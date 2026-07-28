زلزال اليابان: قتلى ومصابون وانقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل

- ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب غربي اليابان، مما أدى إلى عشرات الإصابات، انهيار مبانٍ، واندلاع حرائق، مع تحذيرات من تسونامي محتمل. - انقطعت الكهرباء عن 45 ألف منزل في كوماموتو، بينما تواصل المفاعلات النووية العمل بشكل طبيعي، وتم إجلاء موظفي مصنعَي أشباه الموصلات. - اليابان، الواقعة على "حزام النار"، تشهد نشاطًا زلزاليًا كبيرًا، مع ذكريات زلزال 2011 المدمر الذي تسبب في تسونامي ومقتل الآلاف.

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب غربي اليابان، اليوم الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفادت اشبكة "تي بي إس" التلفزيونية الخاصة بمقتل "عدد كبير" من الأشخاص في مركز تجاري. وأعلنت أجهزة الإغاثة وجود "أشخاص عديدين" عالقين داخل مركز تسوّق انهار طابقه الثاني في كاشيما بمقاطعة كوماموتو، فيما تلقت الشرطة بلاغات بوقوع انفجار فيه. بينما أعلنت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" عن انقطاع الكهرباء عن حوالى 45 ألف منزل ومنشأت في مقاطعة كوماموتو، مشيرة إلى أن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية. وذكرت شركة "تي إس إم سي" التايوانية العملاقة للرقائق الإلكترونية التي تشغل مصنعَين لأشباه الموصلات في كوماموتو أنها أجلت موظفيها من باب الحيطة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارا من خطر حصول تسونامي. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات، مشيراً إلى انهيار 12 منزلا بينها أربعة لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. ووقع الزلزال الساعة 7:27 بحسب توقيت غرينتش في جزيرة كيوشو، وبلغت شدّته أعلى درجة على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الهيئة.

وحذرت الأرصاد الجوية من أن تسونامي قد يقع قرابة الساعة الثامنة وقد يصل إلى ارتفاع متر. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي" أن موجات بهذا المستوى قد تكون سجلت منذ الآن. وأعلنت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات إلى الآن في المنشآت النووية، وأفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" بأن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها شركة "تي إس إم سي" التايوانية بعد الزلزال؟ ما هي أبرز الأضرار التي خلفها الزلزال في مقاطعة كوماموتو؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتعرضت مقاطعة كوماتوتو عام 2016 لزلزالَين مدمّرَين، الأول بقوة 6.5 درجات تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7,3 درجات، تسببا بسقوط 273 قتيلاً و2800 جريح.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب شمال اليابان في 25 يونيو/حزيران، من دون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى. وتعد اليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ. ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم. وتكون الغالبية الكبرى من هذه الزلازل خفيفة، غير أن حجم الأضرار التي تتسبب بها يختلف بحسب موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

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وتطارد البلاد ذكريات زلزال هائل وقع تحت البحر عام 2011 بقوة 9.0 درجات، وأدى إلى اندلاع موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18,500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية. وفي 20 إبريل/نيسان من هذا العام، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 7.7 درجات شمال البلاد، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل واهتزاز المباني الضخمة في طوكيو. ودفع ذلك السلطات إلى إصدار إرشاد خاص يُحذّر من تزايد خطر وقوع زلازل بقوة 8.0 درجات أو أكثر. وتم رفع هذا التحذير بعد مرور أسبوع.

(فرانس برس)