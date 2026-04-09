زلزال في إندونيسيا يوقع جرحى ويلحق أضراراً بعشرات المنازل

- ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات شرقي إندونيسيا، مما أدى إلى تضرر أكثر من 100 منزل وإصابة 20 شخصاً في جزيرة أدونارا، وفقاً للمسؤول المحلي إسماعيل داتون بان. - إندونيسيا تقع في "حلقة النار" بالمحيط الهادئ، مما يجعلها عرضة للزلازل المتكررة، حيث شهدت زلزالاً آخر بقوة 7.4 درجات في 2 أبريل، مما أسفر عن مقتل شخص وإطلاق تحذير من تسونامي. - الزلازل الضحلة، مثل زلزال 2004 بقوة 9.1 درجات، تكون أكثر تدميراً بسبب انتقال موجاتها بطاقة أكبر إلى السطح.

ضرب زلزال بقوة 4,9 درجات شرقي إندونيسيا ليل الأربعاء، مسبّباً أضراراً لعشرات المنازل وإصابة 20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلن مسؤول محلي، اليوم الخميس. ووقع الزلزال الضحل على عمق 10,4 كيلومترات وعلى بُعد نحو 104 كيلومترات إلى الشرق من مدينة ماوميري في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وشعر سكان جزيرة أدونارا الصغيرة بأكبر تأثير، حيث تضرّر أكثر من 100 منزل وأُصيب ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، وفق ما أفاد به المسؤول المحلي إسماعيل داتون بان. وتتعرض إندونيسيا والدول المجاورة لزلازل متكررة نظراً إلى موقعها في "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي يمتدّ من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ.

وفي 2 إبريل/ نيسان الجاري، ضرب زلزال بقوة 7,4 درجات شرقي إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وتدمير منازل ومبان، وفق ما أفاد به مسؤولون. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي، مع تسجيل موجات وصل ارتفاعها إلى 75 سنتيمتراً. كما أشارت الهيئة إلى أن الزلزال سُجل في البداية بقوة 7,8 درجات، ووقع في بحر مولوكا عند الساعة 06,48 بالتوقيت المحلي في إندونيسيا (22,48 بتوقيت غرينتش).

وفي عام 2004، ضرب زلزال بقوة 9,1 درجات إقليم آتشيه في أقصى الغرب، مُسبّباً تسونامي أودى بحياة أكثر من 170 ألف شخص، علماً أنّ الزلازل الضحلة عادة ما تكون أكثر تدميراً، إذ تنتقل موجاتها إلى مسافة أقصر عبر الأرض وتصل إلى السطح بطاقة أكبر.

(فرانس برس)