دخول 75 شاحنة مساعدات إلى السويداء

شهدت محافظة السويداء حركة نشطة على ممر المتونة، حيث دخلت المحافظة، صباح اليوم الأحد، قافلتان رئيسيتان، الأولى تجارية مكونة من 75 شاحنة تحمل مواد تموينية وخضراوات ولحوماً ودواجن، فيما جاءت الثانية إنسانية تتبع منظمات دولية ومحلية، منها برنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين والهلال الأحمر العربي السوري، وتتألف من 30 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وطبية أساسية، تشمل الأدوية والمعدات الطبية الطارئة. ويأتي هذا التدفق للمساعدات في وقت يعاني فيه أهالي المحافظة نقصاً حادّاً في المواد الأساسية مثل الطحين والمحروقات، إضافة إلى تراجع الخدمات العامة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتصاعد الأسعار في السوق السوداء.

وأصدر المكتب الصحافي لمحافظة السويداء بياناً، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن غياب التنسيق بين مديري الدوائر الحكومية والجهات المعنية أدى إلى تفاقم الأزمات، محملاً إياهم مسؤولية تعطيل الحلول، ومشدداً على أن التواصل مع الحكومة ضرورة وطنية ومسؤولية إدارية وأمانة أخلاقية. وأوضح المكتب أن المحافظة جاهزة لتلبية أي طلب رسمي وفق الأصول، بعيدًا عن التسييس أو تدخل أي جهة غير رسمية، مع تأكيد ضرورة إخراج المواطنين من دوامة الصراعات السياسية ومن هيمنة الفصائل أو أي جهة تحاول فرض نفسها على الواقع المعيشي.



كما قررت المحافظة صرف الرواتب المتراكمة للعاملين في المؤسسات الحيوية، وشملت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والشركة العامة للكهرباء، والمصرف التجاري السوري، ومركز البحوث العلمية الزراعية، ومنشأة الدواجن، ومديرية المحروقات، في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية على الموظفين ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في القطاعات التي تمثل خدمات أساسية للمواطنين.

وقال محافظ السويداء مصطفى البكور: "نحن ملتزمون بضمان وصول المساعدات إلى كل محتاج في المحافظة، ونسعى لتفعيل آليات الدعم بشكل مباشر وشفاف. التحديات كبيرة، لكن الحكومة مستعدة للعمل مع جميع الجهات المحلية والدولية لتجاوز أزمات التموين والخدمات، وتحقيق استقرار حياة المواطنين وكرامتهم". مضيفاً لـ"العربي الجديد": "إن المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً كاملاً من مدراء الدوائر الحكومية، وإلغاء أي عوائق إدارية تعيق توزيع الموارد والخدمات. كرامة المواطن وحياته الكريمة ليست للتفاوض، والتزامنا تقديم الحلول العملية وليس التذرع بالصعوبات". مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن قوافل المساعدات الطبية والغذائية لن تكون الأخيرة، وأن هناك خططاً لتوسيع نطاق الدعم لتشمل جميع المناطق الأكثر تضرراً في المحافظة.

من جانبهم، أعرب ناشطون محليون عن قلقهم من "حالة حصار غير رسمية" يفرضها الوضع الإداري، مؤكدين أن السيطرة على إدخال المواد الأساسية من قبل السلطات تحد من قدرة الأهالي على الحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن استمرار دخول القوافل يعكس جهوداً حقيقية لتخفيف المعاناة، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى حلول دائمة لمشكلات التوزيع والإدارة المحلية.

وفي هذا الإطار، يظل ممر المتونة شرياناً حيوياً لإيصال المساعدات إلى السويداء، في وقت يواصل فيه السكان مواجهة تحديات اقتصادية وخدمية غير مسبوقة، وسط دعوات مستمرة إلى تفعيل التواصل بين الحكومة المحلية والمركزية لضمان استقرار حياة المواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية، وإعادة بناء ثقة الأهالي في مؤسسات الدولة.

ويأتي استمرار دخول القوافل في وقت لا تزال آثار أحداث يوليو/تموز الماضي في السويداء حاضرة على الواقع المحلي. فقد بدأت تلك الأحداث في 12 من تموز بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس من الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، ما تطور إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن تدمير ما يقارب 30 قرية في الريف الغربي، شملت سرقة وحرق المنازل والمحال التجارية، مما دفع الأهالي إلى النزوح إلى القرى الجنوبية أو إلى المحافظتين المجاورتين، درعا ودمشق.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور في 17 من أكتوبر/تشرين الأول بدء تنفيذ خطة ترميم المنازل المتضررة، مشيراً إلى أن العملية تسير ببطء بسبب نقص الورشات واليد العاملة، وعدم تواصل بعض الأهالي لتجهيز بيوتهم، إضافة إلى منع بعض الفصائل المسلحة عودة السكان، لأسباب مادية مرتبطة بالاستفادة من وجود الأهالي خارج منازلهم. وأكد البكور جاهزية المحافظة لاستقبال الأهالي فور تمكنهم من العودة، مشيراً إلى استمرار التواصل اليومي مع المنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات رغم ضعف التنسيق بين الدوائر الحكومية والمحافظة والدولة.