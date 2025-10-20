ذخائر غير منفجرة في غزة... خطر صامت يمثل مصدراً للرعب

- تظل الذخائر غير المنفجرة في غزة تهديداً كبيراً لحياة الفلسطينيين بعد الحرب، حيث يقدر وجود نحو 20 ألف جسم حربي لم ينفجر بعد، مما يشكل خطراً مباشراً على السكان بسبب القيود على إزالة هذه الذخائر. - يعيش الفلسطينيون في قلق مستمر بسبب الذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياتهم اليومية، خاصة الأطفال والعاملين في الإنقاذ، مع تسجيل إصابات وشهداء نتيجة انفجارات أثناء إزالة الركام. - تعكس قصص النازحين العائدين إلى منازلهم في غزة حجم المعاناة والخوف من الذخائر غير المنفجرة، مما يمنعهم من العودة إلى منازلهم ويذكرهم بأن الحرب لم تنتهِ بعد.

إلى جانب كلّ التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة المنكوب، تمثل الذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها آلة الحرب الإسرائيلية تهديداً لسلامتهم، وتعرقل عودة كثيرين إلى مناطقهم.

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة المدمّر، تعيش مئات العائلات الفلسطينية في قلق بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في الأحياء وبين المنازل؛ فتلك المخلفات الحربية الإسرائيلية تهدّدهم يومياً. وحذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، قبل أيام، من أنّها تمثّل "خطراً هائلاً" على النازحين العائدين إلى ديارهم، مطالبةً بالسماح بإدخال المعدّات اللازمة لإزالة الألغام، وهو أمر سبق أن طالبت به الأمم المتحدة.

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي امتدّت لأكثر من عامَين، انتشرت الذخائر غير المنفجرة في مختلف أنحاء القطاع، وهو أمر معتاد في الحروب، ويتزايد الخطر في المناطق التي يكثر فيها الركام، إذ من غير الممكن رصد الأجسام الغريبة، وبالتالي يتحوّل التهديد الذي تمثّله الذخائر غير المنفجرة إلى هاجس يُضاف إلى هواجس كثيرة تؤرّق أهالي غزة الذين يخشون انفجاراً محتملاً في أيّ لحظة، وسط عدم توفّر المعدات اللازمة لإزالتها.

وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أنّ ثمّة نحو 20 ألف جسم حربي لم ينفجر بعد في أنحاء قطاع غزة، وأنّ تلك الأجسام التي تتنوّع ما بين صواريخ ضخمة وألغام وذخائر متنوّعة تمثّل تهديداً مباشراً لحياة السكان لا يقلّ فتكاً من الحرب نفسها.

ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا الرقم يُعَدّ من بين الأعلى عالمياً، قياساً بالكثافة السكانية ومساحة القطاع، الأمر الذي يعكس حجم الإجرام الإسرائيلي. الجهات الحكومية تتعامل مع ملفّ الصواريخ والأجسام غير المنفجرة وفقاً لخطة متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح وضمان الأمن المجتمعي، رغم المعوّقات الكبيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".

تجاوز حجم الركام في قطاع غزة 70 مليون طنّ خلال عامَي الحرب، ومن بين المخاطر روبوتات متفجرة قادرة على نسف مربعات سكنية بأكملها

ويشرح الثوابتة أنّ "الفرق الهندسية والفنية المتخصّصة في قطاع غزة تعمل بتنسيق دقيق مع الجهات الميدانية من أجل تحديد مواقع الأجسام المتفجرة وعزلها، ووضع إشارات تحذيرية حولها تمهيداً للتعامل الفني الآمن معها، ويجري ذلك وفقاً لمعايير السلامة الدولية، في حين أنّ الاحتلال يمنع إدخال المعدات الهندسية اللازمة لهذا الغرض. تمثّل الذخائر غير المنفجرة تحدياً كبيراً في تأمين المناطق، ولا سيّما السكنية منها، قبل البدء بعمليات إزالة الركام الذي يتجاوز حجمه 70 مليون طنّ".

ويوضح المسؤول الفلسطيني أنّ "الذخائر غير المنفجرة تمثّل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، خصوصاً الأطفال والعاملين في مجالات الإنقاذ والإغاثة وإزالة الركام، إذ إنّها قد تنفجر في أيّ لحظة نتيجة العبث أو الاحتكاك، أو مع ارتفاع درجات الحرارة. سجلنا العديد من الإصابات والشهداء بالفعل خلال محاولات انتشال جثث أو إزالة أنقاض، وبقاء هذه المتفجرات تحت ملايين الأطنان من الركام يجعلها قنابل موقوتة تعرقل الجهود الإنسانية وعملية إعادة الإعمار".

جهود إزالة الركام في خانيونس، 18 أكتوبر 2025 (هاني الشاعر/الأناضول)

بدوره، يقول المتحدّث باسم مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لـ"العربي الجديد" إنّ "المشكلة أكبر بكثير ممّا يظنه الناس، فالواقع الميداني شديد التعقيد. نعلم أنّ ثمّة جهود تبذل من قبل وحدات هندسة المتفجرات لمعالجة هذه القضية، لكنّ عدداً كبيراً من الكوادر استشهد في خلال الحرب".

ويشرح بصل أنّ "إزالة الصواريخ تتطلّب معدات ثقيلة، فيما تلك المعدّات مدمّرة. ونحاول التعامل مع الحالات بالحدّ الأدنى (المتوفّر)". ويطالب المواطنين بـ"عدم العبث بأيّ جسم مشبوه، وبإبلاغ الدفاع المدني فوراً، ووضع إشارة في المكان. فإذا كان التدخّل ممكناً وسهلاً، نتصرّف. لكنّنا في الحالات الكبيرة، لا نملك الإمكانيات الكافية، للأسف". ولا يخفي تخوّف الدفاع المدني "من مصادفة جسم متفجر يودي بحياة الطاقم بالكامل في أثناء إزالة الركام".

في الأحياء الشمالية من مدينة غزة، وكذلك في وسطها، يبدو القلق واضحاً بين الفلسطينيين، إذ لا يعلمون مدى احتمال وجود ذخائر غير منفجرة في منازلهم أو في محيطها، ومع عودة آلاف العائلات النازحة، بدأ تداول أخبار عن صواريخ ضخمة عالقة في جدران المباني، أو أجسام معدنية غريبة تظهر بين الركام.

تعوق الذخائر إزالة الركام، مدينة غزة، 10 سبتمبر 2025 (سعيد جرس/الأناضول)

من حيّ اليرموك، يروي حسن قاسم لـ"العربي الجديد" ما عاشته عائلته النازحة بعد عودتها. قائلاً إنّ "المربّع السكني الذي نسكن فيه دُمّر بالكامل في آخر أيام الحرب، في حين سقط صاروخ ضخم على منزلنا غير أنّه لم ينفجر. المبنى يتألّف من أربع طبقات، والصاروخ استقرّ في الطبقة الثالثة منه، وأبلغنا الجهات المختصة، وحضرت الطواقم ونزعت صاعق التفجير، لكنّ الصاروخ لا زال في مكانه حتى اليوم، ونحن غير قادرين على دخول البيت، ولا نستطيع المبيت فيه خوفاً من أيّ انفجار محتمل في أيّ لحظة، والجيران يعيشون في حالة قلق بسبب وجود الصاروخ على مقربة منهم. نريد فقط العودة إلى بيتنا، لكنّنا غير قادرين. نمرّ كلّ يوم من أمامه، ونشاهده واقفاً بلا حياة، كأنّما هو قنبلة موقوتة".

ليس الوضع أفضل حالاً في حيّ الشيخ رضوان، فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، عاد حامد جبر إلى منزله، ليجد أنّ الاحتلال حرقه بواسطة براميل تحتوي على مواد حارقة، الأمر الذي أدّى إلى تحول كلّ شيء إلى رماد، فيما بقي برميل متوسط الحجم منتفخ من دون أن ينفجر. ويخبر جبر "العربي الجديد" أنّه لا يجرؤ على البقاء في المنزل، إذ يخاف من انفجار البرميل في أيّ لحظة، مضيفاً "بالتالي، ما زلنا نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نعيش في خيمة وننتظر تعامل الفرق المختصة مع ذلك البرميل، حتى نتمكّن من العودة إلى المبنى السكني، خصوصاً أنّ ثماني عائلات تعيش فيه".

وتتردد عائلات كثيرة في العودة إلى منازلها، على الرغم من حاجتها إلى مأوى دائم ومستقرّ بعد نزوح قسري طويل. لكنّ الأرض بحدّ ذاتها صارت مصدر رعب، ولا سيّما وسط الركام والمنازل المحروقة. وفي حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة، اكتشف السكان جسماً غريباً بعد انسحاب قوات الاحتلال.

ويخبر طارق أبو زيد "العربي الجديد": "فوجئنا بوجود روبوت غير منفجر، والجميع هنا خائفون. من المعلوم أنّ مثل هذه الروبوتات تحتوي أطناناً من المتفجرات، وهي قادرة على نسف مربعات سكنية بأكملها، لذا لا يجرؤ أحد من السكان على الاقتراب منها، وثمّة عائلات رفضت العودة إلى منازلها إلى حين التعامل مع هذا الجسم".

ويصف الأهالي الروبوتات المفخّخة بأنّها "أشباح" داخل الأحياء، تذكّرهم في كلّ صباح بأنّ الحرب لم تنتهِ بعد، وبأنّ الخطر ما زال يتربّص بهم بصمت. من بين هؤلاء فراس أبو عاصي الذي يعيش حالة من الخوف منذ عودته إلى منطقة تلّ الهوا جنوب غربي مدينة غزة، إذ ثمّة روبوت غير منفجر في المربّع السكني حيث يقطن بالقرب من مستشفى القدس. ويقول أبو عاصي لـ"العربي الجديد" إنّ "وجود الروبوت يجعلنا نعيش حالة من الذعر، لا سيّما أنّه يمثّل تهديداً خطراً على جميع السكان، ونأمل أن تتدخل الجهات المختصة لإزالة هذا الخطر".

في حيّ الشيخ رضوان، يعيش أحمد زهير الحالة نفسها، إذ اخترق صاروخ إسرائيلي مبناه السكني المؤلّف من خمس طبقات مستقرّاً في الطبقة الأرضية من دون أن ينفجر. ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ ذلك يخيف عائلته ويقلقها، مشيراً إلى أنّ "بعد عودتنا إلى منزلنا في يناير/ كانون الثاني الماضي، عند إقرار اتفاق الهدنة (التي لم تدم شهرَين)، فوجئنا بصاروخ غير منفجر في الطبقة الأرضي من المنزل. وبسبب الخوف الذي أصاب عائلتي، اضطررنا إلى البقاء في بيت أحد أقاربنا". ويوضح زهير أنّه تواصل مع الجهات المختصة من أجل إزالة الصاروخ، "لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب عدم توفّر المعدات اللازمة لمثل هذه المهام. وما زال الصاروخ موجوداً، كأنّه شبح يطارد أفراد عائلتي. حتى بعد انتهاء الحرب، لم نستطع العودة إلى المنزل بعد، ونحن في انتظار إزالة هذا الخطر".

ومنذ بدء الفلسطينيين في العودة إلى مناطقهم بشمال غزة، راحت تنتشر صور ذخائر غير منفجرة، من بينها صواريخ ضخمة. وفي منطقة التوام شمالي مدينة غزة، على سبيل المثال، رُصد صاروخ إسرائيلي غير منفجر وسط حيّ مأهول، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين السكان، فمنعوا أطفالهم من الخروج إلى الشارع أو اللعب في الشوارع المجاورة.