زلزالان قويان يضربان فنزويلا: 164 قتيلاً وألف مصاب ودمار واسع

- شهدت فنزويلا زلزالين قويين بقوة 7.2 و7.5 درجات، مما أدى إلى سقوط 164 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح، وانهيار مبانٍ في كاراكاس، مع استمرار جهود الإنقاذ للبحث عن ناجين. - استجابةً للكارثة، أغلقت السلطات الفنزويلية مطاراً وعلقت الدراسة، وأصدرت تحذيرات من تسونامي، بينما دعا وزير الداخلية المواطنين للتعاون مع فرق الطوارئ. - وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم المساعدة لفنزويلا، وشكلت وزارة الخارجية الأميركية فريق أزمة للتنسيق بشأن إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية.

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، صباح الخميس، سقوط 164 قتيلاً على الأقل وأكثر من 1000 جريح جراء زلزالين ضربا البلاد مساء الأربعاء. وقالت رودريغيز إن عدد القتلى جراء الزلزالين بلغ في حصيلة غير نهائية 164 قتيلا وأكثر من ألف جريح، مشيرة إلى أنها لا تملك بعد بيانات بشأن ولاية لا غوايرا القريبة من كاراكاس التي هي على حد قولها الأكثر تضرراً.

وضرب زلزالان متتاليان قويان فنزويلا، مساء الأربعاء، ما أدى إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كاراكاس. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالمياً منذ بداية العام الجاري.

ووقع الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل بلغ نحو 10 كيلومترات، ما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

وأفادت الهيئة بوقوع الزلزال الأقوى، وبلغت شدته 7.5 درجات، بعد دقيقة واحدة فقط. وبلغ عمق الزلزال الثاني 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 16 كيلومتراً جنوب غرب مورون. ويعد هذان الزلزالان من بين الزلازل الأقوى التي تضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن.

BREAKING: Structures have collapsed in Caracas, Venezuela after a powerful earthquake. pic.twitter.com/m38hjENRoT — Scope Report (@ScopeReport_) June 24, 2026

وأعلنت رودريغيز إغلاق أحد المطارات وتعليق الدراسة، بعدما تسبب الزلزالان في أضرار بعدة ولايات. وأصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من تسونامي لجزر فيرجن. كذلك أصدرت السلطات في جمهورية الدومينيكان تحذيراً مماثلاً للجزيرة، فيما رُفع سريعاً تحذير آخر كان قد صدر لبورتوريكو.

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وأخلى عدد من السكان المباني التي تعرّضت للاهتزاز في كاراكاس وبقوا في الخارج، فيما بدت الصدمة واضحة على كثيرين منهم بعد مشاهدة جدران كاملة انهارت، ما جعل الأثاث داخل المباني ظاهراً من الشارع. كذلك شوهدت سحب من الغبار في حيَّين من أحياء العاصمة، وهما منطقتان تشهدان عادة نشاطاً كثيفاً للمطاعم والمحال التجارية.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، إن السكان شعروا بالزلزال في ولايات عدة. وأضاف أن حيّ ألتاميرا في كاراكاس شهد "أوضاعاً مقلقة" مع انهيار منازل ومبانٍ، داعياً السائقين إلى إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ.

وقال كابيو عبر التلفزيون الرسمي: "ندرك أن بعض الناس قد يشعرون بالذعر، لكننا نتحرك وفق الإجراءات المعتمدة لتفعيل جهود الإغاثة والإنقاذ ومساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليها". وأضاف: "كونوا حذرين جداً مع الأطفال وكبار السن، وتواصلوا فيما بينكم للتأكد من أن أحداً لم يتعرض للأذى". كذلك حثّ الوزير الفنزويلي السكان على البقاء خارج المباني، محذراً من أن الهزات الارتدادية قد تتسبب في مزيد من الأضرار لبعض المنشآت.

ترامب يعد بتقديم المساعدة الفورية

في السياق، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم المساعدة الفورية لفنزويلا. وكتب عبر منصة "تروث سوشال" إن الزلزالين كانا "ضخمين من حيث القوة"، وخلفا "عدداً مروعاً من الوفيات"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة مستعدة وقادرة على تقديم المساعدة"، وأنه أصدر أوامره لجميع الوكالات الحكومية الأميركية بالاستعداد للتحرك سريعاً. وتابع "سوف نكون هناك من أجل أصدقائنا الجدد الرائعين"، على حد قوله.

وقبل منشور ترامب، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها شكّلت فريق أزمة للتنسيق مع حكومة فنزويلا بشأن إرسال فرق بحث وإنقاذ، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والطبية.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)