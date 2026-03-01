رمضان غزة: إفطار جماعي في خانيونس وسط الأنقاض

- نظمت مؤسسة "هيومن أبيل" البريطانية إفطاراً رمضانياً جماعياً في "حيّ الأمل" بخانيونس، بدعم من مركز "أدامس" الأميركي، لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة خلال شهر رمضان، وسط أجواء امتزجت بالتكافل والحزن على الدمار. - تخلل الإفطار فقرات دينية وفنية، مع عروض للأطفال وزينة رمضانية، وشارك فنانون في الرسم على جدران المنازل المدمرة، بحضور شخصيات اعتبارية وعائلات عادت بعد النزوح. - وزعت "هيومن أبيل" أكثر من 10 ملايين وجبة منذ بداية الحرب، وخصصت مليون وجبة خلال رمضان، لتعزيز التضامن ولمّ شمل العائلات في ظل الظروف الصعبة.

وسط كلّ مآسي قطاع غزة التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تُسجَّل مبادرات خيرية تهدف إلى جعل الفلسطينيين المحاصرين يعيشون بعضاً من أجواء شهر رمضان. في هذا الإطار، نظّمت مؤسسة "هيومن أبيل" البريطانية الدولية إفطاراً رمضانياً جماعياً في "حيّ الأمل" المدمّر بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وجاء إفطار أمس السبت بدعم من مركز "أدامس" (جمعية مسلمي منطقة دالاس) الأميركي وسط أجواء رمضانية امتزجت فيها مشاعر التكافل بالحزن على حجم الدمار، الذي طاول المنطقة خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدى أكثر من عامَين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتخلّلت إفطار خانيونس الجماعي فقرات دينية، لا سيّما إنشاد ومديح إلى جانب تلاوة آيات من القرآن، فيما كان مهرّجون يحاولون إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال. كذلك وُضعت زينة رمضانية في موقع الإفطار، وشارك فنانون في الرسم على جدران المنازل المدمّرة في المحيط. وسُجّل حضور شخصيات اعتبارية ووجهاء من خانيونس في هذا الإفطار، إلى جانب عشرات من عائلات غزة التي عادت إلى الحيّ بعد نزوحها خلال العمليات العسكرية التي طاولت المدينة.

في سياق متصل، أفاد مسؤول الإعلام في مؤسسة "هيومن أبيل" عبد الرحمن عقلان بأنّهم وزّعوا "منذ بداية الحرب (الإسرائيلية الأخيرة) أكثر من 10 ملايين وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة". أضاف عقلان لوكالة الأناضول أنّ مؤسّسته عمدت كذلك، منذ بداية شهر رمضان الحالي، إلى توزيع نحو مليون وجبة في شمال القطاع (محافظة غزة ومحافظة شمال غزة) ووسطه (محافظة دير البلح) وجنوبه (محافظة خانيونس ومحافظة رفح)، سواء للنازحين في الخيام أو للعائلات في المنازل المتضررة.

وأشار عقلان إلى أنّ الإفطار في "حيّ الأمل" هو الرابع الذي تنظّمه المؤسسة في شهر رمضان، موضحاً أنّ اختيار المنطقة أتى استناداً إلى حجم الدمار الذي شهدته، وإلى ما ترتّب عنه من نزوح واسع للسكان، قبل أن يبدأ عدد منهم بالعودة إليها تدريجياً. ورأى أنّ الافطارات الجماعية تهدف إلى تعزيز روح التضامن ولمّ شمل العائلات والجيران في أجواء رمضانية جامعة على الرغم الظروف الصعبة.

من جهته، قال أحد أعيان المنطقة، ويُدعى مصطفى صيام، إنّ "تنظيم الإفطار في حيّ الأمل يحمل دلالة معنوية لسكانه الذين تعرّض حيّهم لدمار واسع"، مؤكدًا تمسك الأهالي بالبقاء في أرضهم رغم المعاناة. ولفت صيام لوكالة الأناضول إلى أنّ أطفال الحيّ عانوا من الجوع والحرمان خلال فترات التصعيد. ووصف مثل هذه المبادرات بأنّها مساهمة في إعادة رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الصغار، ولو لساعات قليلة.

وأُقيم الإفطار الجماعي في وقت ما زالت فيه أحياء واسعة من خانيونس تعاني من آثار الدمار، فيما تواصل مؤسسات إغاثية تنفيذ مبادرات إنسانية خلال شهر رمضان لدعم الأسر المتضرّرة في مختلف أنحاء قطاع غزة المنكوب. فخلال أكثر من عامَين على حرب الإبادة الإسرائيلية، عاش أكثر من مليونَين من فلسطينيي غزة موجات نزوح متكرّرة من مناطق سكنهم إلى أخرى داخل القطاع المحاصر، في ظلّ أوامر نزوح قسري فرضها الاحتلال بالتزامن مع قصف مكثّف طاول الأحياء السكنية والبنى التحتية، الأمر الذي دفع مئات الآلاف إلى الاحتماء بالمدارس والخيام ومراكز إيواء مختلفة وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.

واليوم، يعيش فلسطينيو قطاع غزة أوّل شهر رمضان لهم منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، في ظلّ أوضاع إنسانية قاسية؛ فقد مرّ هذا الشهر في العامَين الماضيَين وسط القصف والمجاعة التي طاولت محافظة غزة وهدّدت مناطق أخرى، من دون قدرة عائلات كثيرة على إعداد موائد الإفطار أو السحور. لكنّ الإشارة تجدر إلى أنّ الأوضاع المعيشية لم تتحسّن بصورة ملحوظة، لا سيّما أنّ إسرائيل تتنصّل من التزاماتها، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتّفق عليها من الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

(الأناضول، العربي الجديد)