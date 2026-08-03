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زلزال بقوة 5.2 درجات يهزّ مصر.. والهلال الأحمر يفعّل خطة الطوارئ

قضايا وناس
القاهرة

أحمد سالم

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أحمد سالم

كاتب متخصص في الشأن السيناوي

مباشر
03 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 07:54 (توقيت القدس)
مشهد عام لمدينة القاهرة، 21 أبريل 2024 (Getty)
مشهد عام لمدينة القاهرة، 21 إبريل 2024 (Getty)
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- هزّ زلزال بقوة 5.2 درجات مصر، مركزه جنوب السويس، مما أثار حالة من الهلع بين السكان في القاهرة ومحافظات أخرى.
- فعّل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ، مؤكداً عدم تلقي بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات، بينما شددت وزارة الصحة على استقرار الوضع الصحي.
- دعا الهلال الأحمر إلى تجنب المباني القديمة أو المتشققة، وحث على استخدام الخط الساخن 15322 فقط للحالات الطارئة، مع متابعة التحديثات الرسمية.

حُدد مركز الزلزال على بعد 42 كيلومتراً جنوب مدينة السويس

الهلال الأحمر المصري: لا بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار

هزّ زلزال عنيف مصر، فجر اليوم الاثنين، شعر به سكان القاهرة ومحافظات عدة وأثار حالة من الهلع. وقدّر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري قوة الزلزال بـ5.2 درجات على مقياس ريختر، محدداً مركزه على بعد 42 كيلومتراً جنوب مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأوضح المعهد، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 03:00:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له رصدت الهزة. وفي المقابل، قدّر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قوة الزلزال بـ5.4 درجات.

وعلى الفور، فعّل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مضيفاً أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات. من جهتها، شددت وزارة الصحة المصرية على أن الوضع الصحي مستقر، نافية تلقيها أي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالزلزال.

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وفي حين دعا الهلال الأحمر إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، حث على عدم استخدام الخط الساخن 15322 إلا للإبلاغ عن الحالات الطارئة مع متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعبر صفحته الرسمية.

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