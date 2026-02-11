دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء بعد فتح الطريق

- دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء بعد إعادة فتح الطريق الذي أغلقته مجموعات مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري، حيث تضمنت القافلة 31 شاحنة محملة بـ502 طن من القمح وصهاريج الوقود، بمرافقة الهلال الأحمر السوري وقوى الأمن الداخلي. - أكد الهلال الأحمر السوري أن القافلة تهدف إلى إعادة تشغيل أفران السويداء بدعم من برنامج الأغذية العالمي، بعد توقفها لثلاثة أيام بسبب نفاد الطحين. - بدأت أحداث السويداء في يوليو 2025 بعد اشتباكات بين سكان حي المقوس وأبناء الطائفة الدرزية، وتدخلت الحكومة السورية لفض النزاع، مما أدى إلى انتهاكات وغارات إسرائيلية.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء جنوبي سورية، اليوم الأربعاء، عقب استئناف حركة المرور وإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المحافظة، بعد إغلاقه من قبل مجموعات مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري. وأكد مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، قتيبة عزام، لـ"العربي الجديد"، أن دخول القافلة الإغاثية إلى المحافظة جرى بالتنسيق مع المحافظ مصطفى البكور، وبمرافقة الهلال الأحمر السوري، وبحماية وتسهيلات من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية.

وأوضح المتحدث أن القافلة تضم 31 شاحنة محملة بـ502 طن من القمح، إلى جانب صهاريج الوقود والمساعدات الإنسانية. وقال عزام: "ننفي الشائعات التي تروجها بعض الجهات عن وجود أي عراقيل أمام دخول القافلة"، وأضاف أن جميع النقاط الأمنية لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية، الممتدة على طريق دمشق السويداء، قدمت كافة التسهيلات لعبور القافلة، مع تأمين الحماية اللازمة لها من خلال دوريات أمنية قامت بمرافقتها على طول الطريق.

بدوره، أكد الهلال الأحمر السوري، في منشور له على "فيسبوك"، دخول قافلة محمّلة بـ502 طن من الطحين، اليوم الأربعاء، لإعادة تشغيل أفران مدينة السويداء وقراها، وضمان إنتاج مادة الخبز الأساسية في غذاء الأهالي، وذلك بدعم من برنامج الأغذية العالمي، بعد توقف المخابز ثلاثة أيام عن العمل نتيجة نفاد المادة.

وأغلقت مجموعات عسكرية مسلحة تابعة لحكمت الهجري، يوم الأحد، طريق دمشق - السويداء، ومنعت دخول الأهالي وخروجهم من المحافظة. وجاءت عملية إغلاق الطريق بعد مقتل 4 أشخاص برصاص أحد عناصر قوات الأمن السوري في قرية المتونة بريف السويداء جنوبي البلاد، السبت الماضي. وأكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" أن المجموعات المسلحة منعت دخول أهالي المحافظة إليها، وكذلك منعت من الخروج منها، عبر إغلاق طريق المحافظة بشكل كامل. ووصف قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان، الحادثة بـ"المأساوية".

وبدأت أحداث السويداء في 12 يوليو/ تموز 2025، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 يوليو لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، قبل أن تضطر القوات الحكومية إلى الانسحاب من المحافظة. وترافق ذلك مع غارات إسرائيلية استهدفت القوات الحكومية وطاولت دمشق، بعدما وجد الاحتلال الإسرائيلي فرصته للتدخل في الشأن السوري بزعم حماية الدروز.