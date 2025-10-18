- احتفل الأسير المحرّر أكرم أبو بكر بزواجه من زوجته السابقة في القاهرة، بعد أن أطلقها إثر حكم السجن المؤبد، حيث انتظرته 23 عامًا، في رسالة تضامن فلسطينية مصرية تؤكد وحدة القضية. - يؤكد أبو بكر على حب الحياة والنضال من أجل الأرض، مشددًا على أن جدران السجون لم تضعف عزيمته، وأنه سيواصل المقاومة رغم كل التحديات. - يصف أبو بكر علاقته بزوجته بأنها أكبر من الزواج، بل وطن تعاهدا على الحفاظ عليه، مؤكدًا أن حقهم سيبقى قائمًا رغم كل الصعوبات.

شهد الفندق المخصّص لاستضافة المحرّرين الفلسطينيين في القاهرة حفل زفاف الأسير المحرّر أكرم أبو بكر على زوجته السابقة التي آثرها على نفسه، وقرّر أن يطلقها بعد صدور حكم السجن المؤبد بحقه من المحاكم الإسرائيلية، وشارك في العرس كثير من الفلسطينيين، ومصريون كثيرون بمجرّد معرفتهم أنه محرّر فلسطيني خرج لتوه من سجون الاحتلال، في رسالة تضامن تؤكّد وحدة القضية.

يقول المحرّر الفتحاوي أكرم أبو بكر لـ"العربي الجديد": "نحبّ الحياة ما استطعنا إليها سبيلاً، ونعشق أرضنا، وسنستمر في النضال والمقاومة من أجلها، حتى لو أبعدونا عنها"، مؤكّداً أن جدران سجون الاحتلال التي غادرها للتو لم تفتّ في عضده.



يوضح: "قرّرتُ ألا أكون أنانياً بعد صدور الحكم، ولم أرغب في أن تعيش المجهول معي (زوجته)، إذ لم أكن أعلم إن كنت سأرى النور مرّة أخرى أو لا، لذا قرّرت أن أطلقها، لكنها أبت أن تتركني، وظلت على العهد، وانتظرتني 23 عاماً من دون أن تفكر لحظة في أن ترتبط بغيري".

يلتفت أبو بكر إلى زوجته، ويدور بينهما حديث غير مسموع وسط صخب من المهنئين بالعرس، ثم يكمل: "خرجتُ من السجن لأجدها في انتظاري، فقد آمنت بحرّيتي ربما أكثر مني، وما بيننا كان أكبر من رباط الزواج. كان وطناً تعاهدنا على الحفاظ عليه، وسنعيش، وننجب أطفالاً يحملون الراية التي ورثناها عن الآباء والأجداد. هذه رسالة إلى نتنياهو وأمثاله، نقول لهم: لن تكسرونا، وسيبقى حقنا قائماً ما بقي الزيتون".