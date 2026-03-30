رحلة الإسبانية نويليا كاستيو من العجز المأساوي إلى الموت الرحيم

انتهت حياة الشابة الإسبانية نويليا كاستيو مساء 26 مارس/آذار 2026، عبر القتل الرحيم داخل مركز للرعاية في كاتالونيا. لكن وفاتها لم تكن خبراً عادياً، فقد حدثت بعد مسار طويل من المعاناة، ومن معركة قانونية استمرت 601 يوم، جعلت قصتها واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في المجتمع الإسباني.

وجاء قرار الموت الذي وصفته هي نفسها قبل أيام من وفاتها بأنه "الراحة الأخيرة"، باعتباره خلاصة مسار ثقيل بدأ قبل سنوات في حياة لم تعرف الاستقرار منذ بدايتها. نشأت نويليا في بيئة عائلية مفكّكة، إذ كان الانفصال المبكّر بين والديها بمثابة نقطة تحول في حياتها. فقدت الاستقرار النفسي والمادي مبكراً، وتنقّلت بين ظروف صعبة وبيئات متعددة، إلى أن انتهى بها الأمر لفترة طويلة في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة، بعيداً عن أسرة قادرة على احتوائها أو تقديم الدعم العاطفي الضروري.

في تلك السنوات، كان الألم يتراكم بصمت، لم يكن ظاهراً في سلوكها اليومي، لكنه حفر أثره في شخصيتها، وعزّز شعوراً عميقاً بالوحدة وعدم الأمان. لاحقاً، تعرّضت لاعتداءات جنسية متكررة، وعاشت تجارب قاسية تركت ندوباً نفسية أثقلت سنوات شبابها المبكرة، فصاغت لديها إحساساً بالعجز أمام المعاناة وعدم القدرة على حماية نفسها.

هذه التجارب الصادمة لم تكن مجرد حوادث معزولة، بل شكلت شبكة من الألم النفسي المستمر الذي تراكم مع مرور الوقت، وأدى إلى اضطرابات نفسية حادة، بما في ذلك محاولات انتحار سابقة، آخرها سقوطها من الطبقة الخامسة، ما أدى إلى شلل نصفي.

كان لهذه الخلفية العاطفية والنفسية والجسدية دوراً محورياً في قرارها النهائي باللجوء إلى القتل الرحيم، فالألم المزمن الذي عاشته لم يقتصر على جسدها، بل امتدّ إلى روحها، وجعل خيار الموت بكرامة، في نظرها، الوسيلة الوحيدة للتحرّر من معاناة تراكمت على مدار سنوات. بهذا المعنى، لم يكن قرارها لحظة عابرة أو اندفاعاً عاطفياً بقدر ما كان نتيجة تراكمية لمسار حياة مليء بالصدمات والعجز عن العيش في كيان متضرّر بالكامل، جسدياً ونفسياً.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وصلت حياتها إلى نقطة الانفجار، فبعد تعرّضها لاعتداء جنسي جماعي، دخلت في حالة انهيار حاد، دفعتها إلى محاولة إنهاء حياتها بالقفز من الطبقة الخامسة. لم تمت، لكن ما تلا ذلك كان أشبه بموت آخر. أصيبت بشلل نصفي دائم، وتحوّل جسدها إلى مصدر ألم مستمر. لم تعد قادرة على الحركة الطبيعية، وعاشت على وقع آلام مزمنة، واعتماد شبه كامل على الآخرين. هنا، لم يعد السؤال "كيف تعيش؟"، بل "هل يمكن احتمال هذه الحياة؟".

وصفت التقارير الطبية حالتها بأنها "غير قابلة للتحسن"، مع معاناة جسدية ونفسية مزمنة. لم يكن الأمر مجرد إعاقة، بل حالة مركّبة من الألم الجسدي، والصدمة النفسية، والذاكرة الثقيلة لتجارب سابقة. كلّها عوامل دفعتها إلى اتّخاذ قرارها بطلب القتل الرحيم.

تظاهرة في برشلونة بشأن قضية نويليا كاستيو، 26 مارس 2026 (لورينا سوبينا/Getty)

في إبريل/نيسان 2024، تقدّمت نويليا بطلب رسمي للحصول على القتل الرحيم، وبعد أشهر من التقييمات الطبية والقانونية، وافقت لجنة الضمان والتقييم في كاتالونيا على طلبها بالإجماع. لكن ما بدا نهاية قانونية واضحة، تحوّل إلى بداية صراع جديد. رفض والدها القرار، وبدعم من جمعية "المحاميون المسيحيون" بدأ مساراً قضائياً طويلاً لوقف التنفيذ.

استندت الطعون إلى التشكيك في قدرتها على اتّخاذ القرار، رغم أن التقارير الطبية والقضائية أكدت عكس ذلك. وتنقلت القضية بين المحاكم، من محاكم برشلونة إلى المحكمة العليا، ثم المحكمة الدستورية، وصولاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي كل مرة، كان الحكم واحداً ومفاده أنّ نويليا تملك الأهلية الكاملة، وقرارها حرّ وواضح، ورغم ذلك استمرّ التعطيل.

وقد أُقرّ القتل الرحيم في إسبانيا بموجب قانونٍ دخل حيّز التنفيذ عام 2021، ليجعلها واحدة من الدول القليلة التي تتيح هذا الإجراء على نحوٍ قانوني ومنظّم. ويشترط القانون أن يكون طالب القتل الرحيم راشداً، ويتمتّع بكامل أهليته العقلية، ويعاني من مرض خطير غير قابل للشفاء أو حالة صحية مزمنة تُسبّب معاناة جسدية أو نفسية "لا تُحتمل"، كما يفرض مساراً دقيقاً يتضمن تقديم طلبَين رسميَّين، ومراجعة من طبيبَين، ثم تقييم من لجنة مستقلة لضمان أنّ القرار حرٌّ وواعٍ. ورغم هذا الإطار الصارم، أظهرت بعض الحالات، مثل قضية نويليا، أن المسار قد يطول بفعل الطعون القضائية أو الخلافات العائلية، ما يفتح نقاشاً حول التوازن بين الضمانات القانونية واحترام إرادة المريض.

كان من المقرّر تنفيذ القتل الرحيم في أغسطس/آب 2024، لكن الإجراءات القضائية أوقفته في اللحظة الأخيرة. تحوّلت حياة نويليا إلى انتظار طويل، بين حقٍ معترف به، وتنفيذ مؤجل. 601 يوم من التعليق، في حالة وصفتها تقارير إعلامية بأنها مليئة بـ"العراقيل والتضليل والضغوط". خلال تلك الفترة، لم تغيّر نويليا قرارها. خرجت قصتها إلى العلن، وانقسم المجتمع الإسباني حولها. تحوّلت إلى ساحة صراع بين رؤيتَين؛ حق الفرد في تقرير مصيره مقابل خطاب ديني وسياسي يرفض القتل الرحيم، وهكذا شهدت قضيتها حملات تضامن، وأخرى معارضة، بل وحتى تداول معلومات مضلّلة حول حالتها. وفي خضم هذا الضجيج، بقي صوتها خافتاً وطلبها بسيطاً، تريد أن تتوقف عن الألم.

في آخر ظهور إعلامي لها، بدت نويليا حاسمة. قالت إنّها تريد أن "ترحل بسلام"، وأن تتوقف عن المعاناة. اختارت تفاصيل موتها، بحيث يكون في غرفتها، بعيداً عن أعين الآخرين، في لحظةٍ خاصة لا يشهدها أحد. حتى النهاية، ظلّت متمسكة بقرارها، رغم كل محاولات التراجع.

وفي 26 مارس 2026، وبعد استنفاد كل المسارات القضائية، نُفّذ القرار. رحلت نويليا كاستيو، كما أرادت، بعد معركة طويلة مع الألم، ومع المجتمع أيضاً. لكنّ قصتها لم تنتهِ برحيلها. فهي أعادت فتح أسئلة عميقة حول مَن يملك القرار النهائي في الحياة والموت؟ هل يمكن للعائلة أن تعطّل حقاً فردياً؟ وأين يقف القانون حين يتقاطع الألم الإنساني مع الصراع الأخلاقي؟