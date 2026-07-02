- تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإنقاذ هيرنان خيل، الناجي من الزلزالين المدمرين في فنزويلا، حيث بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وأسفرا عن مقتل 2295 شخصًا وإصابة أكثر من 11 ألفًا آخرين. - تعمل فرق إنقاذ دولية للوصول إلى خيل المحاصر في كاتيا لا مار، حيث تم تزويده بالماء والهواء، ووصفت زوجته عملية الإنقاذ بأنها "معجزة". - أعلنت فنزويلا الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وقدّرت الأضرار المادية بنحو 6.7 مليارات دولار.

بينما يواصل مئات من رجال الإنقاذ في فنزويلا سباقاً مع الزمن لإنقاذ حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاماً، تمكّن من البقاء حياً تحت أنقاض مبنى منهار منذ أسبوع، أعلنت السلطات الفنزويلية الحداد الوطني لمدة سبعة أيام على ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مخلفَين أكثر من 2295 قتيلاً، و11 ألف مصاب، ودماراً واسعاً في عدد من المناطق.

يبذل مئات من رجال الإنقاذ جهوداً منذ مساء الأربعاء لإنقاذ مواطن فنزويلي يبلغ 43 عاماً، تمكّن من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع تحت أنقاض مبنى مؤلف من سبعة طوابق، وفق ما أفاد به مراسل لوكالة فرانس برس. وما زال حارس الأمن هيرنان خيل (43 عاماً) محاصراً داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل فيه في كاتيا لا مار، وهي منطقة ساحلية سوّيت بالأرض بشكل شبه كامل من جراء الزلزالين.

وتعمل فرق إنقاذ جاءت من سبع دول منذ ثلاثة أيام للوصول إليه. وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجات، اللذان يُعَدّان من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أميركا الجنوبية، في انهيار مجمعات سكنية كاملة، وانطلاق عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للناجين المحاصرين تحت الأنقاض. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 2295 شخصاً، وفق ما أعلن الأربعاء رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، الذي أشار إلى أنّ أكثر من 11 ألف شخص أصيبوا في الكارثة.

وأفاد عناصر إنقاذ وكالة فرانس برس بأنهم كانوا بحلول وقت متقدّم مساء الأربعاء على مسافة نحو متر واحد من موقعه. ونشرت إدارة الإطفاء في تشيلي، مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهر فيه خيل داخل الكشك وهو يحرّك رأسه لينظر إلى الكاميرا. وكان يضع قناعاً، فيما عينه اليمنى محتقنة بالدم.

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo.



La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que… https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

وقالت غوسبيمار غونزاليس زوجة خيل لوكالة فرانس برس: "إنها معجزة"، مضيفة: "أنا مندهشة، إذ إنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا العدد الكبير من الدول يتكاتف معاً لإنقاذ شخص واحد". وبينما كان عناصر إطفاء يقتربون منه، كان آخرون يراقبون تحركات مبنى مجاور يواجه خطر الانهيار. وخلال عملية الإنقاذ، كان العناصر يمنحون خيل الماء للحفاظ على رطوبة جسمه وركّبوا أنبوباً أمدّوه من خلاله بالهواء.

قضايا وناس جهود دولية لدعم الناجين والبحث عن الضحايا تحت أنقاض زلزالَي فنزويلا

حداد وطني 7 أيام في فنزويلا

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الفنزويلية الحداد الوطني لسبعة أيام على ضحايا الزلزالين. وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، في تدوينة عبر منصة إكس، أمس الأربعاء، إنّ بلادها تعيش "حزناً عميقاً" من جراء الزلزال المزدوج. وأضافت: "تكريماً لذكرى من فقدوا حياتهم، قررت إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم (أمس الأربعاء). وفي هذه اللحظات المفعمة بالحزن، نحتضن جميع من يعيشون هذه المأساة، ونجدد التزامنا الوقوف إلى جانبهم وحمايتهم".

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلن، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أن قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين في فنزويلا تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

(فرانس برس، الأناضول)