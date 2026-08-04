ذكريات زلزال دهشور 1992

- زلزال السويس يعيد ذكريات زلزال 1992: وقع زلزال السويس بقوة 5.6 درجات دون خسائر بشرية أو دمار كبير، مقارنة بزلزال 1992 الذي أودى بحياة 560 شخصًا وأصاب الآلاف، بسبب موقعه الجغرافي في منطقة ذات كثافة سكانية عالية. - أهمية الموقع الجغرافي: مركز زلزال السويس كان في البحر، مما قلل من تأثيره، بينما زلزال 1992 ضرب مناطق مكتظة بالسكان في القاهرة والجيزة، مما زاد من حجم الكارثة. - التحديات العمرانية في مصر: تظل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط قائمة، حيث يوجد نحو 100 ألف عقار مهدد، وتسعى الحكومة للقضاء على المناطق العشوائية بحلول 2030.

أعاد زلزال السويس الذي وقع فجر أمس الاثنين إلى ذاكرة كثير من المصريين تفاصيل أليمة عاشوها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول 1992، حين ضرب زلزال مماثل العاصمة القاهرة، مخلّفاً مئات الضحايا وآلاف المساكن المتضررة.

كان زلزال الأمس مماثلاً في القوة تقريباً (5.6 درجات) مقارنة مع 5.8 درجات في زلزال 1992، لكن التداعيات كانت مختلفة تماماً، فالزلزال الأحدث الذي كان مركزه شمال مدينة السويس

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(شرق) لم يخلّف ضحايا، ولم يسجّل دماراً كبيراً، بينما أوقع الزلزال الأقدم أكثر من 560 قتيلاً وخلّف أكثر من عشرة آلاف مصاب، كما نتج عنه تشريد نحو 50 ألف مصري، إذ تسبب في تدمير نحو 350 مبنى بالكامل، وتضرر أكثر من تسعة آلاف مبنى آخر، بحسب الأرقام الرسمية، وقد لحقت أضرار بأكثر من 200 موقع أثري، وسقطت كتلة حجرية من الهرم الأكبر بالجيزة.ويرجع السبب الرئيس لاختلاف الأضرار بين الزلزالين إلى الموقع الجغرافي للمركز، فزلزال السويس كان مركزه في البحر، وبالقرب من منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، بينما زلزال 1992 كان مركزه في منطقة دهشور بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة، وبالتالي تأثرت به مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.الفارق الحاسم إذن ليس في اختلاف قوة الزلزالين، بل في البنية العمرانية للمنطقة المحيطة، فزلزال 1992 لم تكن قوته استثنائية على مقياس ريختر، لكنّه كان مدمّراً بشكل غير عادي، إذ ضرب قلب القاهرة والجيزة بكثافتهما السكانية الكبيرة ومبانيهما المتهالكة، أما الزلزال الجديد فكان مركزه بحرياً، وهو بعيد نسبياً عن الكتلة السكانية الكثيفة، ما أتاح للطاقة الزلزالية أن تتبدّد جزئياً قبل بلوغ المناطق المكتظة.

ويعيد كل زلزال يضرب مصر، مهما كانت قوته، فتح ملف العقارات الآيلة للسقوط، إذ بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) هناك ما يقارب 100 ألف عقار آيل للسقوط في مختلف محافظات مصر، ما يمثل خطراً قائماً بذاته، لكن هذا الخطر يتضاعف مع وقوع أية هزّة أرضية، مهما كانت درجة قوتها.

وبينما تسعى السلطات المصرية منذ سنوات إلى القضاء على المناطق السكنية شديدة الخطورة، ومن بينها المساكن العشوائية، عبر برامج لبناء مناطق سكنية بديلة، على أمل الوصول إلى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية والخطرة بحلول 2030، تظل الفجوة بين أعداد المساكن المتهالكة ووتيرة الإحلال والتجديد الفعلية كبيرة.