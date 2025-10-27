رئيس الهلال الأحمر القطري: غزة تصدرت أولويات العمل الإنساني

أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، يوسف بن علي الخاطر، أن قطاع غزة تصدّر أولويات العمل الإنساني منذ اندلاع الحرب، إثر ما يمر به من ظروف إنسانية صعبة، موضحاً أن الهلال الأحمر القطري نفذ أكثر من 50 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليون ريال قطري، استفاد منها نحو 1.7 مليون شخص، ضمن قطاعات إنسانية عديدة كالغذاء والإيواء والمياه.

وقال الخاطر في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا": إن الهلال الأحمر القطري أطلق ثلاث حملات مخصصة لغزة، تمثلت في حملة "فداك فلسطين" التي أطلقت كنداء للاستجابة العاجلة، وحملة "غزة أبية" التي جاءت في إطار التطورات الميدانية واستجابة للحالات الإنسانية، خاصة مع تزايد حالات النزوح وشح المواد الغذائية وتفاقم الأوضاع الصحية، وآخرها حملة "الحياة لغزة" التي أطلقت في نهاية يوليو 2025 ولا تزال مستمرة، موضحا أن تلك الحملات تأتي بالتزامن مع الحملات الموسمية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري مثل حملة رمضان المبارك، وحملة الشتاء الدافئ، وحملة الأضاحي، والتي تكون فيها الأولوية لقطاع غزة في تمويل وتنفيذ المشاريع نظرا للحاجة الإنسانية الكبيرة هناك.

معوقات على طريق المساعدات إلى غزة

وفي ما يتعلق بأبرز التحديات والمعضلات التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، شدد الخاطر على أن مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة واصل عمله في القطاع وتمكن من الوصول إلى المستفيدين رغم الظروف الصعبة والنزوح المتكرر لكوادر المكتب، وعلى الرغم من الفترات الطويلة من إغلاق المعابر مؤكدا استمرار توزيع المساعدات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة ومع عدد من الجهات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، والهلال الأحمر المصري، والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، والهلال الأحمر الفلسطيني. ولفت إلى أنه تم تنويع آليات التنفيذ وطبيعة التدخلات بين إدخال المساعدات من الخارج وتنفيذ بعض المشاريع داخل القطاع.

وفي ما يخص التدخلات الإنسانية التي دخلت غزة رغم الحصار الجائر المفروض عليها، قال الخاطر إن الهلال الأحمر القطري نفذ هذه التدخلات بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة، حيث أدخلت جميع المساعدات تحت عنوان "المساعدات القطرية"، مذكرا بأنه تم إنشاء جسر جوي في بداية الحرب بين الدوحة ومدينة العريش في جمهورية مصر العربية لشحن المساعدات ونقل المرضى والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات القطرية، فضلا عن تجهيز مستودعات لاستقبال المساعدات في العريش وتخزينها لحين التمكن من إدخالها إلى داخل القطاع. أما بالنسبة للمساعدات التي قدمت عبر الجانب الأردني، فأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية للاستفادة من قدراتها اللوجستية في استقبال وإيصال المساعدات إلى داخل غزة. وحول التدخلات الطبية منذ بداية العدوان على غزة، قال الخاطر: "إن تلك المساعدات شملت توريد أدوية ومستهلكات طبية، وتوريد مستشفى ميداني، وسيارات إسعاف، وأدوات وتجهيزات طبية، إلى جانب التعاقد مع أطباء استشاريين لتنفيذ عمليات جراحية تخصصية، بالإضافة إلى ابتعاث فريق طبي من خارج غزة، والمساهمة في تنفيذ برنامج إجلاء طبي للمرضى والجرحى إلى دولة قطر".

أبرز مشاريع الهلال الأحمر القطري في 2026

حول أبرز المشاريع المستقبلية التي يعتزم الهلال الأحمر القطري تنفيذها في عام 2026، قال الخاطر: "إنه سيتم التركيز على أنشطة الإنعاش وإعادة التأهيل والمشاريع التنموية في قطاع غزة، والاستعداد المستمر لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لمختلف الأزمات، وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية، والمناصرة الإنسانية في المحافل الدولية، وإنشاء وحدات الاستجابة للطوارئ (ERU) المعتمدة دوليا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، وتتضمن: وحدة الدعم النفسي والاجتماعي، ووحدة المستشفى الميداني (Type 2)، ووحدة المياه والإصحاح (15)".





الهلال الأحمر القطري في سورية

ونظم الهلال الأحمر القطري في سورية مجموعة من الحملات الإنسانية، من بينها حملة "سورية أبشري"، التي تأتي في إطار الجهود الإنسانية لدولة قطر لدعم الشعب السوري، لا سيما في المجال الصحي، من خلال توفير أجهزة ومستلزمات طبية متطورة تسهم في تعزيز قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم خدمات الرعاية والعلاج. وأشار الخاطر إلى أنه تحت رعاية إدارة التعاون الدولي وبدعم من سدرة للطب وعدد من الجهات القطرية، تم في شهر سبتمبر 2025 إرسال شحنات برية وجوية تضم أجهزة ومستلزمات طبية بلغ إجماليها 90 طنا، إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة موجهة لدعم القطاع الصحي والإنساني في سورية.

وبيّن أن الحملة تهدف إلى دعم القطاع الصحي السوري، من خلال تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة ومستلزمات طبية حديثة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في ظل الظروف الصعبة، إلى جانب تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الحالات الطارئة وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، وإعادة الأمل والاستقرار للعائدين إلى مناطقهم بعد سنوات من الأزمة. ولفت إلى أن الخطة تهدف إلى تغطية احتياجات أكثر من 50 مستشفى ومركزا صحيا في مختلف المحافظات السورية، من خلال إيصال مئات الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية، إلى جانب آلاف السلال الإغاثية والبطانيات وحقائب الإسعافات الأولية.

مشاريع الهلال الأحمر القطري في 2025

وخلال عام 2025، دشن الهلال الأحمر القطري عدة مشاريع في بنغلادش، من بينها تشغيل خمسة مراكز صحية ومستشفى ميداني داخل مخيمات اللاجئين الروهينغيا، وحفر 25 بئرا لمياه الشرب في مناطق متفرقة، وبناء نحو 508 مآو جديدة وصيانة 302 مأوى قائم داخل المخيمات، مع توزيع حزم مواد غير غذائية على المستفيدين، إلى جانب إطلاق مشاريع موسمية مثل الشتاء الدافئ والأضاحي، وعلاج أمراض القلب للأطفال المرضى من خلال قافلة القلوب الصغيرة. وبهذا السياق، أشار الخاطر إلى تدشين مشروعين لكسب العيش لتمكين النساء من اللاجئات الروهينغا والمزارعين المتضررين من الفيضانات اقتصاديا.

وفي لبنان، قال الخاطر إنه خلال عامي 2024 و2025 ركز الهلال الأحمر القطري على خمسة مسارات أساسية من خلال إطلاق عدة مشاريع في مجالات الصحة، والمياه والإصحاح، والأمن الغذائي، والاستجابات الطارئة والشتاء، والمساعدات النقدية عبر برنامج "الطريق إلى الاستقرار" بدعم من صندوق قطر للتنمية لدعم آلاف الأسر اللبنانية الأكثر هشاشة بمساعدات نقدية متعددة الأغراض.

وفي اليمن، استعرض الخاطر أبرز المشاريع والاستجابات الإنسانية التي نفذها الهلال الأحمر القطري، ومن بينها حفر آبار ارتوازية وإنشاء خزانات مياه، ومشاريع تحسين سبل العيش ودعم المستوى المعيشي، ودعم مركز القلب والأوعية الدموية في تعز، إلى جانب المشاريع الموسمية كتوزيع السلال الغذائية ومواد الإيواء الشتوية، ومشروع دعم مرضى الفشل الكلوي والأورام السرطانية.





أما بالنسبة إلى التدخلات الإنسانية في أفغانستان، فتم بناء وتجهيز وتشغيل مركز صحي أساسي (BHC) في ولاية قندهار (مديرية داند) لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ودعم تشغيل مركز صحي شامل (CHC)، وحفر وتركيب 62 بئرا ارتوازية لتوفير مياه الشرب، وتنفيذ ثلاثة مشاريع لتعزيز سبل العيش للأسر الفقيرة والمحتاجة في مجالات متعددة، إلى جانب المشاريع الموسمية كإفطار الصائم والشتاء الدافئ والأضاحي، وبناء قرية سكنية للأسر الفقيرة من العائدين قسرا من اللجوء لـ100 أسرة بتمويل من فاعلات خير من قطر. وفي هذا السياق، أضاف أنه تم تنفيذ مشروع الاستجابة لاحتياجات المتضررين من زلزال 2025 في ولاية كونر، مبينا أنه جارٍ تنفيذ مشروع دعم الزراعة لتحسين المستوى المعيشي للأسر المتأثرة من الكوارث لما يقارب 2000 أسرة بتمويل من صندوق قطر للتنمية، كما يُجرى الترتيب لتنفيذ مشروع لدعم مركز قلب الأطفال بمستشفى إنديرا غاندي في كابل بتمويل من الصندوق ذاته بتكلفة تقدر بأكثر من مليوني دولار.

وفي الصومال، نفذ الهلال الأحمر القطري، بحسب ما أكده الخاطر، العديد من المشاريع الصحية والطبية في مناطق مختلفة شملت عمليات قسطرة القلب للأطفال، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، وعمليات العيون، وتوفير الأدوية العلاجية للمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى المشاريع الإنتاجية للأسر الفقيرة لتوفير مصدر دخل ثابت، وحفر الآبار الارتوازية العميقة في المناطق المتضررة من الجفاف.

مكافحة العمى في السودان

وحول المشاريع الإنسانية في السودان، بيّن رئيس الهلال الأحمر القطري أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمثلت في التدخلات الإنسانية المتكاملة، ومشروع "نور" لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى، ومشروع دعم سبل كسب العيش والتمكين الاقتصادي، من خلال تمكين الأسر السودانية اقتصاديا عبر دعم الجمعيات الزراعية وتوفير المعدات الأساسية التي تعزز الإنتاج الزراعي وتخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح الخاطر أن اختيار المناطق المستفيدة يأتي منسجما بحسب مدى توفر التمويل والدعم من الجهات المانحة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات حكومية أو خاصة من داخل قطر أو خارجها، إلى جانب إطلاق حملات تبرع، مضيفا أن هناك اعتبارات جغرافية وسياسية ولوجيستية تؤخذ بعين الاعتبار، مثل إمكانية الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والوقائية في مناطق النزاعات.

وعن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، قال إن الهلال الأحمر القطري يعمل في مختلف مجالات العمل الإغاثي والتطوعي محليا ودوليا، من خلال مساهماته الفاعلة في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة، معتمدا على قاعدة واسعة من المتطوعين.

وأكد أن عضوية الهلال الأحمر القطري في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر منحته القدرة على العمل الدولي والاستفادة من شبكة تضم 191 جمعية وطنية حول العالم، بما يتيح له الاستجابة الفورية للكوارث.

وحول جاهزية الهلال الأحمر القطري في حالات الطوارئ، قال رئيس مجلس الإدارة إن الهلال يحدد أولويات التدخل في حالات الكوارث والطوارئ داخل قطر وخارجها وفق منهجية دقيقة مبنية على المعايير الإنسانية الدولية، مع مراعاة طبيعة الأزمة ودرجة تأثيرها. وأوضح أنه في الخارج تعتمد الاستجابة على درجة خطورة الكارثة وتأثيرها وعدد الضحايا والمتضررين ومستوى الدمار، فضلا عن النداءات الدولية العاجلة، مبينا أن الأولوية تمنح دائما للمجتمعات الأكثر هشاشة وفقرا، إلى جانب النظر في الوجود الميداني والشراكات المحلية ومدى توافر الموارد والتمويل.

وحول مستقبل العمل الإنساني في ظل التحديات العالمية، اعتبر الخاطر أن الهلال الأحمر القطري يركز على المناصرة الإنسانية من خلال نشر مفاهيم القانون الدولي الإنساني واحترام مبادئ الحركة الدولية. وأشار إلى أن الهلال الأحمر القطري، رغم جميع التحديات، يمتلك شبكة واسعة من الأدوات والتنسيق، مبينا أن الاستثمار في هذه القدرات بشكل منسق مع بقية الفاعلين يمكن أن يحول العمل الإنساني من مجرد استجابة للأزمات إلى أداة لبناء الاستقرار والتنمية المستدامة.

(قنا)