق نحو 60 كيلومتراً.

وقال المسؤول الإعلامي في مكتب الدفاع المدني في منطقة دافاو، كارلو بويرتو، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما من جراء الزلزال، وأضاف أن القتيلين من مدينة ماتي.

وأصدر المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل تحذيراً من أنّ "أمواج مدّ بحري مدمّرة" (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى متر واحد يُتوقّع أن تضرب ساحل البلاد المطلّ على المحيط الهادئ، مناشداً سكّان هذه المناطق الساحلية "إخلاءها فوراً إلى مناطق مرتفعة، أو الانتقال إلى مناطق داخلية".

وفي وقت لاحق، رفع مركز المحيط الهادئ للإنذار من التسونامي إنذاره باحتمال حصول موجات مد عاتي في الفيليبين وبالاو وإندونيسيا، وقال المركز: "زال التهديد بحصول تسونامي من جراء هذا الزلزال".

ويأتي الزلزال الجديد بعد 11 يوماً فقط من زلزال عنيف ضرب جزيرة سيبو في وسط الفيليبين في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وخلّف 74 قتيلاً ونحو 72 ألف متضرّر. وتقع الفيليبين في منطقة الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروفة أيضاً باسم "حلقة النار"، وتعد من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي.

إعصار راغاسا يقترب من الفيليبين، 22 سبتمبر 2025 (Getty)
إعصار راغاسا يقترب من الفيليبين وهونغ كونغ: إجلاء واسع وإلغاء رحلات

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً آخر بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة، وأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه جنوب شرق جزيرة مانوس.
(الأناضول، فرانس برس)

