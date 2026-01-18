دلهي تختنق بالضباب.. وتلوث الهواء يلامس المستويات "الشديدة"

- شهدت دلهي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 22.7 درجة مئوية، مع ضباب كثيف في الصباح وسحب متوسطة خلال اليوم، بينما استقر مؤشر جودة الهواء عند 440 درجة في الفئة "الشديدة". - من المتوقع أن يبقى مؤشر جودة الهواء في فئة "السيئ للغاية" حتى 21 يناير بسبب انخفاض مؤشر التهوية وسرعة الرياح غير المواتية لتشتيت الملوثات. - تجربة "الأمطار الاصطناعية" في نوفمبر لم تحقق نتائج ملموسة، حيث أنفقت البلدية أكثر من 310 آلاف يورو دون تأثير فعلي على تحسين جودة الهواء.

سجلت العاصمة الهندية دلهي، اليوم الأحد، درجة حرارة عظمى بلغت 22.7 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.1 درجات عن المتوسط الموسمي. وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن سحباً متوسطة ظهرت على مدار اليوم، بعدما لفّ الضباب الكثيف معظم أرجاء المدينة في الساعات الأولى من الصباح. وبحسب وكالة "برس ترست أوف إنديا"، أظهرت بيانات "المجلس المركزي لمكافحة التلوث" أن مؤشر جودة الهواء (AQI) استقر عند 440 درجة، أي في الفئة "الشديدة" (Severe) عند الساعة الرابعة عصراً، بعدما كان قد سجل 444 درجة في الصباح.

ومن المتوقع أن يبقى مؤشر جودة الهواء في المدينة ضمن فئة "السيئ للغاية" (Very Poor) اعتباراً من غد الاثنين وحتى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ وذلك بسبب انخفاض "مؤشر التهوية" إلى 6000 وحدة، بينما يبلغ متوسط سرعة الرياح 10 كيلومترات في الساعة، وهو معدل غير مواتٍ لتشتيت الملوثات العالقة في الجو.

يُذكر أن السلطات الهندية كانت قد نفذت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تجربة "الأمطار الاصطناعية" (الاستمطار) في دلهي لمحاولة تخفيف الضباب الدخاني السام، لكن خبراء وناشطين بيئيين اعتبروها حينها مجرّد "استعراض مكلف"؛ نظراً لأن الغطاء السحابي لم يكن كافياً، في حين كانت مستويات الرطوبة منخفضة جداً لإحداث أمطار غزيرة. وبحسب وسائل إعلام محلية، أنفقت البلدية أكثر من 310 آلاف يورو على تلك التجارب دون جدوى ملموسة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)