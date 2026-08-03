- هزّ زلزال بقوة 5.2 درجات مصر، مركزه جنوب السويس، مما أثار حالة من الهلع بين السكان في القاهرة ومحافظات أخرى. - فعّل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ، مؤكداً عدم تلقي بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات، بينما شددت وزارة الصحة على استقرار الوضع الصحي. - دعا الهلال الأحمر إلى تجنب المباني القديمة أو المتشققة، وحث على استخدام الخط الساخن 15322 فقط للحالات الطارئة، مع متابعة التحديثات الرسمية.

هزّ زلزال عنيف مصر، فجر اليوم الاثنين، شعر به سكان القاهرة ومحافظات عدة وأثار حالة من الهلع. وقدّر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري قوة الزلزال بـ5.2 درجات على مقياس ريختر، محدداً مركزه على بعد 42 كيلومتراً جنوب مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذها الهلال الأحمر المصري فور وقوع الزلزال؟ هل تلقت وزارة الصحة المصرية أي بلاغات عن إصابات جراء الزلزال؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح المعهد، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 03:00:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له رصدت الهزة. وفي المقابل، قدّر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قوة الزلزال بـ5.4 درجات.

#زلزال مصر

📍 كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع الزلزال في مصر. pic.twitter.com/AvYdfcS2Cx — Osama bani sakhr (@OAlslayem) August 3, 2026

وعلى الفور، فعّل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مضيفاً أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات. من جهتها، شددت وزارة الصحة المصرية على أن الوضع الصحي مستقر، نافية تلقيها أي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالزلزال.

وفي حين دعا الهلال الأحمر إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، حث على عدم استخدام الخط الساخن 15322 إلا للإبلاغ عن الحالات الطارئة مع متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعبر صفحته الرسمية.