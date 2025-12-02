رحلة سيوة... وجهة شتوية لتتبع مسار الإسكندر الأكبر

مع بداية موسم الشتاء، تتحول واحة سيوة الواقعة في وسط الصحراء المصرية، إلى وجهة سياحية نتيجة هدوئها وتفردها البيئي والمناخي، ورغم أن الواحة قليلة السكان ومساحتها صغيرة، إذ لا تتعدى بضعة كيلومترات، فإنها تبدو عامرة بالحياة، وهي بسيطة العمران لكن مبانيها شديدة التعقيد والعمق، وغنية بالآثار والحكايات التي تجعلها من أكثر الأماكن حضوراً في تاريخ الشرق وذاكرة الرحالة والكتاب.

ومنذ اكتشاف قدماء المصريين، ومن بعدهم الرومان والإغريق الواحة، تعاملوا معها أرضاً ذات حضور خاص، ولعل أشهر من زار سيوة كان الإسكندر الأكبر الذي وصل إليها في عام 331 قبل الميلاد لزيارة معبد "آمون"، كي يحصل على وثيقة من كهنته بنسبه إلى آلهة الفراعنة، وكان المعبد أحد المراكز الكبرى المنافسة لمعابد الآلهة المقدسة في اليونان، الأمر الذي يؤهله لتقديم نفسه إمبراطوراً مقدساً بصفته "ابن الآلهة"، وبالتالي يكتسب شرعية لحكم مصر، بعد أن أحكم قبضته على اليونان وبلاد المشرق.

وزادت الزيارات خلال القرن العشرين، عقب أبحاث قامت بها الألمانية كيتا مولر، والتي ادعت اقترابها من اكتشاف قبر الإسكندر الأكبر في سيوة، مشيرة إلى وجود غرفة دفن غارقة داخل بحر الرمال العظيم، الذي تقع الواحة على أطرافه.

وانتشرت نظرية الباحثة الألمانية عالمياً، ما دفع قوافل الباحثين والأثريين للمجئ إلى مصر، بحثا عن مقبرة الإسكندر، ومعبد آمون المسمى "معبد التنبؤات"، حتى اضطرت السلطات المصرية إلى منع وجود الباحثة مولر في سيوة، وطرد آخرين ممن حاولوا السير على نهجها، بعد إقامتهم في الواحة لسنوات، خاصة أن بعضهم حاولوا فصل عشائر المنطقة عن الامتداد المصري والعربي، وربطهم بأمازيع شمال أفريقيا، أو المناداة بعرق خاص يعزلهم عن جغرافيا المنطقة كلها وتاريخها.

ورغم عدم ثبوت نظرية وجود مقبرة الإسكندر في سيوة على أرض الواقع، إلا أنها لازالت تلقي صدى لدى كثير من أهل الواحة، ويتحدث عدد من عجائز سيوة بيقين عنها، مؤكدين وصول الإسكندر إلى سيوة البعيدة عن نهر النيل بنحو 900 كيلومتر في وسط الصحراء، وعلى بعد 300 كيلومتر من البحر المتوسط، وسط مسافة شاسعة من الكثبان الرملية المتحركة، ما جعل رحلة العودة محفوفة بالمخاطر، وأنه ضل الطريق في الصحراء، ومات ودفن في "مكان سري".

تستقطب سيوة آلاف السياح سنويا، نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

يقول الدليل السياحي بواحة سيوة، عبد الرحمن محمد لـ"العربي الجديد": "لا تدهش عندما تسمع أن الإسكندر الأكبر جاء إلى سيوة لزيارة معبد آمون، فقد كان يسعى إلى كسب احترام المصريين الذي اعتبروا آمون، إله الشمس، سيداً للآلهة، بينما الإغريق كانوا يعتقدون أن زيوس هو آمون، لذلك عندما أعلن الكهنة أن الإسكندر (ابن آمون)، اكتسب شرعية دينية وسياسية، بينما كان يبحث عن قيمة شخصية لفتوحاته، وهو الأمر الذي مكنه من حكم مصر بسهولة، والانطلاق منها إلى غزو الشرق الأدنى".

سألنا الدليل الخمسيني عن أصل سرديته التاريخية، فضحك مؤكداً أنه اكتسبها من الباحثين والآثاريين الغربيين الذي توافدوا على مدار عقود إلى الواحة بحثا عن بوابة الإسكندر الاكبر، مشيراً خلال جولة اصطحب فيها مراسل "العربي الجديد" إلى معبد آمون ومسار الإسكندر الأكبر، إلى توافد آلاف السائحين الأجانب سنوياً لزيارة المعبد، بغرض التعرف إلى سر جاذبية المكان للإسكندر الأكبر.

تتمتع واحة سيوة بهدوء يميزها، نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

ويطلق أهل سيوة على المكان الذي أقيم فيه معبد آمون "ربوة أم عبيدة"، إذ يصعد الزائرون درجات من الحجر الكلسي، لمشاهدة البناء الذي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف سنة، وعلى مقربة منه يقع "جبل الموتى" الذي يضم عشرات المقابر المحفورة في الصخر، والتي يعود بعضها إلى الأسرة السادسة والعشرين الفرعونية، وعلى مسافة 3 كيلومترات تقع قلعة شالي المبنية من خليط الطين والملح، والذي يطلق عليه محلياً اسم "الكرشف".

وفي المسافة بين تلك المعلم، تنتشر بحيرات الملح، وينابيع المياه الدافئة، وأشهرها "عين كليوباترا"، والتي يزعم كثيرون أن ملوكاً من عصور الفراعنة والبطالمة جاءوا إليها للتطهر والاستشفاء، وعلى حافة عين كليوباترا يتسابق الشباب مع السياح على الاستحمام والغوص في المياه الكبريتية التي تمتد لعمق يزيد عن 20 متراً، وتتسرب المياه إلى جنبات الحوض الدائري الذي يزيد قطره عن 10 أمتار.

يروي العشريني مصطفى عيسى لـ "العربي الجديد"، كيف تحول مسار الإسكندر الأكبر إلى طريق حيوي للأنشطة السياحية في سيوة، والتي لا يتوافد إليها السائحون فقط، بل الطيور والجوارح التي تأتي من وسط أوروبا في شهر الخريف خلال الهجرة إلى أفريقيا عبر الصحراء الكبرى، وتجبرهم الرحلة الشاقة على الهبوط في الواحة للتزود بالطعام والمياه، قبل استكمالها، وهم يعودون من جديد في فصل الربيع في الرحلة المعاكسة نحو الشمال.

يشير عيسى إلى عقاب أوروبي يقف على كتفه، مؤكداً أنه يعمل على رعايته حتى يشفى من إصابة ألمت به، وأنه سيطلق سراحه ليواصل رحلاته السنوية، بينما يطلب السائحون التقاط الصور معه على ضفاف بحيرة الزيتون التي تعد أكبر بحيرات الواحة وأكثرها سكوناً وجمالاً، خاصة عند الغروب والشروق.

تبدو واحة سيوة مستقلة بطبيعتها عن بقية مناطق مصر، إذ لا تنتمي إلى وادي النيل، ولم ترض بحياة البداوة التي تفرضها الطبيعة على أهل الصحراء، بل تحولت إلى لوحة خضراء تضم أشجار النخيل والزيتون المحاطة ببحيرات الملح، والتي ترويها مياه شرب صافية تتفجر من باطن الأرض.

وينفرد سكان سيوة بأنهم مزيج من الأصول المصرية القديمة والعرق الأمازيغي المنتشر في دول شمال أفريقيا، لكن أهلها يفضلون القول إنهم "سيويون"، فلا هم فراعنة، ولا هم عرب، وإنما فصيل خاص من الأمازيغ، وهم يتحدثون لغة خاصة تقارب الأمازيغية الشاطئية، لكن بها الكثير من المفردات العربية، باعتبارها لغتهم المكتوبة التي يتعلمونها في المدارس، ويتعاملون بها مع العرب والأجانب، يرفضون التحدث بلغتهم مع الغرباء.