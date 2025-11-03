زلزال بقوة 6.3 درجات يهز شمال أفغانستان

- ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات شمال أفغانستان، مركزه خُلم قرب مزار شريف، مما دفع السكان للهرب خوفاً من هزات ارتدادية محتملة، دون تسجيل ضحايا حتى الآن. - الزلزال شعر به سكان مناطق بعيدة مثل كابول، ويأتي بعد زلزال سابق في أغسطس أودى بحياة أكثر من 2200 شخص شرق البلاد. - أفغانستان تتعرض للزلازل بشكل متكرر بسبب موقعها الجغرافي، حيث شهدت ولاية هرات في أكتوبر 2023 زلزالاً قوياً أدى لمقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير آلاف المنازل.

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات شمال أفغانستان ليل الأحد الاثنين، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 28 كيلومتراً عند الساعة 20:28 بتوقيت غرينتش في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وفقاً للهيئة الأميركية. وكانت هيئة المسح الجيولوجي أفادت في وقت سابق بأنّ عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات. ووضعت السلطات المحلية أرقام طوارئ للسكان، لكنّها لم تبلّغ عن سقوط ضحايا. وفي مزار شريف، هرع الكثير من السكان إلى خارج مساكنهم خوفاً من هزات ارتدادية محتملة، بحسب وكالة فرانس برس.

وشعر سكان مناطق بعيدة، منها العاصمة كابول، بالهزات، وفق "فرانس برس". وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، ضرب زلزال بقوة ست درجات شرق البلاد مودياً بحياة أكثر من 2200 شخص.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية للزلازل في شكل متكرر. ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالاً بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقاً لبراين بابتي، عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

