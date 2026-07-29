زلزال اليابان: 13 قتيلاً وتواصل البحث عن مفقودين

- زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب محافظة كوماموتو في اليابان، مسبباً مقتل 13 شخصاً وأضراراً جسيمة تشمل انهيار مبان وحرائق وتضرر الطرقات، مع استمرار جهود الإغاثة للبحث عن ناجين. - أكثر من 9 آلاف شخص لجأوا إلى مراكز إيواء، وتضررت البنية التحتية بشكل كبير، مع انقطاع الكهرباء عن 36900 منزل وتأثر إمدادات المياه لـ84 ألف منزل، دون أضرار في محطات الطاقة النووية. - اليابان، الواقعة على "حزام النار"، تشهد نشاطاً زلزالياً متكرراً، والزلزال الأخير يُعيد ذكريات زلزال 2011 المدمر، مما يثير قلقاً حول تأثيره على القطاع السياحي.

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الذي ضرب أمس محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو، جنوب غرب البلاد، أسفر حتى الآن عن مقتل 13 شخصاً. وقالت للصحافيين: "تم التثبت من أضرار جسيمة بما في ذلك وقوع ضحايا وانهيار مبان واندلاع حرائق وأضرار لحقت بالطرقات". يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فرق الإغاثة اليابانية، البحث عن ناجين قد يكونون عالقين تحت أنقاض مركز تجاري.

وكان مسؤول في المحافظة التي ضربها الزلزال قد أفاد في وقت سابق لـ"فرانس برس" بمقتل شخصين في مركز تجاري انهار أحد طوابقه، مشيراً إلى وفاة شخص آخر جراء توقف وظائف القلب والتنفس. ووقع انفجار في المركز الواقع في كاشيما بضاحية مدينة كوماموتو جراء الزلزال، قد يكون نتج عن تسرب غاز، ما أدى إلى انهيار سقوف وجدران فيه. وأوضح متحدث باسم شركة إيون التي تدير المركز، أن "الانفجار وقع بعد إجلاء الزبائن والموظفين". وأشار مسؤول محلي لـ"فرانس برس" إلى إسعاف ثمانية أشخاص بينهم خمسة جرحى.

وذكرت تقارير أولية أن ما بين 20 و30 شخصاً ما زالوا محاصرين في الداخل، لكن الشرطة قالت لقناة "إن إتش كاي" اليابانية، الأربعاء، إن "هذا العدد يبدو أدنى"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "بعض الموظفين ما زالوا في الداخل". وأوضحت أن عدم وجود ممرات آمنة يجعل دخول المركز مهمة صعبة. وأشار المسؤول المحلي لـ"فرانس برس" إلى أن شخصين أصيبا بسكتة قلبية في مصنع نيبون للورق في مدينة ياتسوشيرو، إثر انهيار مدخنة في الموقع. وأفادت السلطات المحلية بأن تسعة أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين في المصنع.

الصورة تضرر طريق سريع في ياتسوشيرو بسبب الزلزال، اليابان، 29 يوليو 2026 (جيجي برس/فرانس برس)

وأعلنت الحكومة اليابانية أن أكثر من 9 آلاف شخص لجأوا إلى مراكز إيواء خلال الليل. كما أفادت بتعرّض سبعة أشخاص لإصابات خطرة و29 آخرين لإصابات طفيفة في مختلف أنحاء المنطقة المتضررة. ووقع الزلزال عند الساعة 7:27 ت غ في جزيرة كيوشو، وبلغت قوته 7.1 درجات بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، و6,8 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وأظهرت صور عرضتها قناة "ان اتش كاي" جسورا مدمرة جزئياً ومباني محترقة وعربات قطارات شحن منقلبة، فيما أُغلقت طرق كثيرة وعُلّقت جزئياً حركة قطارات شينكانسن الفائقة السرعة، كما أظهرت صور أخرى انهياراً جزئياً لأحد الجدران في قلعة كوماموتو التاريخية. ولم تُسجَّل أي أضرار أو أعطال فورية في محطات الطاقة النووية، غير أن نحو 36900 منزل ومنشأة ظلّت حتى الأربعاء من دون كهرباء في محافظة كوماموتو، بحسب السلطات. وتأثرت إمدادات المياه لنحو 84 ألف منزل.

وقال مدير فندق كينبارو كانزو ماتسوموتو (73 عاماً): "كان أعنف زلزال شهدته في حياتي. تضررت الجدران والنوافذ، وانهارت البوابة الرئيسية المدرجة على قائمة الممتلكات الثقافية الوطنية". مضيفاً "انقطعت إمدادات المياه، ولم نعد نستقبل نزلاء. أخشى أن يكون لذلك تأثير كبير في قطاعنا السياحي".

وتعرّضت مقاطعة كوماتوتو عام 2016 لزلزالين مدمرين، الأول بقوة 6.5 درجات تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7.3 درجات، تسببا بسقوط 273 قتيلاً و2800 جريح. واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ. ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت البحر عام 2011 وأثار موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

(فرانس برس)