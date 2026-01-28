ردات فعل غاضبة على قرار محافظة اللاذقية بمنع "المكياج" للموظفات

- أثار تعميم إداري في اللاذقية يمنع الموظفات من وضع المكياج خلال الدوام الرسمي استنكاراً واسعاً، حيث اعتبره ناشطون تدخلاً في الحريات الشخصية وتقييداً للحقوق الفردية، رغم توضيح المديرية أن الهدف هو تنظيم المظهر الوظيفي. - اعتبرت الناشطة ميس فارس القرار تعسفياً ويعكس عقلية سلطوية، محذرة من تطوره ليشمل اللباس والسلوك، ومشددة على الحاجة لخطط تنموية حقيقية. - قوبل القرار بالسخرية على وسائل التواصل، واعتبره المحامي عروة السوسي مساساً بالحقوق والحريات، محذراً من التعسف وسابقة قانونية خطرة.

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية، يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار والرفض؛ حيث اعتبره ناشطون ومواطنون تدخلاً سافراً في الحريات الشخصية، وتقييداً غير مبرر للحقوق الفردية.

وفي محاولة لامتصاص الغضب، نشرت مديرية الإعلام بالمحافظة بياناً توضيحياً عبر منصاتها الرسمية، أشارت فيه إلى أن التعميم "لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين".

غير أن التوضيح الرسمي لم يوقف ردات الفعل الغاضبة؛ إذ رأت الناشطة الحقوقية ميس فارس، أن القرار يعكس "عقلية سلطوية تبحث عن السيطرة بدل الإدارة، وعن الإخضاع بدل الإصلاح". وقالت فارس لـ"العربي الجديد": "حين تعجز السلطة عن محاسبة الفساد أو تقديم حلول اقتصادية، تلجأ إلى أسهل الأهداف: جسد المرأة ومظهرها". واعتبرت أن القرار لا يمكن فصله عن سياق "الوصاية الأخلاقية"، محذرة من أن "القرارات التعسفية تبدأ بتفاصيل بسيطة كمكياج اليوم، لتصل إلى اللباس والسلوك لاحقاً". وأضافت: "اللاذقية لا تحتاج إلى (شرطة مظهر) أو قرارات استعراضية، بل إلى خطط تنموية حقيقية. الخطر لا يكمن في أحمر الشفاه، بل في العقل الذي يرى في جسد المرأة ساحة للسلطة ويظن أن التضييق يصنع دولة".

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قوبل القرار بموجة من السخرية والاستياء. وكتبت مريم زاخور معلقة: "للصراحة، هل هذه أكبر أزماتنا الآن؟ هذا تدخل في الحريات الشخصية غير موجود في أي بلد في العالم". فيما تساءلت زينة جميل: "تركنا كل مشاكل البلد، واكتشفنا أن مكياج الموظفات هو الذي يصنع الأزمة؟!".

وعلى مستوى العاملات، تقول "نادين" (موظفة في دائرة خدمية فضّلت عدم ذكر اسمها الكامل)، إن القرار أشعرها بالإهانة، مضيفة: "نلتزم بالعمل وخدمة المواطنين، ولم يكن المكياج يوماً معياراً للكفاءة. كان الأجدى معالجة مشكلات العمل بدل مراقبة مظهرنا". في المقابل، ترى عبير حاج موسى (موظفة إدارية) أن تنظيم المظهر قد يكون مفهوماً إذا جاء ضمن معايير واضحة، لكنها تشير إلى أن "المنع الكامل يخلق حالة من القلق والخوف من التعسف".

من جانبه، اعتبر المحامي عروة السوسي أن القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً إلى "مساس مباشر بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الإعلان الدستوري". وأوضح السوسي لـ"العربي الجديد"، أن الحرية الشخصية مصونة بنص دستوري، ولا يجوز تقييدها إلا بموجب قانون صادر عن سلطة تشريعية، وليس عبر تعميم إداري من المحافظ. وأشار إلى أن "قانون الإدارة المحلية منح المحافظ صلاحيات تنفيذية لتطبيق القوانين، دون أن يمنحه سلطة فرض قيود عامة على السلوك الشخصي"، محذراً من أن "القرار يفتح الباب أمام التعسف، ويشكّل سابقة قانونية خطرة".

يُذكر أن محافظة اللاذقية سبق أن نشرت الصيف الفائت تعليمات تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاماً"، والنساء بتغطية الجسم (البوركيني). وقد أثار القرار آنذاك جدلاً واسعاً حول حدود تدخل الدولة في حرية الأفراد، واعتبره كثيرون مؤشراً على توجهات لفرض رقابة مشددة على نمط الحياة الاجتماعية في المدينة الساحلية.