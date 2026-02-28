رمضان فرصة عمل لشباب ليبيا وعائلاتها

انعكس التردي المعيشي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مباشر على حياة الناس في ليبيا، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى عدم الاعتماد على الوظائف المستقرة والرواتب الحكومية، وبدأ العديد من الشبان والعائلات الإقبال على أنشطة تجارية وخدمية موسمية لمواجهة ظروف الحياة.

وفي شهر رمضان وجد كثيرون فرصة لممارسة عدد من المهن المرتبطة بشهر الصيام، فعلى قارعة الطرق أقام العشرات من الشباب طاولات صغيرة يبيعون عليها الخضراوات وعصير البرتقال التي يقبل على شرائها المارة قبل أذان المغرب. يقول ياسين الشريف، الطالب في كلية الزراعة بجامعة طرابلس، إنه وغيره من الشبان يجدون في فترة توقف الدراسة الجامعية خلال شهر رمضان فرصة للعمل كي يساعدوا أسرهم على تغطية مصروفاتهم الدراسية. ويضيف لـ"العربي الجديد"، وهو يقف خلف طاولته في منطقة عين زاره، أنه يساعد أسرته أيضاً على تغطية احتياجات المنزل في ظل التردي المعيشي الذي طاول غالبية الأسر، وإنه رغم الإقبال الكبير على بضاعته قبيل صلاة المغرب، يحرص على العودة سريعاً إلى البيت ليشارك أسرته مائدة الإفطار.

تشارك والدة الشريف في تحضير بعض المعجنات والمأكولات الرمضانية ليبيعها على طاولته، في محاولة للاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة في زيادة الدخل اليومي، فيما يكافح والده على سيارته الخاصة التي حولها قبل سنوات إلى سيارة أجرة بعد أن تقاعد عن العمل.

وتعكس ظاهرة عمل الشباب خلال شهر رمضان مستوى تدني معيشة الكثير من الأسر. ووفق دراسة حديثة أعدتها كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة، يعيش نحو 32.5% من الأسر الليبية تحت خط الفقر، من بينهم 30.5% في إطار "الفقر المطلق"، بينما ترزح نسبة صغيرة تحت "خط الفقر المدقع" الذي يمثل درجة أعمق من العوز المعيشي. وتشير بيانات الدراسة إلى أن العاصمة طرابلس سجلت أعلى نسبة للأسر تحت خط الفقر مقارنة ببقية المدن الليبية، ما يعكس تفاوتاً بين المناطق والمدن في معدلات الفقر.

مهن موسمية مرتبطة برمضان، بنغازي، 22 فبراير 2026 (عبد الله دوما/فرانس برس)

في حي الهواري بمدينة بنغازي، يعد شهر رمضان فرصة لأسرة أم رحاب بوزبيدة، والتي تعيل وزوجها أسرة مكونة من سبعة أفراد، حيث تستعد الأسرة قبل حلول شهر الصيام سنوياً بشراء كميات من التمور لتحضير "رب التمر". وتوضح لـ"العربي الجديد"، أن مشروعها الصغير هذا تعمل عليه أسرتها طوال السنة، لكن زيادة الإقبال في رمضان يمثل فرصة لزيادة دخلهم الشهري، إذ تكثف عرض منتجها قبيل بدء الشهر، كما تقوم أسرتها بتوزيع المنتج على بعض المحال التجارية الصغيرة لبيعها.

ينطبق الأمر نفسه على اعتدال الشاوي، من مدينة الخمس شرق طرابلس، والتي تعرض منتجاتها المنزلية من الحلويات الرمضانية التي تعدها يومياً رفقة بناتها، واللواتي يساعدنها أيضاً على تصوير المنتجات لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي. ورغم حجم الإنتاج القليل، كما تصفه لـ"العربي الجديد"، ترى اعتدال في عملها هذا فوائد أخرى، من بينها وحدة الأسرة وتقاربها، فبالإضافة إلى بناتها، يشارك زوجها وولدها في توزيع هذه المنتجات على بعض محال الحي، كما يقومون بتوصيل الطلبات التي يحجزها الزبائن عبر صفحة خاصة بالعائلة على موقع "فيسبوك".

ويمثل التوصيل المنزلي فرصة واسعة للعمل خلال شهر رمضان. يملك عثمان بلال دراجة نارية تمكنه من المرور عبر الطرقات المزدحمة في رمضان، وهو يعمل، كما يقول لـ"العربي الجديد"، على نقل طلبات الباعة المنزليين من المعجنات إلى الزبائن في أحيائهم، أو نقل مشتريات الأسر من البضائع التي يشترونها من المحال التجارية ومحلات الخضار.

ويرى بلال أن هذه فرصة مناسبة كي يتعود الشباب على ثقافة العمل وتحمل المسؤوليات.

بالقرب من مرآب للسيارات أمام مجمع للتسوق في حي الدريبي بطرابلس، أقام العشريني مالك اللموشي كشكاً لبيع الخضراوات، إذ يمثل له شهر رمضان فرصة عمل، حيث يستفيد من إقبال الخارجين من السوق عليه لشراء حاجتهم اليومية من الخضار بدلاً عن الذهاب إلى الأسواق الكبيرة المزدحمة.