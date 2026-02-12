روبوتات الصين... أشباه البشر يمهّدون لتقاعد مبكر

- تشهد الصين تطورًا سريعًا في الروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث تُعد لتولي مهام في المؤسسات والمصانع، وشاركت في فعاليات رياضية، مما يعكس قدراتها العالية. - تحتل الصين مكانة رائدة في صناعة الروبوتات، مع أكثر من 190 ألف براءة اختراع، وتعتبر أكبر سوق للروبوتات الصناعية، حيث تسعى لمعالجة تحديات اقتصادية مثل نقص اليد العاملة. - يعتمد نجاح الروبوتات على التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتحقيق اختراقات في دقة التشغيل، رغم التحديات التقنية المستمرة.

تُعدّ الصين الجيل القادم من روبوتات العمل كي تتولى مهمات في مؤسسات ومصانع خلال عامين أو ثلاثة حدّاً أقصى، ويهتم آلاف الشباب بتوفير البيانات المطلوبة لعمل هذه الروبوتات.

شهدت الصين منذ منتصف العام الماضي فعاليات رياضية وترفيهية عدة شاركت فيها روبوتات شبيهة بالبشر، ومن بينها سباق ماراثون خاص بالروبوتات نظمته العاصمة بكين، حيث أكمل أحدها مسيرة مائة كيلومتر عبر المدينة، ما أظهر قدرات عالية على الإدراك والتحكم في الحركة ضمن الطرقات المعقدة. أيضاً شاركت روبوتات في مباريات ملاكمة وكرة قدم، ما أفسح المجال واسعاً لتخيل مهمات يمكن أن تنفذها روبوتات في المستقبل القريب. ومنذ ذلك الحين هيمنت الروبوتات الشبيهة بالبشر على عناوين الأخبار التقنية.

وبعيداً عن الأضواء تدور في مصنع لجمع البيانات يمتد على مساحة أربعة آلاف متر مربع في مدينة شنغهاي، ثورة هادئة من خلال توجيه مشغّلين شباب روبوتات عن بُعد لتنفيذ آلاف المهمات اليومية، وتوفيرهم البيانات اللازمة لتعليم الآلات كيفية العمل في العالم الحقيقي.

أيضاً أنشأت كل من مدن شينزن وبكين وهانغتشو وتيانجين ومدن أخرى مراكز كثيرة لجمع بيانات الذكاء الاصطناعي، وبنت ميادين تدريب مخصصة لروبوتات شبيهة بالبشر بهدف مواصلة تحسين قدرات إخراج البيانات، وتوفير الدعم الأساسي لتحقيق إنجازات في نماذج مختلفة واستخدامات واسعة النطاق. وتعد بكين في طليعة هذه المدن، إذ تضم حالياً أكثر من 400 شركة رائدة في مجال الروبوتات، بما في ذلك أكثر من 50 شركة متخصصة ومبتكرة على المستوى الوطني، وقد حققت شركات الروبوتات التي تتخذ من بكين مقراً نتائج باهرة في العديد من المسابقات العالمية.

وكانت الصين قد أدرجت الروبوتات للمرة الأولى في خطتها التنموية طويلة الأمد عام 2006، ومنذ ذلك الحين بدأت صناعة الروبوتات تنمو وتحقق إنجازات كبيرة على مستوى العالم. وتتميّز الروبوتات الشبيهة بالبشر بخصائص تشبه الإنسان، مثل الرأس والجذع والذراعين والساقين، ولديها درجة معينة من القدرات الحركية والحسية. وقد استقطب التطور السريع للروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين اهتمام مجتمع التكنولوجيا العالمي.

وتحتل صناعة الروبوتات الصينية مكانة رائدة عالمياً، وتجاوز عدد براءات الاختراع الصينية الخاصة بالروبوتات 190 ألفاً تمثل نحو ثلثي إجمالي براءات الاختراع العالمية. وتُعدّ الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم منذ 11 عاماً، وتُمثل شركاتها أكثر من ثلث أفضل 100 شركة في العالم في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تمثل الروبوتات البشرية استجابة مباشرة لتحديات هيكلية تواجهها الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها نقص اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الأجور، وتباطؤ الإنتاجية في القطاعات الصناعية والخدماتية. كما يُنظر إلى هذه الروبوتات باعتبارها حلاً محتملاً لتعويض الشيخوخة السكانية، خصوصاً في الاقتصادات الآسيوية، عبر إنجاز المهمات المتكررة والخطرة، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج.

ويعكس صعود الشركات الصينية تحديداً في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر تحوّلاً أعمق في بنية الصناعة العالمية، حيث بات يُنظر إلى هذا القطاع باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي المستقبلي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة. وتستفيد الصين في هذا المجال من مزيج نادر يجمع بين حجم السوق المحلي، والدعم الحكومي الموجّه، وسلاسل الإمداد الصناعية المكتملة، ما يسمح بتسريع الانتقال من النماذج التجريبية إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق.

يوضح الخبير في معهد العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة شاندونغ لين جاو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "ازدهار تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر يعود إلى التطورات التكنولوجية، والمبادرات السياسية وطلب السوق. ولا تقتصر الروبوتات ذات الأشكال والأحجام المختلفة على كونها ظاهرة لافتة في المختبرات والمؤتمرات فحسب، إذ تشمل تطبيقاتها مجالات عدة، وتتجلى أهميتها خصوصاً في قطاع التصنيع والخدمات عموماً حيث تؤدي مهمات تنظيف وتعقيم وتفتيش، وغيرها".

يضيف: "ما يجري الآن هو تركيب واختبار العديد من منتجات الروبوتات الجراحية في المستشفيات، بينما تقود الروبوتات التعليمية في المدارس الطلاب في القراءة وتشارك في حوارات متعددة اللغات. ومع تزايد عدد كبار السن وسعي الناس إلى نمط حياة أكثر جودة سيتسارع استخدام الروبوتات في مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات المنزلية وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ".

ويلفت لين إلى أن المحرك الرئيسي لسوق الروبوتات الشبيهة بالبشر يرتكز على اتجاهين رئيسيين، تقنية الذكاء الاصطناعي التكيفية، والتطبيقات القائمة على السيناريوهات أو الظروف المحيطة المختلفة. ستسمح تقنية الذكاء الاصطناعي التكيفية بدمج تطور الرقائق عالية الكفاءة وتقنية الاستشعار عن بعد، وتجعل الروبوتات تملك قدرات التعلم في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات الديناميكية في بيئات غير منظمة، ما قد يساهم في تحقيق سلوك ذكي قائم على التخطيط والتوقع قبل التنفيذ. وتوقع أن يحدث مستوى تشغيل المهارات للروبوتات الشبيهة بالبشر اختراقاً تدريجياً خلال العامين المقبلين يؤدي إلى تحسّن كبير في دقة التشغيل والكفاءة، تمهيداً لدخول معظم ميادين العمل المهنية والمكتبية.

من جهته، يقول شاو جين، المبرمج في شركة شو جوانغ لنظم المعلومات والحاسوب، لـ"العربي الجديد": "بفضل دعم نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، بدأت الروبوتات الشبيهة بالبشر في فهم بيئتها بشكل حقيقي واتخاذ قرارات وتفاعلات مستقلة، إلا أنه لا تزال هناك بعض القيود، حيث أظهرت العديد من الفعاليات التي شاركت فيها روبوتات أنها لا تزال تعاني من قصور كبير في مجالات مثل المحركات وآليات النقل والتحكم. ولتحقيق التفوق في المجال، لا يكفي تنفيذ اختراقات تكنولوجية فحسب، بل تكثيف التجارب والمهمات، وما يبعث على التفاؤل أن الظروف الاقتصادية والقوة التكنولوجية للصين التي تدعم الابتكار التكنولوجي، تحسّنت بشكل كبير، كما أن السياسات والتدابير الحكومية ذات الصلة يجري تحسينها باستمرار، وهي جميعها ظروف مواتية للتحديث وتحقيق المزيد من الاختراقات، ليس على مستوى البلاد فقط، بل على مستوى العالم".

ويعتبر شاو أن تسريع الأبحاث في ظل الاختراقات التكنولوجية الراهنة، وتوسيع نطاق التطبيقات، ركيزة أساسية لا غنى عنها للروبوتات الشبيهة بالبشر من أجل تنفيذها مهمات دقيقة وحساسة في المستقبل.