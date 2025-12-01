- أقدم رئيس محكمة جنح مستأنف بالإسكندرية على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه داخل استراحة القضاة في سموحة، بعد انتهاء عمله اليومي بشكل طبيعي. - تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوجود جثة المستشار "س. م."، حيث أظهرت المعاينة إصابته بعيار ناري من مسافة قريبة، وعُثر على السلاح المستخدم بجواره. - حضرت النيابة العامة لمعاينة الموقع، وطلبت خبراء الأدلة الجنائية لجمع الأدلة والتحفظ على السلاح، بينما كُلّفت المباحث بالتحقيق في ملابسات الحادث.

أنهى رئيس محكمة جنح مستأنف بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر حياته، مساء اليوم، بإطلاق الرصاص على نفسه من سلاحه الخاص داخل الاستراحة المخصّصة للقضاة في منطقة سموحة وسط المدينة، وذلك بعدما أنهى عمله القضائي اليومي بشكل طبيعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بوجود جثة لأحد أعضاء الهيئة القضائية داخل استراحة القضاة في منطقة سموحة بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص والمعاينة وجود جثة المستشار "س. م."، رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ بالإسكندرية. وبفحص الجثة، تبيّنت إصابتها بعيار ناري ذي فتحة دخول وخروج، أُطلق من مسافة قريبة، كما عُثر على السلاح الناري المستخدم ملاصقاً للجثة.

وأُخطرَت النيابة العامة التي حضرت إلى موقع الحادث لمعاينته، وطلبت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الموقع وجمع فوارغ الطلقات، إضافة إلى التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرّرت الشرطة المحضر اللازم، وكُلّفت المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وظروفه.