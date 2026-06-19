- كشفت دراسة حديثة عن انتشار سلالة مقاومة من بكتيريا الكلبسيلا الرئوية خارج المستشفيات في الولايات المتحدة، حيث أظهرت التحليلات أن 70% من السلالات مقاومة للمضادات الحيوية الفموية الشائعة. - أظهرت النتائج انتشاراً جغرافياً واسعاً للبكتيريا، مما يشير إلى بؤر انتشار مجتمعية لم تُرصد بعد، مما يبرز تحولاً خطيراً في نمط العدوى. - يُعزى السبب الرئيسي للمقاومة إلى جين سي.تي.إكس-إم-15، مما يفتح الباب لتطوير لقاحات وعلاجات جديدة، حيث تُسبب هذه البكتيريا وفاة 600 ألف شخص سنوياً عالمياً.

كشف بحث قد يسهم في تطوير علاجات جديدة أن سلالة من بكتيريا الكلبسيلا الرئوية المسببة لالتهاب رئوي حاد يصعب القضاء عليها تنتشر حالياً داخل أوساط المجتمع في الولايات المتحدة، بعدما جرت العادة على أنها محصورة في المستشفيات بشكل أساسي. ولرصد أنماط انتشارها، حلل باحثون بكتيريا الكلبسيلا الرئوية المقاومة لعدة أدوية التي رصدوها في عينات بول ودم جُمعت من أكثر من ألفي شخص في 42 ولاية.

وكشف التحليل عن أنه من بين 267 سلالة مختلفة جرى تحديدها، تبين أن نحو 70 % منها مقاومة للمضادات الحيوية الفموية الثلاثة الأكثر استخداماً. وأظهر تقرير الدراسة المنشور في نيتشر كوميونيكيشنز، أن الاتجاهات الجغرافية أظهرت انتشاراً على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الولاية، إضافة إلى انتشار بين ولايات وأخرى، "مما يشير إلى وجود بؤر انتشار مجتمعية واسعة لم يتم رصدها بعد".

وقالت ميجان ستاروليس، من شركة كويست التي جرى جمع العينات عبر مكاتبها، في بيان: "البكتيريا شديدة المقاومة للمضادات الحيوية ظلت لفترة طويلة تُعد في المقام الأول مشكلة تقتصر على المستشفيات، لكن هذه الدراسة تكشف عن تحول خطير". وأضافت: "هذه البكتيريا تنتشر وتسبب عدوى شائعة مقاومة للمضادات الحيوية الموصى بها لعلاجها".

وذكر الباحثون أن السبب الرئيسي يعود إلى جين يعرف باسم سي.تي.إكس-إم-15، الذي يمنح البكتيريا ليس فقط خصائص مقاومة للمضادات الحيوية، بل يعزز أيضاً قدرتها على تحمل الإجهاد والتعرض للمعادن. وقالت ستاروليس: "توفر هذه الدراسة الخريطة الجينية اللازمة للبدء في تطوير لقاحات أو علاجات أخرى للمرضى المعرضين للخطر".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن بكتيريا الكلبسيلا الرئوية تسبّب وفاة نحو 600 ألف شخص سنوياً حول العالم. وهذه البكتيريا السبب الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة للإصابات بالالتهاب الرئوي الذي يحدث داخل المستشفيات.

(رويترز)