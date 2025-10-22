دفن 54 فلسطينياً في مقبرة أرقام وسط قطاع غزة: لم يتعرف إليهم أحد

- دفن الفلسطينيون 54 شهيداً مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بقطاع غزة، بعد تسليمهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل، وسط صعوبة في التعرف عليهم بسبب عدم وضوح معالم الجثث. - أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، وجود علامات تعذيب على الجثث، مشيراً إلى انتهاكات بشعة وعمليات إعدام ميدانية ارتكبها الاحتلال، مطالباً بتحقيق دولي. - تم تسليم 165 شهيداً مؤخراً، وتعرفت العائلات على بعضهم، بينما لا يزال مصير حوالي خمسة آلاف فلسطيني مجهولاً، سواء كانوا أسرى أو شهداء.

دفن فلسطينيون، اليوم الأربعاء، 54 شهيداً مجهولي الهوية قام الاحتلال الإسرائيلي بتسليمهم للجهات المختصة، ضمن إطار صفقة التبادل التي تجري بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وشارك العشرات في تشييع هؤلاء الشهداء، إلى جانب طواقم صحية وأخرى من الدفاع المدني، ودفنهم في مقبرة جماعية وسط قطاع غزة، بعد الانتهاء من الإجراءات التي جرى تنفيذها بواسطة وزارة الصحة، وعدم تمكن العائلات الفلسطينية من التعرف إليهم طوال الفترة الماضية.

وبحسب الطواقم الطبية، فإن الكثير من هذه الجثث بلا معالم واضحة وهو ما صعب عملية التعرف إلى الشهداء من قبل العوائل الفلسطينية بعدما جرى تسليم خمس دفعات من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. في الأثناء، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن عملية دفن الشهداء جرت بعد أيام من تسلّم هذه الجثامين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال رفض تقديم قوائم رسمية بأسماء الشهداء.

وأضاف الثوابتة، في مؤتمر صحافي عقده في مستشفى شهداء الأقصى قبيل تشييع الشهداء، أن الكثير من الجثامين كان عليها علامات تعذيب واضحة، مبيناً أن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء، وأن عدداً منهم أُعدم شنقاً أو بإطلاق النار من قرب، مما يؤكد تنفيذ إعدامات ميدانية متعمدة.

وطالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي المؤسسات الأممية والدولية بإرسال وفود لمعاينة الجثامين والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والشهداء، وتقديم المتورطين لمحاكمة دولية. وبحسب الثوابتة فإن دفن الجثامين جاء بعد استيفاء المهلة المحددة للتعرف إليها وهي خمسة أيام فقط، فيما قامت الطواقم الطبية بتوثيق جميع التفاصيل الخاصة بها، وتصويرها مع المتعلقات الخاصة بها، على أن تدفن في مقابر مرقمة.

وأشار الثوابتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سلّم على مدار الأيام الماضية قرابة 165 شهيداً، حيث جرى التعرف إلى عشرات الشهداء من قبل العائلات، بعدما عُرضت هذه الجثامين أمامها، فيما تعذر التعرف إلى عدد آخر. وبحسب مصادر حقوقية وحكومية فإن هناك قرابة خمسة آلاف مفقود فلسطيني حتى اللحظة لا تعرف عائلاتهم مصيرهم، سواء كانوا أسرى في سجون الاحتلال أو شهداء جرت مصادرة جثثهم من قبل الاحتلال.