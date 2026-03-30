دفعة إضافية من مرضى ومصابي غزة إلى مصر للعلاج

- غادرت دفعة جديدة من المرضى والجرحى من خانيونس إلى معبر رفح لاستكمال علاجهم في مصر، حيث شاركت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء 17 مريضًا و33 مرافقًا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. - أكدت جمعية الهلال الأحمر دورها الإنساني في دعم المرضى وتسهيل وصولهم للعلاج الخارجي، نظرًا للضغط المتزايد على المرافق الصحية في غزة والحاجة لتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات خارجية. - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطر توقف المستشفيات بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار للمولدات الكهربائية، وسط تدهور القطاع الصحي بعد الحرب الإسرائيلية والحصار المستمر.

غادرت اليوم الاثنين، دفعة جديدة من المرضى والجرحى ومرافقيهم مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة في طريقهم إلى معبر رفح لاستكمال علاجهم في مصر. وقال مسعفون ومصادر طبية إنّ 50 من المرضى والجرحى ومرافقيهم غادروا إلى معبر رفح البري تهميداً لنقلهم إلى المشافي المصرية لتلقي العلاج.

وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأحد، في تنفيذ عملية إجلاء طبي لعدد من المرضى عبر معبر رفح، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتأمين العلاج للحالات التي تستدعي رعاية طبية خارج القطاع. حيث غادر، الأحد، 17 مريضًا مع 33 مرافقًا من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في خانيونس، باتجاه معبر رفح، تمهيدًا لنقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن مشاركتها في عمليات الإجلاء الطبي تأتي "انطلاقًا من دورها الإنساني في دعم المرضى والجرحى، والعمل على تسهيل وصولهم إلى الخدمات العلاجية، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المرافق الصحية داخل قطاع غزة، والحاجة المستمرة لتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات خارجية".

وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأحد، من "خطر وشيك" يهدّد استمرار عمل المستشفيات، في ظلّ تفاقم أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى توقّفها كلياً في وقت قريب مع انقطاع التيار. يأتي ذلك وسط تدهور كبير في القطاع الصحي بغزة، عقب الحرب الإسرائيلية التي استمرّت أكثر من عامَين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدّت إلى انهيار المنظومة الصحية من ضمن أزمة إنسانية كبرى متعدّدة الأوجه، بالإضافة إلى مضيّ الاحتلال في حصار القطاع الفلسطيني المنكوب.