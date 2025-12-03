رسوم جامعات غزة تحرم آلاف الطلاب من الدراسة

- تعاني جامعات غزة من ارتفاع الرسوم الدراسية، مما يمنع أكثر من نصف الناجحين في الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات ويؤدي لاحتجاز 20 ألف شهادة جامعية، مما يعيق فرص العمل للخريجين في ظل الظروف المعيشية الصعبة. - قصص شخصية مثل ديما أبو جزر ونور أبو ريدة وابتهال العبادلة تعكس معاناة الطلاب في تحقيق أحلامهم التعليمية بسبب الرسوم المرتفعة واحتجاز الشهادات. - تحاول الجامعات تقديم تسهيلات مثل تقسيط الرسوم، لكن هناك مطالبات بتحويلها إلى مؤسسات مجانية لدعم التعليم، مع الحاجة لحلول مستدامة لضمان استمرار التعليم.

عادت جامعات قطاع غزة إلى العمل بعد توقف العدوان الإسرائيلي، لكن الكثير من الطلاب لا يستطيعون استكمال دراستهم، كما لا يستطيع كثير من الطلبة الجدد الالتحاق بها بسبب رسومها المرتفعة.

تقف الرسوم الجامعية حائلاً أمام الآلاف من الناجحين في الثانوية العامة في قطاع غزة، إذ تمنع أكثر من نصفهم من الالتحاق بالجامعات في ظل ظروف معيشية قاسية تعصف بغالبية الأهالي بعد عامين من الحرب التي عطّلت الوظائف، وأوقفت عجلة التعليم، وعمّقت الأزمات المعيشية.

في موازاة ذلك، يعاني آلاف الخريجين من العجز عن التقدم إلى الوظائف التي تعلنها المؤسسات الدولية والإغاثية بسبب احتجاز الجامعات شهاداتهم من جراء عدم دفع الرسوم المستحقة عليهم، والتي لا يستطيعون دفعها في الوقت الحالي. وتُدفع الرسوم الجامعية في قطاع غزة بالدينار الأردني، والدينار يعادل 1.41 دولار أميركي.

حصلت ديما عمر أبو جزر على معدل 91.6% في الفرع العلمي بالثانوية العامة لمواليد 2007، وهو معدل يمكن أن يصل إلى 97% مع احتساب مادة اللغة العربية التي تعرّض تصحيحها لخللٍ فنّي أثناء الامتحان الإلكتروني، ما حال دون اعتمادها لكثير من الطلبة، ليتراجع حلم دراسة الطب، خاصة مع الكلفة الباهظة للرسوم.

لم يكن تفوّق أبو جزر هيّناً؛ إذ فقدت خلال الحرب أمّها وشقيقاتها الأربع وشقيقها الوحيد، بينما تعرّضت لإصابات خطيرة في العمود الفقري والحوض، مكثت على أثرها شهراً كاملاً في العناية المكثّفة، عقب القصف الإسرائيلي لمنزلهم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما زالت تعاني من آثار الإصابات، وظروف النزوح، وضعف الإنترنت، وصعوبة العيش في الخيام. تقول ديما لـ"العربي الجديد" إنّ "رسوم دراسة الطب تراوح ما بين 1500 و2000 دينار أردني للفصل الواحد، وفرعي طب الأسنان والصيدلة تراوح رسومهما بين 1000 و1500 دينار، وهذا يفوق إمكانيات والدي. هذه الرسوم مبالغ فيها، وتحرم غالبية الطلبة من تحقيق أحلامهم".

مع شعورها بصعوبة تحقيق حلم طفولتها في ظل غياب المنح الدراسية للمتفوقين، بدأت تبحث عن تخصّصات أخرى تراعي وضعها المادي. وتضيف: "محزن أن أرى أقراني يلتحقون بالجامعات وينخرطون في الدراسة، بينما تقف الرسوم الجامعية حائلاً أمامي. اختيار التخصص صعب لأنه يحدد مستقبلك المهني، ويبدو أنني سأختار في النهاية تخصّص الفيزياء، أو ربما هندسة البرمجيات. رغم أن دراسة البرمجيات تحتاج إلى حاسوب خاص يصل ثمنه إلى نحو ثلاثة آلاف دولار، ما يجعلني مترددة في اختياره، رغم أنه يناسب متطلبات المستقبل". وتتابع أبو جزر أنّ "جميع الجامعات تواصلت معي بعد إعلان النتائج، ومنحتني منحة لفصل واحد، وهذا تسويق جيد، أو محاولة لربط الطالب بالجامعة، لكن ماذا سأفعل في بقية الفصول مع هذه الرسوم المرتفعة؟ ساعة الطب تكلف 100 دينار، وساعة البرمجيات 25 ديناراً، بينما ساعة الفيزياء تكلف 20 ديناراً".

أعداد كبيرة من طلبة غزة يعانون لمواصلة الدراسة، 29 نوفمبر 2025 (خميس الريفي/الأناضول)

بدورها، حصلت نور أبو ريدة على معدل 97.4% بالفرع العلمي، ولا فرصة أمامها في ارتياد الجامعة إلا عبر الحصول على منحة دراسية لدراسة طب الأسنان، بينما تراكمت الرسوم على شقيقها محمد الذي تخرج من تخصص الطب البشري بجامعة الأزهر، وتحتجز الجامعة شهادته إلى حين تسديد الرسوم البالغة 12 ألف دينار.

تفضل أبو ريدة تأجيل الالتحاق بالجامعة إلى حين تحسن ظروف عائلتها وسداد الرسوم الجامعية لشقيقها لتحرير شهادته من الاحتجاز، وتحكي لـ"العربي الجديد" عن حلمها الضائع نتيجة قسوة الظروف قائلة: "تمر علي أيام صعبة لأن أقراني التحقوا بالجامعات، وأنا ما زلت أنتظر، ومن الصعب أن نسدد الرسوم الجامعية لأخي، وباتت فرصتي الوحيدة تتمثل بالحصول على منحة".

تضيف: "لن أتخصص في أي مجال غير طب الأسنان، حتى لو اضطررت لتأجيل الالتحاق بالجامعة. اجتهدت كثيراً، وذاكرت في ظروف صعبة، وتفوقت رغم النزوح والقصف والعيش في الخيام، والآن فرحتي تنهار أمام توقف عجلة المستقبل، وأخي لا يستطيع العمل كي يساعدني، فلا توجد جهة صحية تقبل تشغيله من دون شهادة أو إفادة تخرج".

ولا يقتصر أثر ارتفاع الرسوم الجامعية على الطلبة الذين اجتاوزا التوجيهي وحدهم؛ فالكثير من خريجي الجامعات الذين أنهوا جميع مساقاتهم وتخرّجوا فعلياً لا يستطيعون الحصول على شهاداتهم بسبب الرسوم المتراكمة، ما يحرمهم من فرص العمل.

تخرجت ابتهال بسام العبادلة (24 سنة)، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بتخصص هندسة المعدات الطبية، لكنها بدون شهادة جامعية، وتقف عاجزة عن التقدم لوظائف المؤسسات الدولية أو الهيئات والجمعيات الإغاثية التي تنشر إعلانات حول حاجتها لتخصصها.

وتحكي العبادلة لـ"العربي الجديد": "بدأت المؤسسات الدولية تطلب خريجين للعمل، لكن يحتاج التقدم إلى الشهادة، وقد تواصلت مع الجامعة، لكنهم لم يقبلوا إعطائي حتى إفادة تخرج إلا بعد دفع كامل الرسوم المتراكمة، رغم أننا جميعاً نعيش في القطاع نفسه، والكل يعلمون طبيعة الأوضاع المادية الصعبة، والحياة فيها أولويات أكبر من دفع رسوم الجامعة، وهي تمثل مبلغاً كبيراً. وضع أهلي صعب، ورغم ذلك كانوا يحاولون دعمي بجزء كبير من الرسوم، رغم ارتفاع كلفة ساعة الدراسة".

لا يكفي التفوق وحده لمواصلة الدراسة، 29 نوفمبر 2025 (خميس الريفي/الأناضول)

تضيف ابتهال: "فقدت والدي قبل الحرب نتيجة مضاعفات مرض السرطان، ما انعكس على أوضاعنا المعيشية، لكني لم أتوقف عن طموحي الدراسي، وأكملت الدراسة الجامعية، وخلال الحرب ساء الوضع كثيراً، ولم يعد ما يتوفر لدينا من دخل يكفي للاحتياجات الأساسية، لتزيد الرسوم المأساة. الحصول على وظيفة سيساعد أهلي، لكن الجامعة ترفض منحي حتى الإفادة".

بدوره، يؤكد مسؤول الأطر الطلابية في قطاع غزة موسى أبو السعود، لـ"العربي الجديد"، أن الرسوم الجامعية تثقل كاهل الطلبة بعد إبادة جماعية تعرض لها القطاع، ولا يمكن النهوض من تداعيات الحرب بدون دعم المسيرة التعليمية للطلاب حتى يشاركوا في البناء.

ويقدر أبو السعود أن "نحو نصف الطلبة الناجحين في الثانوية لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعات بسبب الرسوم، والجامعات تحتجز أكثر من 20 ألف شهادة جامعية نتيجة الرسوم المتراكمة، ونحو 80% من الطلبة غير قادرين على استكمال الدراسة بفعل الرسوم، لأن غالبية أهالي القطاع يعيشون تحت خطر الفقر، وبالتالي أي أب لديه طالبان بالجامعة يحتاج إلى نحو 300 دولار شهرياً لدفع الرسوم، الأمر الذي يفوق قدرات الأهالي، والمطلوب هو تحويل الجامعات القائمة إلى جامعات مجانية حتى تساهم في بناء ما دمره الاحتلال"، ويلفت إلى أن "بعض الجامعات تطالب الطلاب الجدد بدفع كلفة ساعات خدمات جامعية لها علاقة بالمباني والتشغيل، إضافة إلى وجود عائق كبير في الدراسة الإلكترونية نتيجة عدم وجود بنية تحتية لتوفير كهرباء وإنترنت، فضلاً عن الرسوم. الجامعات تطالب الطلبة بدفع نصف الرسوم، وترحل النصف الآخر إلى التخرج، وبالتالي تحجز آلاف الشهادات، وتحرم أصحابها من الالتحاق بسوق العمل بسبب حرمانهم من أي وثيقة تفيد بتخرجهم، وهذا أمر غير قانوني".

من جانبه، يقول مساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون المالية والادارية، صائب العويني إن نحو خمسة آلاف طالب ممن أنهوا الثانوية العامة التحقوا بالفصل الدراسي الجامعي الأول، فيما يبلغ حاجز استيعاب الجامعة ستة آلاف طالب جديد، ليبلغ إجمالي عدد الطلبة 15 ألف طالب وطالبة. ويشرح العويني في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جميع الفلسطينيين في غزة يعانون من تداعيات حرب الإبادة التي أثرت على حياتهم وعلى معيشتهم، وبالكاد يستطيعون توفير الأساسيات، ومن الطبيعي ألا يستطيعوا توفير الحد الأدنى من الرسوم، رغم أن الرسوم الجامعية ليست باهظة، فعندما تحتسب الساعة الدراسية بمبلغ 15 أو 20 ديناراً أردنياً، يعني ذلك أن الرسوم الفصلية ستبلغ 150 ديناراً، باستثناء كلية الطب التي تصل فيها الرسوم الفصلية إلى نحو 1000 دينار".

ويؤكد العويني أن الجامعة تتفهم حاجة الناس، "وبالتالي نطالب بنصف الرسوم، أو أقل من نصفها، ويتم إعفاء أي طالب جديد من دفع رسوم الفصل الدراسي الأول، وقد ذهبنا إلى التعليم الوجاهي، وهذا كلفنا كثيراً في الترميم وإعادة الإعمار على نفقة الجامعة، وليست لدينا مصادر دخل أخرى غير تحصيل الرسوم، وبالتالي نحاول توفير الدخل اللازم لاستمرار التعليم، وقررنا تقسيط الرسوم، كما نطلب من الطلاب دفع 30 ديناراً بدل خدمات لإثبات الجدية".