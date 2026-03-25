دول عربية تتعرض لمنخفض جوي.. تعطيل المدارس وإجلاء متضررين

- تتعرض عدة دول عربية لمنخفض جوي قوي، مما أدى إلى تعطيل الدراسة وتحويلها إلى التعليم عن بعد، وإجلاء السكان من المناطق المتضررة، مع دعوات لتوخي الحذر. - في مصر والعراق واليمن وسوريا، تسببت الأمطار والسيول في تعطيل الدراسة والدوام الرسمي، وخسائر بشرية ومادية، وإجلاء السكان وتقديم المساعدات. - في لبنان وفلسطين والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، تشهد الدول أمطارًا غزيرة، ثلوج، سيول، وإنذارات بسبب الطقس السيء.

تتعرض عدة دول عربية لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وسيول وثلوج، من المتوقع أن يستمر لعدة أيام، ما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها تعطيل الدوام المدرسي أو تحويل الدراسة عن بعد، إلى جانب جهود إجلاء السكان من المناطق المتضررة. وفي الوقت نفسه، دعت الجهات المختصة السكان والمسافرين إلى توخي الحذر، وتجنب الوجود في مجاري السيول أو التنقل أثناء العواصف.

مصر

تشهد مصر، اليوم الأربعاء، موجة من التقلبات الجوية الحادة، ظهرت مبكرا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، في ظل تحذيرات رسمية من استمرار حالة عدم الاستقرار خلال يومي 25 و26 مارس. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعود هذه الظاهرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة، تزامنا مع امتداد منخفض السودان الموسمي، ما أدى إلى اضطراب واضح في الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية.

وانعكست الأحوال الجوية على حركة المواطنين، حيث تراجعت الكثافات المرورية في أغلب المناطق التجارية، مع بقاء السكان في منازلهم، خاصة في المحافظات التي شهدت أمطارا غزيرة أو عواصف ترابية، فيما تأثرت بعض الأنشطة التجارية جزئيا. ورغم حدة الطقس، أكدت هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة بشكل كامل، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع عبور 39 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية بلغت 1.6 مليون طن، مشددا على أن القناة لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، بفضل أنظمة المراقبة المتطورة وخبرات الأطقم البحرية. وأوضح أن الهيئة رفعت اليوم درجة الاستعداد، مع انعقاد لجنة إدارة الأزمات على مدار الساعة، وتجهيز قاطرات الإنقاذ والمرافق الطبية تحسبا لأي طارئ، إلى جانب استمرار خدمات نقل المواطنين عبر المعديات والأنفاق وفق إجراءات السلامة.

وفي ضوء سوء الأحوال الجوية، قررت وزارة التعليم منح جميع الطلاب إجازة يومين، وتحويل الدراسة في الجامعات إلى نظام التعليم عن بعد، وفق ما جاء في منشور الوزارة يوم الثلاثاء، وذلك "بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية".

في المقابل، انعكست التقلبات الجوية بشكل مباشر، على حركة النقل الداخلي، حيث أعلنت وزارة النقل تطبيق إجراءات احترازية مشددة، شملت تخفيض سرعات القطارات، ما أدى إلى تأخيرات محدودة في بعض الخطوط، مع تقليل سرعة القطار الكهربائي الخفيف من 120 إلى 100 كم/ساعة، واستمرار انتظام عمل مترو الأنفاق مع اتخاذ احتياطات إضافية بالمحطات السطحية، التي شهدت ‘إقبالا خفيفا من الركاب.

على مستوى الطرق، دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بفرق طوارئ للتعامل مع تجمعات المياه، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتفادي التكدسات أو إغلاق الطرق الرئيسية وبمداخل الأنفاق، في وقت ناشدت فيه الجهات الرسمية السائقين توخي الحذر، مع إيقاف حركة المعديات النهرية في عدد من المحافظات، بينها دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، شمال دلتا النيل، بسبب سوء الأحوال الجوية. كما اتخذت وزارة الموارد المائية والري، إجراءات استباقية، شملت خفض مناسيب المياه، ومتابعة الجسور ومحطات الرفع، وتجهيز مخرات السيول، في ضوء توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى زيادات مفاجئة في كميات المياه لمدة يومين، في ظاهرة لم تشهدها مصر خلال موسم الشتاء المنقضي.

العراق

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد، اليوم وغدا، بسبب سوء الأحوال الجوية بعموم البلاد، بعد ساعات من اتخاذ عدة محافظات هذا القرار.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في بيان، "استنفارا تاما لمواجهة سوء الأحوال الجوية على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم اللوجستي والإسناد، لتلافي حدوث قطع بالتيار الكهربائي".

وحذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، الأربعاء، من ذروة تأثير الحالة الجوية، مؤكدة أن التحذيرات لا تزال مستمرة لكافة مدن البلاد نتيجة تعمق المنخفض الجوي وعدم الاستقرار في طبقات الجو المختلفة، وأشارت إلى أن التحذير "يبدأ اعتبارا من هذه الليلة، ويستمر لغاية صباح يوم الجمعة في مدن وسط وجنوب البلاد، بينما يمتد لغاية مساء الجمعة في مدن شمال البلاد".

وتشير التوقعات إلى أن مدن شمال وشرق البلاد ستسجل كميات الأمطار الأعلى، والتي تمتاز بهطول شديد على فترات، فيما تشهد باقي المناطق زخات متوسطة الشدة تتخللها فترات من الغزارة أحيانا، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح المصاحبة أثناء تأثير السحب الرعدية مع تدني الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار.

اليمن

سجل اليمن، أمس الأربعاء، إصابة 30 شخصاً من جراء الأمطار والرياح في محافطة حضرموت (شرق)، بينما تشهد عدة محافظات منذ أيام أمطاراً غزيرة خلفت خسائر مادية كبيرة. كما اجتاحت سيول جارفة وعاصفة رملية عنيفة منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جندي في الجيش اليمني وإصابة العشرات من منتسبي "الفرقة الثالثة طوارئ"، وسط أنباء عن مفقودين وخسائر مادية واسعة.

وتتعرض مناطق واسعة من اليمن، خصوصاً الصحراوية والشرقية، لموجات اضطرابات جوية خلال مواسم الأمطار، تسبّب غالباً سيولاً مفاجئة وخسائر بشرية ومادية، نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب إجراءات السلامة، خاصة في المعسكرات والمناطق المفتوحة.

سورية

تتواصل في سورية جهود الدفاع المدني في محافظة الحسكة (شمال شرق)، بعد الأمطار الغزيرة التي سبَّبت حدوث فيضانات واسعة وسيول غير مسبوقة جرفت مياهها أكثر من 400 منزل في منطقة تل حميس والمناطق المجاورة، وفق ما أكدته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية. وتسببت السيول أيضا بأضرار واسعة في البنية التحتية والأراضي الزراعية والمنازل، ما دفع السلطات المحلية والدفاع المدني إلى إطلاق عمليات إجلاء عاجلة وتأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وصلت صباح اليوم الأربعاء 25 آذار، فرق المؤازرات لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كافة المحافظات السورية إلى مدينة الحسكة، ضمن جهود دعم عمليات الاستجابة في مواجهة تداعيات الأحوال الجوية والسيول، وتضم فرق متخصصة و سيارات إنقاذ وآليات ثقيلة.

وباشرت الفرق فور وصولها العمل إلى جانب

وأعلنت فرق الدفاع المدني، في بيان نشرته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عن تضرر أكثر من 100 منزل بشكل كلي وجزئي، إلى جانب تأثر أكثر من 300 عائلة، مع استمرارها في عمليات تقييم الأضرار وتحديد احتياجات الأسر المتضررة لضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما جرى تأكيد غمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وانغمار المحاصيل، ما يزيد حجم الكارثة الإنسانية والزراعية في المحافظة التي تُعرف بسلة سورية الغذائية.

لبنان

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الأربعاء بمنخفض جوي واسع النطاق مصحوبا بكتل هوائية باردة، ما يؤدي إلى طقس ممطر بغزارة أحيانا، وتساقط ثلوج على المرتفعات، ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة، وفقا لما أفادت وكالة "الأناضول".

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا الأحد المقبل بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة رطبة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة ويستمر حتى بداية إبريل/ نيسان المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

فلسطين

حذرت الأرصاد الجويّة الفلسطينية في بيان، الأربعاء، من تأثر البلاد اليوم وغدا الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار في معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتشهد تساقط البرد أحيانا، كما نبهت المواطنين خلال فترة تأثر البلد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

السعودية