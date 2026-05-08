دراسة: الإناث أكثر عرضة وراثياً للإصابة بأمراض المناعة الذاتية

- كشفت الأبحاث الحديثة عن استعداد وراثي أكبر لدى الإناث للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مقارنة بالذكور، نتيجة لاختلافات جينية في الخلايا المناعية بين الجنسين، مما يفسر انتشار أمراض مثل الذئبة والتصلب المتعدد بين النساء. - تم تحديد أكثر من ألف مفتاح جيني خاص بالجنس في الخلايا المناعية، مما يساهم في زيادة نشاط مسارات الالتهاب لدى الإناث، بينما يركز النشاط الجيني لدى الذكور على وظائف الصيانة الخلوية. - أكدت الدراسة أهمية مراعاة جنس المريض عند دراسة الجهاز المناعي، حيث تؤثر هذه الفروق على فهم الأمراض وخيارات العلاج المتاحة.

أفادت أبحاث حديثة بأنّ لدى الإناث استعداداً وراثياً أكبر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مقارنة بالذكور، الأمر الذي صار من الممكن تفسيره بفضل اكتشاف فروق بيولوجية دقيقة بين الجنسَين في عمل الجهاز المناعي. وقد أتى ذلك في آخر منشورات "ذا أميركان جورنال أوف هيومان جنيتكس"، أو الدورية الأميركية لعلم الوراثة البشرية.

وأوضح الباحثون أنّ أكثر من ألف مفتاح جيني تعمل بطريقة مختلفة في الخلايا المناعية لدى الإناث والذكور، ما يدفع في اتّجاه زيادة نشاط مسارات مسبّبة للالتهاب لدى الإناث. يُذكر أنّ في أمراض المناعة الذاتية، من قبيل الذئبة والتصلب المتعدّد والتهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ خلايا الجسم السليمة، ما يؤدّي إلى التهاب مزمن وتلف في الأنسجة وضعف في المفاصل وكذلك في الجلد والأعضاء.

More than 1,000 sex-specific genetic “switches” in immune cells were identified, mostly on non-sex chromosomes—not X or Y—offering a clue to why lupus affects women about 9 times as often. @AJHGNews https://t.co/RBRONPZlZc — Medical Xpress (@medical_xpress) May 7, 2026

وحلّل الباحثون في الدراسة المنشورة في الدورية الأميركية لعلم الوراثة البشرية أكثر من 1.25 مليون خلية مناعية في عيّنات دم تعود إلى نحو ألف شخص من الأصحّاء في أستراليا. ومن خلال استخدام تقنية تسمح بتحليل كلّ خليّة على حدة، رصد هؤلاء الخبراء اختلافات جينية مرتبطة بالجنس لم ترصدها دراسات سابقة، اعتمدت على قياس متوسط ​​النشاط المناعي في مجموعة كبيرة من الخلايا.

ودرس هؤلاء، تحديداً، مفاتيح جينية تنشط في أحد الجنسَين دون الآخر، وتعمل على التحكّم في قوة تنشيط الجين أو تثبيطه. وخلص الباحثون إلى أنّ النشاط الجيني لدى الإناث يميل بشدّة نحو مسارات الالتهابات، مع ارتفاع مستويات الخلايا المناعية المعروفة بالخلايا البائية، وهي خلايا مناعية تنتج الأجسام المضادة، والخلايا التائية، وهي خلايا مناعية مسؤولة عن كبح فرط الاستجابة المناعية.

أمّا لدى الذكور، فوجد الباحثون أنّ النشاط الجيني يركّز أكثر على وظائف الصيانة الخلوية الأساسية وبناء البروتينات، مع ارتفاع نسب الخلايا الوحيدة (مونوسيتس)، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء أحادية النواة تمثّل خطّ الدفاع الأول في الاستجابة المناعية.

وأوضحت الطبيبة سارة بالوز، المشاركة في الدراسة من جامعة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، في بيان، أنّه "في حين يمنح هذا النمط المناعي عالي التفاعل الإناث ميزة في مكافحة العدوى الفيروسية، فإنّه ينطوي على ثمن من الناحية البيولوجية، وهو استعداد أكبر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية". أضافت أنّ "الخلايا المناعية لدى الذكور أقلّ استعداداً للالتهاب، الأمر الذي يجعل هؤلاء عموماً أكثر عرضة للعدوى".

بدورها، شرحت الطبيبة سيهان يازار التي قادت الأبحاث من معهد "غارفان" للأبحاث الطبية في أستراليا، في بيان، أنّ "النتائج التي خلصنا إليها تشير إلى ضرورة دراسة الجهاز المناعي مع وضع جنس المريض في عين الاعتبار". أضافت: "على الرغم من معرفتنا بأنّ الجهاز المناعي يختلف ما بين الذكور والإناث، فإنّ دراسات عديدة ما زالت تتجاهل الاختلافات، الأمر الذي يحدّ من فهمنا للأمراض، ويؤثّر بالتالي على خيارات العلاج".

(رويترز)